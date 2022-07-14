Лига конференций находится на стадии квалификации. Первые матчи 1/8 финала уже сыграны, теперь команды проведут ответные встречи. 14 июля очный поединок проведут «Европа» и «Викингур». Начало события в 18:00 мск. «Европа» — «Викингур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Европа»

Коллектив из Гибралтара проиграл в прошлом матче со счетом 0:1 и теперь ситуация для него слегка усложнилась. Если в прошлом сезоне «Европа» начинала с квалификации в ЛЧ и в качестве подстраховки была Лига Европы, то теперь вылет лишит команду дальнейшей борьбы за еврокубковую осень.

Также «Европа» проиграла предсезонный матч с шотландским клубом «Хартс». Там была зафиксирована крупная неудача хозяев (0:4).

С учетом прошлого сезона «дельфины» проиграли 4 из 5 последних матчей.

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На внутренней арене «Европа» финишировала второй в чемпионате и дошла до полуфинала Кубка Гибралтара.

«Викингур»

Гости находятся в прекрасной форме. Сезон у них начался еще в марте. К матчу команда подошла с победной серией из пяти поединков.

«Викингур» идет вторым в национальном чемпионате. В последних матчах турнира коллектив обыграл «Стреймур» (2:1), «Рунавик» (3:1) и «Б36 Торсхавн» (2:1).

Победа над «Европой» продлила беспроигрышную серию «викингов» до 10 матчей.

«Викингур» ни разу не проходил квалификацию еврокубков и это первая кампания клуба за последние три сезона.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что гости одной ногой в четвертьфинале — 3.15 и 1.34 соответственно. А вот на победу в основное время конторы дают почти равные котировки 2.45 и 2.75.

Длинная беспроигрышная серия гостей и их успешные последние результаты добавляют уверенности в том, что «Европа» вряд ли сможет преодолеть эту стадию квалификации.

Однако прошлый матч был довольно близким и чтобы успешно закончить это противостояние, «Викингуру» придется приложить немало усилий. Рекомендуем поставить на победу вторых с форой 0 за 1.98.