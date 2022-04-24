ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Выстоит ли команда Карпина против воодушевленного «Спартака»?

    «Ростов» — «Спартак». Прогноз, ставки (к. 2.41) на футбол, РПЛ, 24 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Спартак Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин
    Встреча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 24 апреля. Матч на «Ростов Арене» начнется в 16:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 16:30 Спартак Спартак
  • Москва
    •

    «Ростов»

    Ростовчане выиграли три последних матча в чемпионате России, благодаря чему отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.

    Апрель команда Валерия Карпина начала с того, что уступила на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), после чего прервала 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

    Коэффициенты матча Ростов — Спартак

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В последних матчах «Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:1) и на выезде справился с тульским «Арсеналом» (2:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 25 матчей РПЛ «Ростов» с 31 очками на 9-м месте. Разница мячей 41-42, Дмитрий Полоз забил 12 голов. Не сыграет Андрей Лангович.

    «Спартак»

    Московский «Спартак» не выигрывал в гостях в 9 из 12 матчей в текущем сезоне РПЛ (3 ничьи, 6 поражений).

  • РПЛ: завершился 25-й тур. Что дальше?
  • Чем ближе финиш, тем лучше проясняется ситуация в распределении мест чемпионата России. Расклады в турнирной таблице за 5 туров до окончания сезона.
  • 18/04/2022

    • Апрель «Спартак» начал с того, что на выезде проиграл «Локомотиву» (0:1), после чего на своем поле разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

    В последних матчах команда Паоло Ваноли на своем поле поделила очки с «Рубином» (1:1) и вышла в полуфинал Кубка России, обыграв в гостях ЦСКА (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 25 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 28-33. Не сыграют Промес, Кутепов и Маслов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Спартака» — 2.40.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В матче 1-го круга предстоящие соперники поделили очки (1:1). В последней личной встрече на поле «Ростова» в Премьер-лиге «Спартак» в голевой перестрелке переиграл хозяев со счётом 3:2.

    «Спартак» выиграл лишь один из пяти последних матчей в Ростове при двух поражениях, но забил в 4-х матчах. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет и обе забьют.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.76 и ТМ 2,5 за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барсола-Михайлов
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Акжайык
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли команда Карпина против воодушевленного «Спартака»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры