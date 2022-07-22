«Мидлсбро»
По итогам прошлого сезона «Мидлсбро» занял обидное для себя седьмое место в Чемпионшипе — аккурат под зоной плей-офф за путевку в АПЛ.
Команда отстала от вожделенной шестой позиции на пять очков, так что явно не соответствовала необходимому уровню, чтобы претендовать на выступления в элитном дивизионе.
Для коллектива новая кампания еще не началась, и он продолжает проводить товарищеские встречи накануне ее.
В трех из четырех контрольных поединках в межсезонье клуб одержал три победы. Еще в одном матче он потерпел поражение.
«Марсель»
Прошлый сезон «Марсель», в целом, может отнести себе в актив, ведь сумел напрямую выйти в Лигу чемпионов, заняв вторую позицию.
Тем не менее, летом команду неожиданно покинул ее главный тренер Хорхе Сампаоли, которой заменил Игор Тудор, и теперь есть риск регресса клуба в следующей кампании.
Как и спарринг-партнер, пока что провансальцы проводят лишь товарищеские встречи перед полноценными матчами.
Нынешним летом южане в двух контрольных поединках одержали одну победу и потерпели одно поражение.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех хозяев поля оценивается в 3,22, тогда как ничья — в 2,63.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,75.