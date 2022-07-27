«КИ Клаксвик»
«КИ Клаксвик» — один из самых титулованных команда Фарерских островов. Команда уже как два сезона подряд становится чемпионом страны и играет в самом престижном еврокубке.
Правда, там «сине-белые» особых успехов не имеют, выбывая на первых стадиях квалификации. Так и в этой компании они на первой стадии отбора проиграли норвежскому «Буде-Глимту».
Коэффициенты матча Клаксвик — Сутьеска Никшич
В первой игре на выезде фарерский чемпион без шансов уступил со счетом 0:3, но дома смог выиграть 3:1, чего не хватило для выхода в следующий раунд.
В прошлом сезоне «КИ Клаксвик» также начал свою компанию в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетел, а перебравшись в Лигу конференций он и там долго не задержался.
«Сутьеска»
«Сутьеска» стала чемпионами Черногории в прошлом сезоне. Команда уверенно прошла весь путь и значительно опередила своих преследователей.
После завершения родного чемпионата «синие» в июне провели три товарищеских матча, выиграв только один из них и потерпев два поражения.
Черногорский коллектив также вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив дорогу болгарскому «Лудогорцу», дважды проиграв ему 0:2 на выезде и 0:1 на своем поле.
В целом на евроарене «Сутьеска» выступает слабо и более одного раунда квалификации не проходила никогда.
Напомним, что в первом поединке эти команды в Черногории расписали мировую со счетом 0:0.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «КИ Клаксвик» — 1.58, победа «Сутьески» — 5.70, ничья — 3.74.
Проход: «КИ Клаксвик» — 1.25; «Сутьески» — 3.85.
Прогнозируем ,что фарерский чемпион на своем поле сможет дожать черногорского визави, пробив при этом фору в -1.