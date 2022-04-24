«Ростов»
Ростовчане выиграли три последних матча в чемпионате России, благодаря чему отрыв от зоны стыков составляет 6 очков.
Апрель команда Валерия Карпина начала с того, что уступила на своем поле «Нижнему Новгороду» (1:2), после чего прервала 4-матчевую домашнюю серию без побед, обыграв «Крылья Советов» (1:0) .
Коэффициенты матча Ростов — Спартак
В последних матчах «Ростов» на своем поле разгромил «Локомотив» (4:1) и на выезде справился с тульским «Арсеналом» (2:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 25 матчей РПЛ «Ростов» с 31 очками на 9-м месте. Разница мячей 41-42, Дмитрий Полоз забил 12 голов. Не сыграет Андрей Лангович.
«Спартак»
Московский «Спартак» не выигрывал в гостях в 9 из 12 матчей в текущем сезоне РПЛ (3 ничьи, 6 поражений).
Апрель «Спартак» начал с того, что на выезде проиграл «Локомотиву» (0:1), после чего на своем поле разгромил тульский «Арсенал» (3:0).
В последних матчах команда Паоло Ваноли на своем поле поделила очки с «Рубином» (1:1) и вышла в полуфинал Кубка России, обыграв в гостях ЦСКА (1:0).
После 25 туров РПЛ «Спартак» с 31 очком на 10-м месте. Разница мячей 28-33. Не сыграют Промес, Кутепов и Маслов.
Прогноз и ставка
На победу «Ростова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью в основное время — 3.35, а на победу «Спартака» — 2.40.
В матче 1-го круга предстоящие соперники поделили очки (1:1). В последней личной встрече на поле «Ростова» в Премьер-лиге «Спартак» в голевой перестрелке переиграл хозяев со счётом 3:2.
«Спартак» выиграл лишь один из пяти последних матчей в Ростове при двух поражениях, но забил в 4-х матчах. Прогнозируем, что
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