«Оренбург» и «Урал» сыграют 23 июля в матче второго тура чемпионата России, который начнется в 17:30 по мск. «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

В первом туре хозяева принимали «Крылья Советов» и проиграли со счетом 2:4. Это притом, что они первыми повели в счете. Однако во втором тайме команда умудрилась пропустить 4 мяча подряд.

Из-за пропущенных мячей «Оренбург» опустился на 14 место. Опережает клуб только «Торпедо» и «Урал».

Коэффициенты матча Оренбург — Урал 1 2.30 X 3.15 2 3.30 Ставка

«Синие» не смогли выиграть в трех матчах из четырех последних. Напомним, что в РПЛ команда добыла путевку через плей-офф, где она обыграла «Уфу» (2:2, 2:1).

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«Оренбург» пропускал в семи поединках подряд с учетом прошлого сезона ФНЛ.

«Урал»

Гости ездили в первом туре в Москву к ЦСКА. Там они провели неудачный поединок, в котором проиграли со счетом 0:2. Продержаться удалось до 45 минуты, пока Иван Обляков не распечатал ворота «шмелей».

«Урал» прервал двухматчевую серию побед. В прошлом сезоне команда закончила разгромом «Рубина» (3:0) и победой над тульским «Арсеналом» (2:1).

Похожий матч «Урал» выдал против «Крыльев Советов» в рамках предсезонной подготовки. Контрольный спарринг «оранжево-черные» проиграли со счетом 0:3.

В турнирной таблице клуб занимает последнее место и является единственной командой без забитых голов.

Прогноз и ставка

Котировка на победу «Оренбурга» составляет 2.43. На победу «Урала» можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничью букмекеры будут рассчитывать по коэффициенту 3.15.

Где «Оренбург», там и много голов. Команда очень много допускает ошибок и часто забивает сама. Другой вопрос, сможет ли «Урал» воспользоваться ошибками. Скорее всего, сможет. Это не ЦСКА и борьба за три очка может обрести открытый характер.

Рекомендуемая ставка на этот поединок — обе забьют и тотал матча больше 2.5. Котировка составляет 2.70.