В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Относительно старта «Даллас» в плей-офф были определение опасения, и они полностью оправдались, поскольку техасский клуб проиграл первый матч серии «Вегасу».

Последние матчи: Встреча ожидаемо получилась на встречных курсах, и никто в этом поединке не жалел друг друга. Атака брала верх над обороной, поэтому поклонники хоккея увидели семь шайб в этом поединке (3:4).

Травмированные игроки: Тренерский штаб техасского клуба по-прежнему не может рассчитывать на финна Хаканпаа.

Общий тонус клуба: Второй матч серии нельзя проигрывать ни в коем случае, а для этого Дебуру нужно придумывать нечто экстраординарное.

«Вегас»

Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вегас» занял последнее проходное место в своей конференции, но была уверенность, что в плей-офф даже против победителя конференции шансы на проход по дистанции дальше будут равными.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Первый матч серии полностью подтвердил намерения клуба из Невады продвинуться по дистанции дальше, а возвращение в состав Стоуна стало ключевым фактором для победы гостей.

Травмированные игроки: Сейчас в составе «Голден Найтс» не может играть только шведский голкипер Ленер.

Общий тонус клуба: Второй матч серии со «звездами» будет ещё тяжелее, чем первый, но у гостей есть приличные шансы на ещё одну победу в Техасе.

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл шесть последних противостояний между этими клубами

В двух из последних четырех встреч между этими соперниками игрался овертайм

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.63, на гостей — 3.11.

Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке

Альтернативный прогноз: Игра может зайти в овертайм, поскольку хозяевам проигрывать ни за что нельзя

Ставка: П2 с коэффициентом 3.11.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.88.