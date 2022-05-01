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    «Нерадзурри» снова не удержат ворота на замке?

    «Удинезе» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионат Италии, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Интер»
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    Алексис Санчес
    В воскресенье, 1 мая, в рамках 35-го тура итальянской Серии А «Удинезе» дома сразится с миланским «Интером». Игра начнется в 19:00 по мск. «Удинезе» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 19:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Удинезе»

    «Удинезе» в турнирной таблице чемпионата Италии идет на 12-й позиции, имея в своей копилке 43 балла. В первую половину турнирной таблицы команда уже не сможет подняться, но и особо ниже опуститься не должна.

    Во второй части Серии А фриульцы достаточно неуступчивы, и из 11 последних игр первенства проиграли только два. Также на этом отрезке они одержали пять побед и четыре раза расходились миром.

    Коэффициенты матча Удинезе — Интер

  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.52
  • Ставка
    •

    В своей последней проведенной встрече «маленькие зебры» довольно-таки неожиданно во Флоренции разгромили «Фиорентину» со счетом 4:0, а немного ранее они на выезде сыграли вничью с «Болоньей» 2:2.

    Календарь и таблица Серии А

    «Удинезе» проиграл свою последнюю игру на своем поле, а перед этой неудачей он не знал фиаско в родных стенах на протяжении шести игр, выиграв из них четыре.

    «Интер»

    За четыре тура до финиша итальянской Серии А «Интер» разместился на второй строке в турнирной таблице, имея на своем счету 72 очка. От первого «Милана» он отстает на два пункта.

    Несколько дней тому назад «нерадзурри» неожиданно проиграли на выезде «Болонье» 1:2 в перенесенном поединке. И данная неудача стоила им лидерства, ведь до этого по потерянным очками они шли во главе турнирки.

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    • До этого же миланцы не уступали на протяжении восьми встреч чемпионата, трижды сыграв вничью за это время и добыв пять выигрышей. Причем четыре из них подряд были перед проигрышем в минувшей игре.

    У «Интера» только одно фиаско в последних 11 выездных поединках чемпионата. Также в этот период он по пять раз играл вничью и побеждал.

    «Интер» выиграл у «Удинезе» в последних пяти очных матчах при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интера» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Удинезе» дают — 6.35, ничья оценена — в 4.42.

    «Интер» приложит в этой игре максимум усилий для победы, но так как он в последнее время зачастую не может сохранить свои ворота на замке, то в данном противостоянии ставим на обмен забитыми мячами.

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    «Удинезе» — «Интер»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Нерадзурри» снова не удержат ворота на замке?
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