31 июля состоится матч 3 тура РПЛ между «Ростовом» и «Химками». Он пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 20:00 мск. «Ростов» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Календарь у «сельмашей» выпал непростой. Из-за этого команда Валерия Карпина потеряла на старте сезона 4 очка в двух турах.

В прошлом туре «Ростов» продлил безвыигрышную серию и сыграл с «Локомотивом» вничью (2:2). При этом хозяевам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одержать победу. Они пропустили на 90+4 минуте матча и упустили 3 пункта.

Коэффициенты матча Ростов — Химки 1 1.77 X 3.65 2 4.70 Ставка

Ранее «горожане» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). В целом сейчас «желто-синие» не выигрывают в чемпионате уже 3 поединка.

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В турнирной таблице «Ростов» идет на 11 месте, имея нулевую разницу голов.

«Химки»

У гостей благодаря победе в прошлом туре 4 набранных балла. Они находятся на 5 позиции и в случае успеха могут улучшить свое положение.

«Химки» начали сезон с ничьи. Они отобрали очки у «Зенита». Резуан Мирзов на последних минутах встречи спас команду от поражения.

В туре втором «Химки» обыграли «Нижний Новгород». На своем поле «красно-черные» забили 3 безответных мяча. К слову, там тоже отметился Мирзов, который сейчас является лучшим снайпером гостей.

Прошлый сезон «Химки» закончили победой над «Спартаком», которая поспособствовала спасению команды от вылета. В плей-офф клуб сумел сохранить путевку в РПЛ одолев СКА-Хабаровск.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансов на победу больше у «Ростова» (1.86). С коэффициентом 4.30 можно поставить на победу «Химок».

У «Ростова» был более сложный старт сезона, тогда как «Химки» в прошлом туре смогли выдохнуть и разгромить «Нижний Новгород». Тем не менее «сельмаши» очень достойно вышли из ситуации и показали, что умеют забивать.

Это первая домашняя игра сезона для команды Карпина. Мотивация будет запредельная. В прошлый раз «Ростов» отобрал очки у «Химок», играя на своем поле. Можно предположить, что и в этот раз клуб отпразднует победу.