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    Устроят ли «Оренбург» и «Урал» обмен голами?

    «Оренбург» — «Урал». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 23 июля 2022 года

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    «Оренбург» и «Урал» сыграют 23 июля в матче второго тура чемпионата России, который начнется в 17:30 по мск. «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Июля 2022 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:30 Урал Урал
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    «Оренбург»

    В первом туре хозяева принимали «Крылья Советов» и проиграли со счетом 2:4. Это притом, что они первыми повели в счете. Однако во втором тайме команда умудрилась пропустить 4 мяча подряд.

    Из-за пропущенных мячей «Оренбург» опустился на 14 место. Опережает клуб только «Торпедо» и «Урал».

    Коэффициенты матча Оренбург — Урал

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    «Синие» не смогли выиграть в трех матчах из четырех последних. Напомним, что в РПЛ команда добыла путевку через плей-офф, где она обыграла «Уфу» (2:2, 2:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    «Оренбург» пропускал в семи поединках подряд с учетом прошлого сезона ФНЛ.

    «Урал»

    Гости ездили в первом туре в Москву к ЦСКА. Там они провели неудачный поединок, в котором проиграли со счетом 0:2. Продержаться удалось до 45 минуты, пока Иван Обляков не распечатал ворота «шмелей».

    «Урал» прервал двухматчевую серию побед. В прошлом сезоне команда закончила разгромом «Рубина» (3:0) и победой над тульским «Арсеналом» (2:1).

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    • Похожий матч «Урал» выдал против «Крыльев Советов» в рамках предсезонной подготовки. Контрольный спарринг «оранжево-черные» проиграли со счетом 0:3.

    В турнирной таблице клуб занимает последнее место и является единственной командой без забитых голов.

    Прогноз и ставка

    Котировка на победу «Оренбурга» составляет 2.43. На победу «Урала» можно поставить с коэффициентом 3.20. Ничью букмекеры будут рассчитывать по коэффициенту 3.15.

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    Где «Оренбург», там и много голов. Команда очень много допускает ошибок и часто забивает сама. Другой вопрос, сможет ли «Урал» воспользоваться ошибками. Скорее всего, сможет. Это не ЦСКА и борьба за три очка может обрести открытый характер.

    Рекомендуемая ставка на этот поединок — обе забьют и тотал матча больше 2.5. Котировка составляет 2.70.

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    «Оренбург» — «Урал»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 23.07.2022. Прогнозы на футбол. Устроят ли «Оренбург» и «Урал» обмен голами?
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