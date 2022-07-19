«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Пардубице» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Пардубице»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Эта команда в минувшем чемпионате Турции провалилась. Для гранда местного футбола 13 место явно не к лицу.

Разумеется, «Галатасарай» в новом сезоне планирует вернуться в группу лидеров. Да и состав у команды довольно сильный.

В контрольных матчах стамбульцы выглядят не лучшим образом. Из трех поединков добыта только одна победа при двух поражениях.

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Последний товарищеский матч «Галатасарай» выиграл. «Сигма Оломоуц» была обыграна со счетом 0:2.

«Пардубице»

Скромный чешский клуб минувший чемпионат своей страны провел на своем уровне. «Пардубице» занял 11 место.

Причем «Пардубице» провел уже немало летних контрольных матчей. Так что с игровой практикой у чехов полный ажур.

«Пардубице» добыл всего две победы в шести поединках. Причем эти самые победы пришлись на два первых матчах.

В этом поединке чехи наверняка будут действовать вторым номером. Да и с результативностью команде нужно срочно что-то делать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Пардубице» — за 3.32.

«Галатасарай» превосходит оппонента в классе .

«Пардубице» наверняка будет рассчитывать на контратаки.

Чехи испытывают заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.48.