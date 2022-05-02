«Фулхэм» на своём поле сыграет против «Лутона» в рамках 45-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 мая, начало — 19:15 (мск). «Фулхэм» — «Лутон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Белые» являются абсолютными лидерами турнирной таблицы Чемпионшипа занимая 1 место и набрав 87 очков за 44 матча. Расположившийся ниже «Борнмут» имеет в своём активе на 8 баллов меньше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Фулхэм» 4 раза смог одержать победы, 2 раза сыграл вничью и 4 раза проиграл своим оппонентам.

В последнее время «белые» расслабились и смогли выиграть лишь 1 поединок из 5 в Чемпионшипе. Победу команда одержала в матче против слабенького «Престона» (3:0) два тура назад. После этого «Фулхэм» не смог определить сильнейшего в поединке с «Борнмутом» — 1:1.Все прогнозы на футбол

А в последнем туре чемпионата и вовсе проиграл на своём поле «Ноттингему Форесту» уступив им с минимальным счётом 0:1.

«Лутон»

«Шляпники» продолжают вести борьбу за высокие места и в данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице набрав 72 очка. Расположившиеся выше «Ноттингем» и «Хаддерсфилд» имеют на 4 балла больше.

За последние 10 игр во всех турнирах «Лутон» 5 раз радовал болельщиков победами, 3 раза сыграл вничью и 2 раза проиграл.

У «шляпников», в отличии от соперника, статистика последних матчей намного лучше. Команда проиграла лишь в одном поединке из 8-ми. В крайнем туре Чемпионшипа «Лутон» сыграл вничью с «Блэкпулом» (1:1).

А до этого два тура подряд смог одержать победы нам «Ноттингемом» и «Кардиффом» окончив поединки с одинаковым счётом 0:1.

Прогноз и ставка

На победу «Фулхэма» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают взять за 4.44, а победу «Лутона» — за 5.85.

Прогноз — «Фулхэм» в последнее время расслабился и совсем не хочет играть. А вот «Лутон», наоборот, набрал хорошую форму и показывает, что в его силах переиграть даже команды из ТОП-3. Поэтому, в этой встрече «шляпники» если и не выиграют, то точно не проиграют.

Ставка — «Лутон» не проиграет за 2.50.