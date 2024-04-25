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    «Вегас» сможет сделать счет в серии 2:0?

    «Даллас» — «Вегас». Ставка (к. 3.11), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 25 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 25 апреля. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Даллас»

    Турнирное положение: Относительно старта «Даллас» в плей-офф были определение опасения, и они полностью оправдались, поскольку техасский клуб проиграл первый матч серии «Вегасу».

    Последние матчи: Встреча ожидаемо получилась на встречных курсах, и никто в этом поединке не жалел друг друга. Атака брала верх над обороной, поэтому поклонники хоккея увидели семь шайб в этом поединке (3:4).

    Травмированные игроки: Тренерский штаб техасского клуба по-прежнему не может рассчитывать на финна Хаканпаа.

    Общий тонус клуба: Второй матч серии нельзя проигрывать ни в коем случае, а для этого Дебуру нужно придумывать нечто экстраординарное.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Несмотря на то, что «Вегас» занял последнее проходное место в своей конференции, но была уверенность, что в плей-офф даже против победителя конференции шансы на проход по дистанции дальше будут равными.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Первый матч серии полностью подтвердил намерения клуба из Невады продвинуться по дистанции дальше, а возвращение в состав Стоуна стало ключевым фактором для победы гостей.

    Травмированные игроки: Сейчас в составе «Голден Найтс» не может играть только шведский голкипер Ленер.

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    Общий тонус клуба: Второй матч серии со «звездами» будет ещё тяжелее, чем первый, но у гостей есть приличные шансы на ещё одну победу в Техасе.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл шесть последних противостояний между этими клубами

    • В двух из последних четырех встреч между этими соперниками игрался овертайм

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.63, на гостей — 3.11.

    Прогноз: Гости вполне могут рассчитывать на победу в этом поединке

    Альтернативный прогноз: Игра может зайти в овертайм, поскольку хозяевам проигрывать ни за что нельзя

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.11.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.88.

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    Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Вегас» с коэффициентом 3.11. Дата матча: 25.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» сможет сделать счет в серии 2:0?
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