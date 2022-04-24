Встреча 26-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 24 апреля. Матч на «Ростов Арене» начнется в 16:30 мск. «Ростов» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

Ростовчане выиграли три последних матча в чемпионате России, благодаря чему отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.

Апрель команда Валерия Карпина начала с того, что уступила на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), после чего прервала 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .

Коэффициенты матча Ростов — Спартак 1 3.10 X 3.30 2 2.35 Ставка

В последних матчах «Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:1) и на выезде справился с тульским «Арсеналом» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 25 матчей РПЛ «Ростов» с 31 очками на 9-м месте. Разница мячей 41-42, Дмитрий Полоз забил 12 голов. Не сыграет Андрей Лангович.

«Спартак»

Московский «Спартак» не выигрывал в гостях в 9 из 12 матчей в текущем сезоне РПЛ (3 ничьи, 6 поражений).

Апрель «Спартак» начал с того, что на выезде проиграл «Локомотиву» (0:1), после чего на своем поле разгромил тульский «Арсенал» (3:0).

В последних матчах команда Паоло Ваноли на своем поле поделила очки с «Рубином» (1:1) и вышла в полуфинал Кубка России, обыграв в гостях ЦСКА (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 25 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 28-33. Не сыграют Промес, Кутепов и Маслов.

Прогноз и ставка

На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Спартака» — 2.40.

В матче 1-го круга предстоящие соперники поделили очки (1:1). В последней личной встрече на поле «Ростова» в Премьер-лиге «Спартак» в голевой перестрелке переиграл хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» выиграл лишь один из пяти последних матчей в Ростове при двух поражениях, но забил в 4-х матчах. Прогнозируем, что «Ростов» не проиграет и обе забьют .