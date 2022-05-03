«Карабах» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 25-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 3 мая, начало — в 18:00 мск. «Карабах» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» уверенно мчится к очередному триумфу в чемпионате. При этом вожделенный титул может быть добыт уже в этом поединке.

Наверняка агдамцы не будут просчитывать никаких раскладов. Команда Гурбана Гурбанова банально сильнее всех в чемпионате.

К слову, у команды есть потрясающий шанс на золотой дубль. «Карабах» в полуфинале Кубка уверенно прошел «Габалу» (3:1, 5:0).

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С бакинцами «Карабах» почти не испытывает проблем. Семь последних поединков завершились победами агдамцев.

«Сабах»

«Сабах» проводит весьма продуктивный отрезок сезона. Бакинцы из пяти последних поединков извлекли четыре победы при одной неудаче.

«Сабах» находится на 4 месте в чемпионате, к тому же относительно неплохо атакует. В 24 матчах команда забила 36 мячей.

А вот побороться за медали «Сабаху» вряд ли придется. Отставание от третьей позиции составляет целых 7 очков.

Кстати, Джой-Ланс Микелс возглавляет бомбардирскую гонку. В активе у немецкого форварда 11 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.84, а на «Сабах» — за 10.00.

«Карабах» традиционно успешно противостоит «Сабаху».

«Сабах» довольно прилично атакует .

«Карабах» наверняка будет активно атаковать, но может позволить себе немного расслабиться. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.36.