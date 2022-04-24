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    Второй тайм в Ростове будет результативным?

    «Ростов» — «Спартак». Дерзкая ставка за 5.10 на матч РПЛ 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Спартак»
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    Никита Чернов
    «Ростов» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Ростов
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    •  Ростов 16:30 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Ростов»

    Валерию Карпину мотивации в матчах со «Спартаком» явно не занимать. Тем более, команда у него мастеровитая.

    В минувшем туре чемпионата «Ростов» вновь добыл положительный для себя результат. На выезде был обыгран тульский «Арсенал» (1:2).

    Коэффициенты матча Ростов — Спартак

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Более того, ростовчане имеют серию из трех побед к ряду. Даже «Локомотив» был обыгран с крупным счетом (4:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Матчи против спартаковцев для «Ростова» традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Спартак»

    «Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Лишь 10 место в таблице РПЛ — явный провал в год собственного столетия.

    «Спартак» при Паоло Ваноли никак не похож на одного из грандов российского футбола. Хотя в Кубке России был обыгран ЦСКА (0:1).

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    • В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Рубином» (1:1) не удовлетворила амбиции «красно-белых».

    «Спартак» не имеет кадровых проблем. Разве что давно находятся в лазарете Павел Маслов и Илья Кутепов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.42, на ничью за 3.52, а на «Ростов» — за 3.13.

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    «Ростов» при Карпине смотрится весьма привлекательно.

    Спартаковцы могут не успеть отойти от кубкового дерби с «армейцами».

    Обе команды максимально мотивированы подняться в турнирной таблице. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Второй тайм в Ростове будет результативным?
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