«Даллас»
Турнирное положение: Относительно старта «Даллас» в плей-офф были определение опасения, и они полностью оправдались, поскольку техасский клуб проиграл первый матч серии «Вегасу».
Последние матчи: Встреча ожидаемо получилась на встречных курсах, и никто в этом поединке не жалел друг друга. Атака брала верх над обороной, поэтому поклонники хоккея увидели семь шайб в этом поединке (3:4).
Травмированные игроки: Тренерский штаб техасского клуба по-прежнему не может рассчитывать на финна Хаканпаа.
Общий тонус клуба: Второй матч серии нельзя проигрывать ни в коем случае, а для этого Дебуру нужно придумывать нечто экстраординарное.
«Вегас»
Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вегас» занял последнее проходное место в своей конференции, но была уверенность, что в плей-офф даже против победителя конференции шансы на проход по дистанции дальше будут равными.
Последние матчи: Первый матч серии полностью подтвердил намерения клуба из Невады продвинуться по дистанции дальше, а возвращение в состав Стоуна стало ключевым фактором для победы гостей.
Травмированные игроки: Сейчас в составе «Голден Найтс» не может играть только шведский голкипер Ленер.
Общий тонус клуба: Второй матч серии со «звездами» будет ещё тяжелее, чем первый, но у гостей есть приличные шансы на ещё одну победу в Техасе.
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл шесть последних противостояний между этими клубами
- В двух из последних четырех встреч между этими соперниками игрался овертайм
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.63, на гостей — 3.11.
Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке
- 1.95Локомотив — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.30Торонто — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.51Виннипег — Колорадо: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
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Альтернативный прогноз: Игра может зайти в овертайм, поскольку хозяевам проигрывать ни за что нельзя
Ставка: П2 с коэффициентом 3.11.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.88.