БАТЭ сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 июля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Главный фаворит нынешнего сезона угодил в некоторую яму. Последние результаты борисовцев говорят о проблемах внутри коллектива.

БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

Коэффициенты матча БАТЭ — Арсенал Дзержинск 1 1.23 X 6.00 2 13.00 Ставка

Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. БАТЭ на выезде сыграл вничью с «Минском» (2:2).

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Полгода назад БАТЭ провел единственный поединок с «канонирами», в результате которого минимально уступил. Та встреча была товарищеской.

«Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» Дзержинск явно пошел на подъем. Первая победа побудила «канониров» к новым подвигам.

В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место. При этом забивают дзержинцы (наряду с брестским «Динамо») меньше всех в лиге — 9 голов.

А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии «канониры» победили. Дома «Арсенал» Дзержинск минимально обыграли могилевский «Днепр».

Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 14 матчах «канониры» пропустили 19 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.33, на ничью за 4.74, а на «Арсенал» Дзержинск — за 7.40.

БАТЭ настроен прервать свои серию неудач .

«Арсенал» Дзержинск проводит неплохой турнирный отрезок.

Класс хозяев куда выше, чем у дебютанта элиты. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.04.