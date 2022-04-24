«Ростов» сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 16:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Валерию Карпину мотивации в матчах со «Спартаком» явно не занимать. Тем более, команда у него мастеровитая.

В минувшем туре чемпионата «Ростов» вновь добыл положительный для себя результат. На выезде был обыгран тульский «Арсенал» (1:2).

Коэффициенты матча Ростов — Спартак 1 3.10 X 3.30 2 2.35 Ставка

Более того, ростовчане имеют серию из трех побед к ряду. Даже «Локомотив» был обыгран с крупным счетом (4:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Матчи против спартаковцев для «Ростова» традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Спартак»

«Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Лишь 10 место в таблице РПЛ — явный провал в год собственного столетия.

«Спартак» при Паоло Ваноли никак не похож на одного из грандов российского футбола. Хотя в Кубке России был обыгран ЦСКА (0:1).

В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Рубином» (1:1) не удовлетворила амбиции «красно-белых».

«Спартак» не имеет кадровых проблем. Разве что давно находятся в лазарете Павел Маслов и Илья Кутепов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» за 2.42, на ничью за 3.52, а на «Ростов» — за 3.13.

«Ростов» при Карпине смотрится весьма привлекательно .

Спартаковцы могут не успеть отойти от кубкового дерби с «армейцами».

Обе команды максимально мотивированы подняться в турнирной таблице. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 2-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.