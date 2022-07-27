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    Фарерский чемпион дожмет черногорского

    «КИ Клаксвик» — «Сутьеска». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лиги конференций, 27 июля 2022 года

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    «КИ Клаксвик»
    В среду, 27 июля, в ответном поединке 2-го раунда квалификации Лиги конференций фарерский «КИ Клаксвик» сыграет дома против черногорской «Сутьески». Встреча начнется в 21:00 по мск. «КИ Клаксвик» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Клаксвик
  • Клаксвик
    •  Клаксвик 21:00 Сутьеска Никшич Сутьеска Никшич
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «КИ Клаксвик»

    «КИ Клаксвик» — один из самых титулованных команда Фарерских островов. Команда уже как два сезона подряд становится чемпионом страны и играет в самом престижном еврокубке.

    Правда, там «сине-белые» особых успехов не имеют, выбывая на первых стадиях квалификации. Так и в этой компании они на первой стадии отбора проиграли норвежскому «Буде-Глимту».

    Коэффициенты матча Клаксвик — Сутьеска Никшич

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    В первой игре на выезде фарерский чемпион без шансов уступил со счетом 0:3, но дома смог выиграть 3:1, чего не хватило для выхода в следующий раунд.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне «КИ Клаксвик» также начал свою компанию в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетел, а перебравшись в Лигу конференций он и там долго не задержался.

    «Сутьеска»

    «Сутьеска» стала чемпионами Черногории в прошлом сезоне. Команда уверенно прошла весь путь и значительно опередила своих преследователей.

    После завершения родного чемпионата «синие» в июне провели три товарищеских матча, выиграв только один из них и потерпев два поражения.

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    • Черногорский коллектив также вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив дорогу болгарскому «Лудогорцу», дважды проиграв ему 0:2 на выезде и 0:1 на своем поле.

    В целом на евроарене «Сутьеска» выступает слабо и более одного раунда квалификации не проходила никогда.

    Напомним, что в первом поединке эти команды в Черногории расписали мировую со счетом 0:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «КИ Клаксвик» — 1.58, победа «Сутьески» — 5.70, ничья — 3.74.

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    Проход: «КИ Клаксвик» — 1.25; «Сутьески» — 3.85.

    Прогнозируем ,что фарерский чемпион на своем поле сможет дожать черногорского визави, пробив при этом фору в -1.

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