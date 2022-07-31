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    «Ростов» добудет первую победу в сезоне?

    «Ростов» — «Химки». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, РПЛ, 31 июля 2022 года

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    Хорен Байрамян
    31 июля состоится матч 3 тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками». Он пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20:00 мск. «Ростов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Июля 2022 года
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    «Ростов»

    Календарь у «сельмашей» выпал непростой. Из-за этого команда Валерия Карпина потеряла на старте сезона 4 очка в двух турах.

    В прошлом туре «Ростов» продлил безвыигрышную серию и сыграл с «Локомотивом» вничью (2:2). При этом хозяевам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одержать победу. Они пропустили на 90+4 минуте матча и упустили 3 пункта.

    Коэффициенты матча Ростов — Химки

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    Ранее «горожане» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). В целом сейчас «желто-синие» не выигрывают в чемпионате уже 3 поединка.

    Все прогнозы на РПЛ

    В турнирной таблице «Ростов» идет на 11 месте, имея нулевую разницу голов.

    «Химки»

    У гостей благодаря победе в прошлом туре 4 набранных балла. Они находятся на 5 позиции и в случае успеха могут улучшить свое положение.

    «Химки» начали сезон с ничьи. Они отобрали очки у «Зенита». Резуан Мирзов на последних минутах встречи спас команду от поражения.

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    • В туре втором «Химки» обыграли «Нижний Новгород». На своем поле «красно-черные» забили 3 безответных мяча. К слову, там тоже отметился Мирзов, который сейчас является лучшим снайпером гостей.

    Прошлый сезон «Химки» закончили победой над «Спартаком», которая поспособствовала спасению команды от вылета. В плей-офф клуб сумел сохранить путевку в РПЛ одолев СКА-Хабаровск.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансов на победу больше у «Ростова» (1.86). С коэффициентом 4.30 можно поставить на победу «Химок».

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    У «Ростова» был более сложный старт сезона, тогда как «Химки» в прошлом туре смогли выдохнуть и разгромить «Нижний Новгород». Тем не менее «сельмаши» очень достойно вышли из ситуации и показали, что умеют забивать.

    Это первая домашняя игра сезона для команды Карпина. Мотивация будет запредельная. В прошлый раз «Ростов» отобрал очки у «Химок», играя на своем поле. Можно предположить, что и в этот раз клуб отпразднует победу.

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    «Ростов» — «Химки»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 31.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ростов» добудет первую победу в сезоне?
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