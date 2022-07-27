«Будё-Глимт»
В первом поединке этих команд неожиданно смог выиграть «Линфилд» на своем поле со счетом 1:0, забив свой единственный гол в самой концовки встречи.
«Будё-Глимт» начал отбор в эту ЛЧ с первого раунда квалификации– там клуб прошел фарерский «КИ Клаксвик», выиграв дома 3:0, но проиграв на выезде со счетом 1:3.
Параллельно «желто-черные» выступают в чемпионате Норвегии, в котором они стремятся защитить свой чемпионский титул и идут в топ-5. Накануне они разгромили дома одного из аутсайдеров первенства со счетом 5:0.
Напомним, что в прошлом сезоне «Будё-Глимт» успел пошуметь в еврокубках, где смог дважды отобрать очки у «Ромы» и добрался до четвертьфинала Лиги конференций.
«Линфилд»
«Линфилд» — самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии. На счету у него 56 чемпионских титулов и 44 победы в национальном Кубке.
А вот на евроарене результаты клуба из Белфаста очень скромны. Более чем за 60-летнюю историю он не преодолевал более двух этапов квалификации.
В этой компании самого главного еврокубка «синие» прошли валлийский «Нью-Сейнтс», проиграв ему на выезде со счетом 0:1, но взяв дома реванш 2:0 по итогам овертайма.
Напомним, что в прошлом сезоне команда стартовала с первого раунда отбора Лиги чемпионов, но дважды там уступила литовскому «Жальгирису» (1:2 и 1:3) и переместилась в Лигу конференций, где надолго не задержалась.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.11, победа «Линфилд» — 27.00, ничья — 8.50.
Проход: «Будё-Глимт» — 1.15; «Линфилд» — 5.40.
Прогнозируем, что чемпион Норвегии на своем поле сможет взять убедительный реванш у «Линфилда», обыграв его с внушительной разницей.