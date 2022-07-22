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    Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в РПЛ?

    «Зенит» — «Крылья Советов». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, РПЛ, 22 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Крылья Советов»
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    Вендел
    22 июля стартует второй тур чемпионата России. Он будет открыт матчем «Зенит» — «Крылья Советов», который пройдет на «Газпром Арене». Начало встречи в 20:00 по мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 22 Июля 2022 года
    Зенит
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    «Зенит»

    Клуб стартовал в РПЛ не так, как хотелось бы многим. В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками». На гол Вендела в конце встречи ответил Резван Мирзов, отобрав тем самым у питерцев 2 пункта.

    Таким образом, «сине-бело-голубые» продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате России. В прошлом сезоне команда Сергея Семака закончила ничьей со «Спартаком» (1:1) и поражением от «Нижнего Новгорода» (0:1).

    Коэффициенты матча Зенит — Крылья Советов

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 7.50
  • Ставка
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    Напомним, что перед стартом РПЛ «Зенит» в очередной раз добыл Суперкубок России. Он уверенно обыграл «Спартак» (4:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В РПЛ «мешки» выиграли 6 домашних матчей подряд, а беспроигрышная серия составляет 10 поединков.

    «Крылья Советов»

    У гостей в прошлом туре выдался очень результативный поединок с «Оренбургом», который закончился со счетом 4:2. При этом команда первой пропустила в первом тайме.

    Во второй половине самарцы благодаря дублю Глушенкова, голов Ежова и Якубы вышли вперед и набрали 3 очка.

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    • «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Сочи» и ЦСКА по количеству забитых голов.

    Отметим, что победа над «Оренбургом» стала для команды первой за последние четыре выездных выступления в РПЛ.

    Прогноз и ставка

    После неуверенного старта чемпиону России пророчат победу. Котировки букмекеров отражают положение вещей — 1.41 на «Зенит» и 7.40 на «Крылья».

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    После потери очков «Зенит» постарается одержать победу. В противном случае хозяева могут отстать от конкурентов еще больше.

    В матче с «Химками» коллектив Семака слабо выглядел в атаке, однако матч с «Оренбургом» показал ошибки обороны «Крыльев», которыми хозяева обязательно воспользуются. Матчи в Санкт-Петербурге обычно получаются результативными, поэтому рекомендуется поставить на победу «Зенита» с тотал больше 2.5 за 1.91.

    «Крылья» забивали «Зениту» в последних трех матчах. Есть смысл поставить на то, что обе команды забьют.

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    «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Зенит» безвыигрышную серию в РПЛ?
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