ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Золотая серия из четырех титулов. «Зенит» снова выиграл РПЛ Юрген Клопп«Ливерпуль» продлил Клоппа: Четыре вещи, которые стоит ожидать Лука Модрич Ла Лига. «Реал» — чемпион, «Барселона» принимает «Мальорку», «Бетис» едет в гости к «Хетафе»
  • 08:59
    • «Авангард» назвал имя нового главного тренера
  • 00:18
    • «Атлетик» дома обыграл «Атлетико»
  • 21:39
    • «Ман Сити» забил четыре мяча «Лидсу»
  • 21:34
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» и стал чемпионом РПЛ
  • 00:32
    • «Ренн» выиграл у «Сент-Этьена»
  • 23:50
    • «Лацио» в голевом поединке обыграл «Специю»
  • 22:04
    • «Валенсия» в меньшинстве не удержала победу над «Леванте»
    Все новости спорта

    «Лутон» не проиграет в этом матче

    «Фулхэм» — «Лутон». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 2 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Лутон Таун Прогнозы на Фулхэм
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Лутон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Локьер
    «Фулхэм» на своём поле сыграет против «Лутона» в рамках 45-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 мая, начало — 19:15 (мск). «Фулхэм» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Мая 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 19:15 Лутон Лутон
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Фулхэм»

    «Белые» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы Чемпионшипа занимая 1 место и набрав 87 очков за 44 матча. Расположившийся ниже «Борнмут» имеет в своём активе на 8 баллов меньше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Фулхэм» 4 раза смог одержать победы, 2 раза сыграл вничью и 4 раза проиграл своим оппонентам.

    В последнее время «белые» расслабились и смогли выиграть лишь 1 поединок из 5 в Чемпионшипе. Победу команда одержала в матче против слабенького «Престона» (3:0) два тура назад. После этого «Фулхэм» не смог определить сильнейшего в поединке с «Борнмутом» — 1:1.Все прогнозы на футбол

    А в последнем туре чемпионата и вовсе проиграл на своём поле «Ноттингему Форесту» уступив им с минимальным счётом 0:1.

    «Лутон»

    «Шляпники» продолжают вести борьбу за высокие места и в данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице набрав 72 очка. Расположившиеся выше «Ноттингем» и «Хаддерсфилд» имеют на 4 балла больше.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Лутон» 5 раз радовал болельщиков победами, 3 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

  • Топ-10 лучших атакующих команд сезона
  • У этих клубов есть привычка портить жизнь защите любого соперника
  • 28/04/2022

    • У «шляпников», в отличии от соперника, статистика последних матчей намного лучше. Команда проиграла лишь в одном поединке из 8-ми. В крайнем туре Чемпионшипа «Лутон» сыграл вничью с «Блэкпулом» (1:1).

    А до этого два тура подряд смог одержать победы нам «Ноттингемом» и «Кардиффом» окончив поединки с одинаковым счётом 0:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 4.44, а победу «Лутона» — за 5.85.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — «Фулхэм» в последнее время расслабился и совсем не хочет играть. А вот «Лутон», наоборот, набрал хорошую форму и показывает, что в его силах переиграть даже команды из ТОП-3. Поэтому, в этой встрече «шляпники» если и не выиграют, то точно не проиграют.

    Ставка — «Лутон» не проиграет за 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Андреесу — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Калинина — Мугуруса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Труа — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Руне — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Эльче — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Милан — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краинович — Изнер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фулхэм» — «Лутон»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Прогнозы на футбол. «Лутон» не проиграет в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры