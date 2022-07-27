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    «Ливерпуль» уверенно обыграет соперника

    «РБ Зальцбург» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2022 года

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    Дарвин Нуньес
    «РБ Зальцбург» на своем поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 27 июля, начало — 21:00 (мск). «РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2022 года
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    «РБ Зальцбург»

    «Быки» традиционно не имеют себе равных в чемпионате Австрии. Вот и минувший сезон принес очередное чемпионство.

    И конечно же в новом сезоне «Ред Булл Зальцбург» так же планирует выиграть родной чемпионат. В Бундеслиге Австрии уже как раз прошел первый тур, в котором «быки» уверенно разгромили «Аустрию» со счетом 3:0.

    Правда, результаты контрольных матчей команды вряд ли стоит называть успешными. Например, крепким «Фейеноорду», «Аяксу» и «Антверпену» «быки» уступили.

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    • А вот с более скромными соперниками «Ред Булл Зальцбург» добивался своего.

    В 1/32 Кубка Австрии «Ред Булл Зальцбург» так же смог добыть уверенную победу над «Фюгеном», которого обыграл с разгромным счетом 0:3.

    «Ливерпуль»

    «Красные» очень обидно упустили чемпионство в прошлом сезоне, отстав от «Ман Сити» всего на 1 балл и в итоге заняв второе место турнирной таблицы чемпионата Англии набрав при этом 92 очка после 38 сыгранных матчей.

    Так же «Ливерпуль» смог дойти до финала Лиги Чемпионов, где его соперником стал мадридский «Реал», который по итогу смог победить «красных» с минимальным счетом 0:1, поэтом и тут «мерсисайдцы» оказались без трофея.

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    • Старт предсезонного тура для «Ливерпуля» оказался очень тяжелым. «Красные» с крупным счетом 0:4 проиграли «Манчестер Юнайтед». Но после этого команда собралась и уверенно выиграла «Кристал Пэлас» со счетом 2:0 и разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 0:5.

    Летом команда усилилась форвардом Дарвином Нуньесом, который уже успел дебютировать и забил 4 гола в прошлом матче.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Зальцбурга» в этом матче можно поставить за 4.38, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Ливерпуля» — за 1.58.

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    Прогноз - «Ливерпуль» в прошлых матчах показал, что хорошо усилился в летнее трансферное окно и команда находится в превосходной форме. Хоть «РБ Зальцбург» и не слабый соперник, но они не сумеют доставить «красным» проблем и проиграют в этом матче.

    Ставка - Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.

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    «РБ Зальцбург» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» уверенно обыграет соперника
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