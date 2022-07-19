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    Забить получится не у всех?!

    «Галатасарай» — «Пардубице». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, товарищеский матч, 19 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Пардубице»
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    Бафетимби Гомис
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Пардубице» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 19 июля, начало — в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Пардубице»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Галатасарай»

    Эта команда в минувшем чемпионате Турции провалилась. Для гранда местного футбола 13 место явно не к лицу.

    Разумеется, «Галатасарай» в новом сезоне планирует вернуться в группу лидеров. Да и состав у команды довольно сильный.

    В контрольных матчах стамбульцы выглядят не лучшим образом. Из трех поединков добыта только одна победа при двух поражениях.

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    Последний товарищеский матч «Галатасарай» выиграл. «Сигма Оломоуц» была обыграна со счетом 0:2.

    «Пардубице»

    Скромный чешский клуб минувший чемпионат своей страны провел на своем уровне. «Пардубице» занял 11 место.

    Причем «Пардубице» провел уже немало летних контрольных матчей. Так что с игровой практикой у чехов полный ажур.

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    • «Пардубице» добыл всего две победы в шести поединках. Причем эти самые победы пришлись на два первых матчах.

    В этом поединке чехи наверняка будут действовать вторым номером. Да и с результативностью команде нужно срочно что-то делать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Пардубице» — за 3.32.

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    «Галатасарай» превосходит оппонента в классе.

    «Пардубице» наверняка будет рассчитывать на контратаки.

    Чехи испытывают заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.48.

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    «Галатасарай» — «Пардубице»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех?!
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