ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнЛето коррекции. Мюнхенская «Бавария» провела работу над ошибками Йохан КройффЛучшие выпускники академии «Аякса» всех времен: от Кройффа до Бергкампа, Клюйверта и де Лигта Гальтье стал новым рулевым ПСЖ этим летомС Гальтье ПСЖ также не выиграет Лигу чемпионов
    Все новости спорта

    Норвежцы возьмут убедительный реванш

    «Будё-Глимт» — «Линфилд». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лиги чемпионов, 27 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Будё-Глимт» — «Линфилд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Будё-Глимт»
    Норвежский «Будё-Глимт» на своем поле примет «Линфилд» из Северной Ирландии в ответном поединке 2-го раунда отбора Лиги чемпионов. Матч состоится 27 июля и начнется в 19:00 по мск. «Будё-Глимт» — «Линфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 19:00 Линфилд Линфилд
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Будё-Глимт»

    В первом поединке этих команд неожиданно смог выиграть «Линфилд» на своем поле со счетом 1:0, забив свой единственный гол в самой концовки встречи.

    «Будё-Глимт» начал отбор в эту ЛЧ с первого раунда квалификации– там клуб прошел фарерский «КИ Клаксвик», выиграв дома 3:0, но проиграв на выезде со счетом 1:3.

    Параллельно «желто-черные» выступают в чемпионате Норвегии, в котором они стремятся защитить свой чемпионский титул и идут в топ-5. Накануне они разгромили дома одного из аутсайдеров первенства со счетом 5:0.

    Все прогнозы на футбол

    Напомним, что в прошлом сезоне «Будё-Глимт» успел пошуметь в еврокубках, где смог дважды отобрать очки у «Ромы» и добрался до четвертьфинала Лиги конференций.

    «Линфилд»

    «Линфилд» — самый титулованный футбольный клуб Северной Ирландии. На счету у него 56 чемпионских титулов и 44 победы в национальном Кубке.

    А вот на евроарене результаты клуба из Белфаста очень скромны. Более чем за 60-летнюю историю он не преодолевал более двух этапов квалификации.

  • Просто и примитивно. Stray — красивая обложка с плоской механикой
  • Одной пушистой мордочки недостаточно для того, чтобы назвать игру отличной
  • 23/07/2022

    • В этой компании самого главного еврокубка «синие» прошли валлийский «Нью-Сейнтс», проиграв ему на выезде со счетом 0:1, но взяв дома реванш 2:0 по итогам овертайма.

    Напомним, что в прошлом сезоне команда стартовала с первого раунда отбора Лиги чемпионов, но дважды там уступила литовскому «Жальгирису» (1:2 и 1:3) и переместилась в Лигу конференций, где надолго не задержалась.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Будё-Глимт» — 1.11, победа «Линфилд» — 27.00, ничья — 8.50.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Будё-Глимт» — 1.15; «Линфилд» — 5.40.

    Прогнозируем, что чемпион Норвегии на своем поле сможет взять убедительный реванш у «Линфилда», обыграв его с внушительной разницей.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.75
  • Прогноз на матч Велес Сарсфилд — Атлетико Хуракан
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Унион Санта-Фе — Годой Крус
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шевченко — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Блинкова — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван Синьюй — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алис — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоевчик — Кирьос
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сок — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бруксби — Пэр
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч АЕК — Мидтьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Линкольн — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Шериф — Марибор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бешикташ — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Будё-Глимт» — «Линфилд»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Норвежцы возьмут убедительный реванш
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры