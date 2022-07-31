«Ростов»
Календарь у «сельмашей» выпал непростой. Из-за этого команда Валерия Карпина потеряла на старте сезона 4 очка в двух турах.
В прошлом туре «Ростов» продлил безвыигрышную серию и сыграл с «Локомотивом» вничью (2:2). При этом хозяевам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы одержать победу. Они пропустили на 90+4 минуте матча и упустили 3 пункта.
Коэффициенты матча Ростов — Химки
Ранее «горожане» сыграли вничью с «Динамо» (1:1). В целом сейчас «желто-синие» не выигрывают в чемпионате уже 3 поединка.
В турнирной таблице «Ростов» идет на 11 месте, имея нулевую разницу голов.
«Химки»
У гостей благодаря победе в прошлом туре 4 набранных балла. Они находятся на 5 позиции и в случае успеха могут улучшить свое положение.
«Химки» начали сезон с ничьи. Они отобрали очки у «Зенита». Резуан Мирзов на последних минутах встречи спас команду от поражения.
В туре втором «Химки» обыграли «Нижний Новгород». На своем поле «красно-черные» забили 3 безответных мяча. К слову, там тоже отметился Мирзов, который сейчас является лучшим снайпером гостей.
Прошлый сезон «Химки» закончили победой над «Спартаком», которая поспособствовала спасению команды от вылета. В плей-офф клуб сумел сохранить путевку в РПЛ одолев СКА-Хабаровск.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что шансов на победу больше у «Ростова» (1.86). С коэффициентом 4.30 можно поставить на победу «Химок».
У «Ростова» был более сложный старт сезона, тогда как «Химки» в прошлом туре смогли выдохнуть и разгромить «Нижний Новгород». Тем не менее «сельмаши» очень достойно вышли из ситуации и показали, что умеют забивать.
Это первая домашняя игра сезона для команды Карпина. Мотивация будет запредельная. В прошлый раз «Ростов» отобрал очки у «Химок», играя на своем поле. Можно предположить, что и в этот раз клуб отпразднует победу.