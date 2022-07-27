В среду, 27 июля, в ответном поединке 2-го раунда квалификации Лиги конференций фарерский «КИ Клаксвик» сыграет дома против черногорской «Сутьески». Встреча начнется в 21:00 по мск. «КИ Клаксвик» — «Сутьеска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» — один из самых титулованных команда Фарерских островов. Команда уже как два сезона подряд становится чемпионом страны и играет в самом престижном еврокубке.

Правда, там «сине-белые» особых успехов не имеют, выбывая на первых стадиях квалификации. Так и в этой компании они на первой стадии отбора проиграли норвежскому «Буде-Глимту».

Коэффициенты матча Клаксвик — Сутьеска Никшич 1 1.60 X 3.85 2 5.80 Ставка

В первой игре на выезде фарерский чемпион без шансов уступил со счетом 0:3, но дома смог выиграть 3:1, чего не хватило для выхода в следующий раунд.

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В прошлом сезоне «КИ Клаксвик» также начал свою компанию в Лиге чемпионов, но быстро оттуда вылетел, а перебравшись в Лигу конференций он и там долго не задержался.

«Сутьеска»

«Сутьеска» стала чемпионами Черногории в прошлом сезоне. Команда уверенно прошла весь путь и значительно опередила своих преследователей.

После завершения родного чемпионата «синие» в июне провели три товарищеских матча, выиграв только один из них и потерпев два поражения.

Черногорский коллектив также вылетел из квалификации Лиги чемпионов, уступив дорогу болгарскому «Лудогорцу», дважды проиграв ему 0:2 на выезде и 0:1 на своем поле.

В целом на евроарене «Сутьеска» выступает слабо и более одного раунда квалификации не проходила никогда.

Напомним, что в первом поединке эти команды в Черногории расписали мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «КИ Клаксвик» — 1.58, победа «Сутьески» — 5.70, ничья — 3.74.

Проход: «КИ Клаксвик» — 1.25; «Сутьески» — 3.85.

Прогнозируем ,что фарерский чемпион на своем поле сможет дожать черногорского визави, пробив при этом фору в -1.