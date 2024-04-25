ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
    Все новости спорта

    В Коламбусе будут забивать

    «Коламбус Крю» — «Монтеррей». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ 25 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Коламбус Крю» — «Монтеррей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Коламбус Крю»
    25 апреля в 1/2 финала плей-офф Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Монтеррей». Начало игры — в 03:15 мск. «Коламбус Крю» — «Монтеррей»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 28 Апреля 2024 года
    Коламбус Крю
  • Коламбус
    •  Коламбус Крю 02:30 Монреаль Монреаль
  • США. MLS
    •

    «Коламбус Крю»

    Турнирное положение: «Коламбус Крю» нынешний сезон проводит относительно продуктивно. Сейчас команда пребывает на 4 месте турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

    При этом «Коламбус Крю» выиграл всего лишь в трех матчах чемпионата из 9. Да и оборона команды вполне надежна: 9 пропущенных мячей в 9 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем своем поединке команда не смогла добиться виктории. «Коламбус Крю» расписал мировую с «Портленд Тимберс» (2:2).

    Причем в 5 своих последних матчах «Коламбус Крю» сыграл вничью. В них команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    А вот в Кубке чемпионов Центральной Америки команда мотивирована пробраться в финал. Американцы настроены пройти мексиканский барьер.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, в родных стенах она постарается соорудить максимально комфортный задел.

    Наверняка «Коламбус Крю» постарается сыграть максимально агрессивно. Вот только в двух предыдущих очных поединках с «Монтерреем» американцы по разу сыграли вничью и уступили.

    Очевидно, что хозяева будут стараться найти свои шансы у ворот соперника. «Коламбус Крю» уж точно будет активно атаковать.

    «Монтеррей»

    Турнирное положение: «Монтеррей» в нынешнем сезоне несколько пробуксовывает. В своем чемпионате команда идет лишь на 3 месте.

    Притом, что «Монтеррей» лишь на 3 очка отстает от дуэта лидеров мексиканского чемпионата. Правда, результативность команды высокой не назовешь: 27 голов в 16 матчах.

  • Фабрика звезд. Молодежь «Реала» хочет покинуть Мадрид и это неудивительно
  • Рассказываем о талантливых игроках «Кастильи», которые собираются покинуть мадридский клуб
  • 20/04/2024

    • Последние матчи: в последнем своем поединке чемпионата команда проиграла. «Монтеррей» по всем статьям уступил «Леону» (0:2).

    Да и вообще, команда сильна, но, при этом крайне нестабильна. Да и до последней коллизии «Монтеррей» расписал боевую мировую с «Тигресом» (3:3).

    Наверняка мексиканцы постараются прервать свою двухматчевую серию без побед. Да и состав гостей выглядит прилично.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Монтеррей» выглядит не столь уверенно. Да и с атакой имеются явные сложности.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В пяти своих последних матчах команда победила 2 раза. В них «Монтеррею» удалось отличиться 9 забитыми мячами при всего 9 пропущенных.

    Притом, что «Монтеррей» на пути в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ прошел «Интер Майами». Мексиканцы были сильнее в обоих поединках — 2:1 и 3:1.

    Наверняка гости будут действовать с позиции силы. «Монтеррей» явно постарается воспользоваться проблемами оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус Крю» не выигрывает уже в 7 матчах кряду

    • «Коламбус Крю» в 6 своих последних поединках расписал мировые

    • «Монтеррей» не побеждал в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Коламбус Крю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько непохожими коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Обе команды явно постараются поднатореть в плане созидания и реализации голевых моментов.

    «Коламбус Крю» явно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей, но и мексиканцы не лыком шиты.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют более 3 мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.75

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Коккинакис — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Нахда — Аль-Ахед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.56
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Айн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.39
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Миннесота — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Флорида — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Виннипег — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Америка — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 05:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Монтеррей» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на футбол. В Коламбусе будут забивать
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры