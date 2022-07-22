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    Обыграет ли «Марсель» «Мидлсбро»?

    «Мидлсбро» — «Марсель». Прогноз (к. ), ставки на футбол, товарищеский матч, 22 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Марсель»
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    «Марсель» — фаворит матча
    22 июля в Мидлсбро состоится товарищеский матч. Местный одноименный коллектив «Мидлсбро» примет «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Мидлсбро» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 22 Июля 2022 года
    Мидлсбро
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Мидлсбро 21:00 Марсель Марсель
  • Лига конференций. 1/4 финала
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    «Мидлсбро»

    По итогам прошлого сезона «Мидлсбро» занял обидное для себя седьмое место в Чемпионшипе — аккурат под зоной плей-офф за путевку в АПЛ.

    Команда отстала от вожделенной шестой позиции на пять очков, так что явно не соответствовала необходимому уровню, чтобы претендовать на выступления в элитном дивизионе.

    Для коллектива новая кампания еще не началась, и он продолжает проводить товарищеские встречи накануне ее.

    Все прогнозы на футбол

    В трех из четырех контрольных поединках в межсезонье клуб одержал три победы. Еще в одном матче он потерпел поражение.

    «Марсель»

    Прошлый сезон «Марсель», в целом, может отнести себе в актив, ведь сумел напрямую выйти в Лигу чемпионов, заняв вторую позицию.

    Тем не менее, летом команду неожиданно покинул ее главный тренер Хорхе Сампаоли, которой заменил Игор Тудор, и теперь есть риск регресса клуба в следующей кампании.

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    • Как и спарринг-партнер, пока что провансальцы проводят лишь товарищеские встречи перед полноценными матчами.

    Нынешним летом южане в двух контрольных поединках одержали одну победу и потерпели одно поражение.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,22, тогда как ничья — в 2,63.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,75.

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    «Мидлсбро» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 22.07.2022. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Марсель» «Мидлсбро»?
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