22 июля стартует второй тур чемпионата России. Он будет открыт матчем «Зенит» — «Крылья Советов», который пройдет на «Газпром Арене». Начало встречи в 20:00 по мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Клуб стартовал в РПЛ не так, как хотелось бы многим. В первом туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками». На гол Вендела в конце встречи ответил Резван Мирзов, отобрав тем самым у питерцев 2 пункта.

Таким образом, «сине-бело-голубые» продлили свою безвыигрышную серию в чемпионате России. В прошлом сезоне команда Сергея Семака закончила ничьей со «Спартаком» (1:1) и поражением от «Нижнего Новгорода» (0:1).

Коэффициенты матча Зенит — Крылья Советов 1 1.40 X 5.00 2 7.50 Ставка

Напомним, что перед стартом РПЛ «Зенит» в очередной раз добыл Суперкубок России. Он уверенно обыграл «Спартак» (4:0).

Все прогнозы на РПЛ

В РПЛ «мешки» выиграли 6 домашних матчей подряд, а беспроигрышная серия составляет 10 поединков.

«Крылья Советов»

У гостей в прошлом туре выдался очень результативный поединок с «Оренбургом», который закончился со счетом 4:2. При этом команда первой пропустила в первом тайме.

Во второй половине самарцы благодаря дублю Глушенкова, голов Ежова и Якубы вышли вперед и набрали 3 очка.

«Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Сочи» и ЦСКА по количеству забитых голов.

Отметим, что победа над «Оренбургом» стала для команды первой за последние четыре выездных выступления в РПЛ.

Прогноз и ставка

После неуверенного старта чемпиону России пророчат победу. Котировки букмекеров отражают положение вещей — 1.41 на «Зенит» и 7.40 на «Крылья».

После потери очков «Зенит» постарается одержать победу. В противном случае хозяева могут отстать от конкурентов еще больше.

В матче с «Химками» коллектив Семака слабо выглядел в атаке, однако матч с «Оренбургом» показал ошибки обороны «Крыльев», которыми хозяева обязательно воспользуются. Матчи в Санкт-Петербурге обычно получаются результативными, поэтому рекомендуется поставить на победу «Зенита» с тотал больше 2.5 за 1.91 .

«Крылья» забивали «Зениту» в последних трех матчах. Есть смысл поставить на то, что обе команды забьют.