БАТЭ
Главный фаворит нынешнего сезона угодил в некоторую яму. Последние результаты борисовцев говорят о проблемах внутри коллектива.
БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.
Коэффициенты матча БАТЭ — Арсенал Дзержинск
Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. БАТЭ на выезде сыграл вничью с «Минском» (2:2).
Полгода назад БАТЭ провел единственный поединок с «канонирами», в результате которого минимально уступил. Та встреча была товарищеской.
«Арсенал» Дзержинск
«Арсенал» Дзержинск явно пошел на подъем. Первая победа побудила «канониров» к новым подвигам.
В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место. При этом забивают дзержинцы (наряду с брестским «Динамо») меньше всех в лиге — 9 голов.
А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии «канониры» победили. Дома «Арсенал» Дзержинск минимально обыграли могилевский «Днепр».
Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 14 матчах «канониры» пропустили 19 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.33, на ничью за 4.74, а на «Арсенал» Дзержинск — за 7.40.
БАТЭ
«Арсенал» Дзержинск проводит неплохой турнирный отрезок.
Класс хозяев куда выше, чем у дебютанта элиты. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.04.