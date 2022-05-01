В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура итальянской Серии А «Удинезе» дома сразится с миланским «Интером». Игра начнется в 19:00 по мск. «Удинезе» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

«Удинезе» в турнирной таблице чемпионата Италии идет на 12-й позиции, имея в своей копилке 43 балла. В первую половину турнирной таблицы команда уже не сможет подняться, но и особо ниже опуститься не должна.

Во второй части Серии А фриульцы достаточно неуступчивы, и из 11 последних игр первенства проиграли только два. Также на этом отрезке они одержали пять побед и четыре раза расходились миром.

Коэффициенты матча Удинезе — Интер 1 6.20 X 4.30 2 1.52 Ставка

В своей последней проведенной встрече «маленькие зебры» довольно-таки неожиданно во Флоренции разгромили «Фиорентину» со счетом 4:0, а немного ранее они на выезде сыграли вничью с «Болоньей» 2:2.

Календарь и таблица Серии А

«Удинезе» проиграл свою последнюю игру на своем поле, а перед этой неудачей он не знал фиаско в родных стенах на протяжении шести игр, выиграв из них четыре.

«Интер»

За четыре тура до финиша итальянской Серии А «Интер» разместился на второй строке в турнирной таблице, имея на своем счету 72 очка. От первого «Милана» он отстает на два пункта.

Несколько дней тому назад «нерадзурри» неожиданно проиграли на выезде «Болонье» 1:2 в перенесенном поединке. И данная неудача стоила им лидерства, ведь до этого по потерянным очками они шли во главе турнирки.

До этого же миланцы не уступали на протяжении восьми встреч чемпионата, трижды сыграв вничью за это время и добыв пять выигрышей. Причем четыре из них подряд были перед проигрышем в минувшей игре.

У «Интера» только одно фиаско в последних 11 выездных поединках чемпионата. Также в этот период он по пять раз играл вничью и побеждал.

«Интер» выиграл у «Удинезе» в последних пяти очных матчах при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.55.

На викторию «Удинезе» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.42.

«Интер» приложит в этой игре максимум усилий для победы, но так как он в последнее время зачастую не может сохранить свои ворота на замке, то в данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами.