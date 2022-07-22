22 июля в Мидлсбро состоится товарищеский матч. Местный одноименный коллектив «Мидлсбро» примет «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Мидлсбро» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

По итогам прошлого сезона «Мидлсбро» занял обидное для себя седьмое место в Чемпионшипе — аккурат под зоной плей-офф за путевку в АПЛ.

Команда отстала от вожделенной шестой позиции на пять очков, так что явно не соответствовала необходимому уровню, чтобы претендовать на выступления в элитном дивизионе.

Для коллектива новая кампания еще не началась, и он продолжает проводить товарищеские встречи накануне ее.

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В трех из четырех контрольных поединках в межсезонье клуб одержал три победы. Еще в одном матче он потерпел поражение.

«Марсель»

Прошлый сезон «Марсель», в целом, может отнести себе в актив, ведь сумел напрямую выйти в Лигу чемпионов, заняв вторую позицию.

Тем не менее, летом команду неожиданно покинул ее главный тренер Хорхе Сампаоли, которой заменил Игор Тудор, и теперь есть риск регресса клуба в следующей кампании.

Как и спарринг-партнер, пока что провансальцы проводят лишь товарищеские встречи перед полноценными матчами.

Нынешним летом южане в двух контрольных поединках одержали одну победу и потерпели одно поражение.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,22, тогда как ничья — в 2,63.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,75.