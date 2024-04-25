25 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Монтеррей». Начало игры — в 03:15 мск. «Коламбус Крю» — «Монтеррей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Коламбус Крю» нынешний сезон проводит относительно продуктивно. Сейчас команда пребывает на 4 месте турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

При этом «Коламбус Крю» выиграл всего лишь в трех матчах чемпионата из 9. Да и оборона команды вполне надежна: 9 пропущенных мячей в 9 поединках.

Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда не смогла добиться виктории. «Коламбус Крю» расписал мировую с «Портленд Тимберс» (2:2).

Причем в 5 своих последних матчах «Коламбус Крю» сыграл вничью. В них команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

А вот в Кубке чемпионов Центральной Америки команда мотивирована пробраться в финал. Американцы настроены пройти мексиканский барьер.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, в родных стенах она постарается соорудить максимально комфортный задел.

Наверняка «Коламбус Крю» постарается сыграть максимально агрессивно. Вот только в двух предыдущих очных поединках с «Монтерреем» американцы по разу сыграли вничью и уступили.

Очевидно, что хозяева будут стараться найти свои шансы у ворот соперника. «Коламбус Крю» уж точно будет активно атаковать.

«Монтеррей»

Турнирное положение: «Монтеррей» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 3 месте.

Притом, что «Монтеррей» лишь на 3 очка отстает от дуэта лидеров мексиканского чемпионата. Правда, результативность команды высокой не назовешь: 27 голов в 16 матчах.

Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда проиграла. «Монтеррей» по всем статьям уступил «Леону» (0:2).

Да и вообще, команда сильна, но, при этом крайне нестабильна. Да и до последней коллизии «Монтеррей» расписал боевую мировую с «Тигресом» (3:3).

Наверняка мексиканцы постараются прервать свою двухматчевую серию без побед. Да и состав гостей выглядит прилично.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Монтеррей» выглядит не столь уверенно. Да и с атакой имеются явные сложности.

В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В них «Монтеррею» удалось отличиться 9 забитыми мячами при всего 9 пропущенных.

Притом, что «Монтеррей» на пути в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ прошел «Интер Майами». Мексиканцы были сильнее в обоих поединках — 2:1 и 3:1.

Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Монтеррей» явно постарается воспользоваться проблемами оппонента.

Статистика для ставок

«Коламбус Крю» не выигрывает уже в 7 матчах кряду

«Коламбус Крю» в 6 своих последних поединках расписал мировые

«Монтеррей» не побеждал в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько непохожими коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Обе команды явно постараются поднатореть в плане созидания и реализации голевых моментов.

«Коламбус Крю» явно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей, но и мексиканцы не лыком шиты.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.75