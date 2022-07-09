«Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 9 июля, начало — в 17:00 мск. «Энергетик-БГУ» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Энергетик-БГУ»

Эта команда проводит блестящий, как для себя, сезон. Нынешнее 2 место видится вполне показательным.

«Энергетик-БГУ» забивает чаще других в чемпионате. 26 голов — шикарный показатель для скромного клуба.

Минувший тур чемпионата принес команде один балл. «Энергетик-БГУ» на выезде дал бой БАТЭ (1:1).

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Поединки с «Гомелем» складываются для команды вполне успешно. Из пяти последних очных поединков «Энергетик-БГУ» трижды выиграла при двух ничьих.

«Гомель»

Гомельчане пока никак не поднимутся в первую пятерку. Быть может, много сил отдано для завоевания Кубка страны?!

В чемпионате «Гомель» на данный момент занимает 7 место. При этом атакует команда довольно результативно: 18 мячей в 13 матчах.

В двух своих последних поединках гомельчане добыли две победы, причем последняя, над «Неманом», вышла технической.

Наверняка в матче с дерзким выскочкой «Гомель» будет стараться разжиться хотя бы одним баллом, и уж точно не планирует отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Энергетик-БГУ» за 2.04, на ничью за 3.74, а на «Гомель» — за 3.14.

«Энергетик-БГУ» весьма неплохо атакует .

«Гомель» в последних матчах выглядит довольно убедительно.

«Энергетик-БГУ» много забивает, что, безусловно, найдет свое проявление в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 3.24.