Норвежский «Будё-Глимт» на своем поле примет «Линфилд» из Северной Ирландии в ответном поединке 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 27 июля и начнется в 19:00 по мск. «Будё-Глимт» — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будё-Глимт»

В первом поединке этих команд неожиданно смог выиграть «Линфилд» на своем поле со счетом 1:0, забив свой единственный гол в самой концовки встречи.

«Будё-Глимт» начал отбор в эту ЛЧ с первого раунда квалификации– там клуб прошел фарерский «КИ Клаксвик», выиграв дома 3:0, но проиграв на выезде со счетом 1:3.

Параллельно «желто-черные» выступают в чемпионате Норвегии, в котором они стремятся защитить свой чемпионский титул и идут в топ-5. Накануне они разгромили дома одного из аутсайдеров первенства со счетом 5:0.

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Напомним, что в прошлом сезоне «Будё-Глимт» успел пошуметь в еврокубках, где смог дважды отобрать очки у «Ромы» и добрался до четвертьфинала Лиги конференций.

«Линфилд»

«Линфилд» — самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии. На счету у него 56 чемпионских титулов и 44 победы в национальном Кубке.

А вот на евроарене результаты клуба из Белфаста очень скромны. Более чем за 60-летнюю историю он не преодолевал более двух этапов квалификации.

В этой компании самого главного еврокубка «синие» прошли валлийский «Нью-Сейнтс», проиграв ему на выезде со счетом 0:1, но взяв дома реванш 2:0 по итогам овертайма.

Напомним, что в прошлом сезоне команда стартовала с первого раунда отбора Лиги чемпионов, но дважды там уступила литовскому «Жальгирису» (1:2 и 1:3) и переместилась в Лигу конференций, где надолго не задержалась.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.11, победа «Линфилд» — 27.00, ничья — 8.50.

Проход: «Будё-Глимт» — 1.15; «Линфилд» — 5.40.

Прогнозируем, что чемпион Норвегии на своем поле сможет взять убедительный реванш у «Линфилда», обыграв его с внушительной разницей.