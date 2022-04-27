«Мидлсбро» дома сыграет против «Кардифф Сити» в перенесенном матче 39-го тура Чемпионшипа. Поединок намечен на 27 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Мидлсбро» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мидлсбро»

С 64 набранными очками «Мидлсбро» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа, отставая от зоны плей-офф на пять баллов при игре в запасе.

«Речники» неудачно проводят концовку первенства, набрав только два пункта в минувших пяти поединках. Одни из них они набрали в своей последней проведенной игре, сыграв 1:1 на выезде с «Суонси».

Коэффициенты матча Мидлсбро — Кардифф Сити 1 1.57 X 4.00 2 6.10 Ставка

Перед этим они проиграли на своей территории «Хаддерсфилду» со счетом 0:2, что стало для них третьим фиаско за последние четыре встречи, где не забили ни одного гола. Всего же за пять матчей у команды на счету всего один проведенный мяч.

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«Мидлсбро» проиграл своих три последних домашних поединка первенства, а перед этим выиграл восемь игр подряд в родных стенах.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» уже ни на что в этом сезоне не претендует. Он идет сейчас на 19-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк.

С начала марта и по середину апреля валлийцы выдали вполне приличный отрезок, выиграв четыре поединка из шести при одной неудачи и одном мировом исходе.

Однако в последующих трех поединках «синие птицы» только уступали, правда, каждый раз с минимальной разницей. Так в прошлом туре они в гостях потерпели фиаско 0:1 от «Шеффилд Юнайтед».

«Кардифф» за последние шесть выездных встреч чемпионата смог добыть две виктории и четыре раза проиграть.

В первом круге победил «Мидлсбро» 2:0, а до этого четыре раза сильнее были валлийцы и дважды была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мидлсбро» предлагают — 1.64.

На викторию «Кардиффа» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.00.

Только в случае победы «речники» будут еще претендовать на плей-офф. И хотя хозяева находятся не в лучшей форме, но гости выглядят еще плачевней. В общем, прогнозируем здесь викторию «Мидлсбро» и ждем, что он пробьет фору в -1.