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    «Речники» еще поборются за плей-офф

    «Мидлсбро» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 27 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Мидлсбро» — «Кардифф Сити»
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    «Мидлсбро»
    «Мидлсбро» дома сыграет против «Кардифф Сити» в перенесенном матче 39-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 27 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Мидлсбро» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 27 Апреля 2022 года
    Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •  Мидлсбро 21:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Мидлсбро»

    С 64 набранными очками «Мидлсбро» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на пять баллов при игре в запасе.

    «Речники» неудачно проводят концовку первенства, набрав только два пункта в минувших пяти поединках. Одни из них они набрали в своей последней проведенной игре, сыграв 1:1 на выезде с «Суонси».

    Коэффициенты матча Мидлсбро — Кардифф Сити

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.10
  • Ставка
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    Перед этим они проиграли на своей территории «Хаддерсфилду» со счетом 0:2, что стало для них третьим фиаско за последние четыре встречи, где не забили ни одного гола. Всего же за пять матчей у команды на счету всего один проведенный мяч.

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    «Мидлсбро» проиграл своих три последних домашних поединка первенства, а перед этим выиграл восемь игр подряд в родных стенах.

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф Сити» уже ни на что в этом сезоне не претендует. Он идет сейчас на 19-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк.

    С начала марта и по середину апреля валлийцы выдали вполне приличный отрезок, выиграв четыре поединка из шести при одной неудачи и одном мировом исходе.

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    • Однако в последующих трех поединках «синие птицы» только уступали, правда, каждый раз с минимальной разницей. Так в прошлом туре они в гостях потерпели фиаско 0:1 от «Шеффилд Юнайтед».

    «Кардифф» за последние шесть выездных встреч чемпионата смог добыть две виктории и четыре раза проиграть.

    В первом круге победил «Мидлсбро» 2:0, а до этого четыре раза сильнее были валлийцы и дважды была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.64.

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    На викторию «Кардиффа» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

    Только в случае победы «речники» будут еще претендовать на плей-офф. И хотя хозяева находятся не в лучшей форме, но гости выглядят еще плачевней. В общем, прогнозируем здесь викторию «Мидлсбро» и ждем, что он пробьет фору в -1.

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    «Мидлсбро» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 27.04.2022. Прогнозы на футбол. «Речники» еще поборются за плей-офф
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