«Галатасарай»
Эта команда в минувшем чемпионате Турции провалилась. Для гранда местного футбола 13 место явно не к лицу.
Разумеется, «Галатасарай» в новом сезоне планирует вернуться в группу лидеров. Да и состав у команды довольно сильный.
В контрольных матчах стамбульцы выглядят не лучшим образом. Из трех поединков добыта только одна победа при двух поражениях.
Последний товарищеский матч «Галатасарай» выиграл. «Сигма Оломоуц» была обыграна со счетом 0:2.
«Пардубице»
Скромный чешский клуб минувший чемпионат своей страны провел на своем уровне. «Пардубице» занял 11 место.
Причем «Пардубице» провел уже немало летних контрольных матчей. Так что с игровой практикой у чехов полный ажур.
«Пардубице» добыл всего две победы в шести поединках. Причем эти самые победы пришлись на два первых матчах.
В этом поединке чехи наверняка будут действовать вторым номером. Да и с результативностью команде нужно срочно что-то делать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.86, на ничью за 3.88, а на «Пардубице» — за 3.32.
«Галатасарай»
«Пардубице» наверняка будет рассчитывать на контратаки.
Чехи испытывают заметные трудности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.48.