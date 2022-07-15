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    БАТЭ уверенно одолеет «канониров»

    БАТЭ — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Белоруссии, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Арсенал» Дзержинск
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    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 июля, начало — в 18:00 мск. БАТЭ — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 15 Июля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:00 Арсенал Дзержинск Арсенал Дзержинск
  • Дзержинск
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    БАТЭ

    Главный фаворит нынешнего сезона угодил в некоторую яму. Последние результаты борисовцев говорят о проблемах внутри коллектива.

    БАТЭ продолжает лидировать в чемпионате. Причем отрыв от ближайшего преследователя минимальный.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Арсенал Дзержинск

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
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    Минувший тур чемпионата принес команде один зачетный пункт. БАТЭ на выезде сыграл вничью с «Минском» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Полгода назад БАТЭ провел единственный поединок с «канонирами», в результате которого минимально уступил. Та встреча была товарищеской.

    «Арсенал» Дзержинск

    «Арсенал» Дзержинск явно пошел на подъем. Первая победа побудила «канониров» к новым подвигам.

    В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место. При этом забивают дзержинцы (наряду с брестским «Динамо») меньше всех в лиге — 9 голов.

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    • А вот в предыдущем туре чемпионата Белоруссии «канониры» победили. Дома «Арсенал» Дзержинск минимально обыграли могилевский «Днепр».

    Вот только проблемы в обороне пока никуда не делись. В 14 матчах «канониры» пропустили 19 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.33, на ничью за 4.74, а на «Арсенал» Дзержинск — за 7.40.

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    БАТЭ настроен прервать свои серию неудач.

    «Арсенал» Дзержинск проводит неплохой турнирный отрезок.

    Класс хозяев куда выше, чем у дебютанта элиты. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1.5 с коэффициентом 2.04.

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    БАТЭ — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ уверенно одолеет «канониров»
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