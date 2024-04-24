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    «Краснодар» уверенно обыграл «Балтику»

    «Краснодар» — «Балтика»: счет матча 3:2 (1:0), обзор голов

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    В перенесенном матче 21-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле не оставил шансов «Балтике», победив ее со счетом 3:2.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    На 31-й минуте счет в матче открыл нападающий гостей Джон Кордоба.

    Сразу после перерыва Эдуард Сперцян удвоил преимущество «быков» до двух мячей.

    «Балтика» смогла отыграться после точного удара юного дарования Данилы Козлова, голевую передачу ему отдал Юрий Ковалев.

    Но уже через четыре минуты Джон Кордоба с передачи Эдуарда Сперцяна снова сделал разницу в два мяча.

    На 90-й минуте команда Сергея Игнашевича смогла забить второй гол после точного удара 19-летнего Козлова, оформившего дубль.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Балтика 3:2
    Голы: 1:0 Джон Кордоба (31'), 2:0 Эдуард Сперцян (50'), 2:1 Данила Козлов (57'), 3:1 Джон Кордоба (61'), 3:2 Данила Козлов (89') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Кайо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Кади Боржес, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Olaza L., Castano K., Victor Sa Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Данила Козлов, Роберто Фернандес, Юрий Ковалёв, Кристиян Бистрович, Анхело Энрикес, Виталий Лисакович, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Виталий Лисакович (42')

    Календарь и таблица РПЛ

    После этой победы «Краснодар» сократил отставание от «Зенита» до одного очка. «Балтика» идет на 14-м месте с 23 очками.

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