«Зенит»
Клуб стартовал в РПЛ не так, как хотелось бы многим. В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками». На гол Вендела в конце встречи ответил Резван Мирзов, отобрав тем самым у питерцев 2 пункта.
Таким образом, «сине-бело-голубые» продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате России. В прошлом сезоне команда Сергея Семака закончила ничьей со «Спартаком» (1:1) и поражением от «Нижнего Новгорода» (0:1).
Коэффициенты матча Зенит — Крылья Советов
Напомним, что перед стартом РПЛ «Зенит» в очередной раз добыл Суперкубок России. Он уверенно обыграл «Спартак» (4:0).
В РПЛ «мешки» выиграли 6 домашних матчей подряд, а беспроигрышная серия составляет 10 поединков.
«Крылья Советов»
У гостей в прошлом туре выдался очень результативный поединок с «Оренбургом», который закончился со счетом 4:2. При этом команда первой пропустила в первом тайме.
Во второй половине самарцы благодаря дублю Глушенкова, голов Ежова и Якубы вышли вперед и набрали 3 очка.
«Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Сочи» и ЦСКА по количеству забитых голов.
Отметим, что победа над «Оренбургом» стала для команды первой за последние четыре выездных выступления в РПЛ.
Прогноз и ставка
После неуверенного старта чемпиону России пророчат победу. Котировки букмекеров отражают положение вещей — 1.41 на «Зенит» и 7.40 на «Крылья».
После потери очков «Зенит» постарается одержать победу. В противном случае хозяева могут отстать от конкурентов еще больше.
В матче с «Химками» коллектив Семака слабо выглядел в атаке, однако матч с «Оренбургом» показал ошибки обороны «Крыльев», которыми хозяева обязательно воспользуются. Матчи в Санкт-Петербурге обычно получаются результативными, поэтому
«Крылья» забивали «Зениту» в последних трех матчах. Есть смысл поставить на то, что обе команды забьют.