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    Сможет ли «Викингур» довести дело до конца?

    «Европа» — «Викингур». Прогноз (к. 1.98), ставки на футбол, Лига конференций, 14 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Европа» — «Викингур»
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    Олаф Бардассон
    Лига конференций находится на стадии квалификации. Первые матчи 1/8 финала уже сыграны, теперь команды проведут ответные встречи. 14 июля очный поединок проведут «Европа» и «Викингур». Начало события в 18:00 мск. «Европа» — «Викингур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 14 Июля 2022 года
    Европа
  • Гиблартар
    •  Европа 18:00 Викингур Викингур
  • Гота
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    «Европа»

    Коллектив из Гибралтара проиграл в прошлом матче со счетом 0:1 и теперь ситуация для него слегка усложнилась. Если в прошлом сезоне «Европа» начинала с квалификации в ЛЧ и в качестве подстраховки была Лига Европы, то теперь вылет лишит команду дальнейшей борьбы за еврокубковую осень.

    Также «Европа» проиграла предсезонный матч с шотландским клубом «Хартс». Там была зафиксирована крупная неудача хозяев (0:4).

    С учетом прошлого сезона «дельфины» проиграли 4 из 5 последних матчей.

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    На внутренней арене «Европа» финишировала второй в чемпионате и дошла до полуфинала Кубка Гибралтара.

    «Викингур»

    Гости находятся в прекрасной форме. Сезон у них начался еще в марте. К матчу команда подошла с победной серией из пяти поединков.

    «Викингур» идет вторым в национальном чемпионате. В последних матчах турнира коллектив обыграл «Стреймур» (2:1), «Рунавик» (3:1) и «Б36 Торсхавн» (2:1).

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  • 11/07/2022

    • Победа над «Европой» продлила беспроигрышную серию «викингов» до 10 матчей.

    «Викингур» ни разу не проходил квалификацию еврокубков и это первая кампания клуба за последние три сезона.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что гости одной ногой в четвертьфинале — 3.15 и 1.34 соответственно. А вот на победу в основное время конторы дают почти равные котировки 2.45 и 2.75.

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    Длинная беспроигрышная серия гостей и их успешные последние результаты добавляют уверенности в том, что «Европа» вряд ли сможет преодолеть эту стадию квалификации.

    Однако прошлый матч был довольно близким и чтобы успешно закончить это противостояние, «Викингуру» придется приложить немало усилий. Рекомендуем поставить на победу вторых с форой 0 за 1.98.

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    «Европа» — «Викингур»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Викингур» довести дело до конца?
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