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    Сладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

    Московский «Спартак» одержал гостевую победу со счетом 1:0 над столичным ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. Рассказываем, как это было

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    «Спартак» обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России — 1:0. Победный гол в первом тайме забил Бакаев, реализовав пенальти. После перерыва армейцы, играя в меньшинстве, атаковали и дважды попали в штангу, но не смогли спасти игру. Отметим, что в чемпионате России армейцы выиграли у команды Паоло Ваноли обе встречи — 20 сентября (1:0) и 26 февраля (2:0).

    Ход матча

    10’ Николсон на правом углу штрафной ЦСКА здорово разобрался с Щенниковым и Обляковым, после чего с левой нанес удар в ближний угол — Акинфеев спокойно справился с угрозой.

    14’ Классен сделал длинный заброс по левому флангу. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную ЦСКА и пробил по воротам — Акинфеев среагировал.

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    • 17’ Первый угловой усилиями Николсона зарабатывает «Спартак», Классен с левого фланга подает в центр штрафной, а набежавший Жиго головой нанес мощный удар, однако Акинфеев спас свои ворота.

    18’ Пенальти! Николсон прострелил в штрафную ЦСКА, а мяч попал в руку Яке Бийолу. Арбитр Владимир Москалёв посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота хозяев.

    ЦСКА — «Спартак»

    21’ 0:1 Зелимхан Бакаев (П). Бакаев неспешно разбежался, на паузе уложил Акинфеева в угол и спокойно покатил мяч в противоположную сторону.

    29’ Джикия промчался по левому флангу и вырезал отличную передачу на дальнюю штангу, а Николсон пробил головой без помех, однако Акинфеев в прыжке вытащил мяч из ближнего угла.

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    • 37’ Максим Мухин влетел шипами в ногу Игнатову, а Жан-Филипп Гбамен пытался что-то доказать арбитру и получил за карточку. Впрочем, после того, как Москалев посмотрел ВАР на предмет возможного удаления, карточку получил и Мухин.

    44’ Мартинс получил предупреждение за жесткий фол против Карраскаля в нескольких метрах от штрафной «Спартака». Языджи со стандарта пробил поверх стенки — мяч пролетел совсем рядом с девяткой.

    ЦСКА — «Спартак»

    45+2’ Удаление! Гбамен в верховой борьбе с Зобниным откровенно попал локтем в голову Роману. Желтая карточка становится для ивуарийца второй за десять минут.

    55’ Бакаев дошёл до лицевой и прострелил в штрафную ЦСКА, куда Кофрие набежал и пробил в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч.

    ЦСКА — «Спартак»

    57’ Языджи исполнил подачу с углового, Максименко кулаками выбил мяч, а с подбора Карраскаль нанес удар низом в дальний угол — штанга уберегла «Спартак».

    60’ Мартинс исполнил шикарную диагональ на левый край штрафной ЦСКА, Николсон ворвался в ту зону, обыграл защитника и пробил в ближний угол — снова Акинфеев вынужден спасать свои ворота.

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    • 70’ Спартаковцы быстро перешли из обороны в атаку. Игнатов дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной ЦСКА, Николсон набежал и пробил по воротам — Акинфеев вновь спас армейцев.

    79’ Фернандес ворвался в штрафную «Спартака» с правого края и исполнил подачу на дальний край, а набежавший Щенников с лёта пальнул в ближний угол — снова штанга спасла ворота Максименко.

    ЦСКА — «Спартак»

    85’ Соболев здорово сыграл в отборе и разогнал атаку «Спартака». Красно-белые выскочили три в три, Николсон пожадничал и пробил выше ворот.

    90+2’ Рассказов убежал в контратаку и сделал пас в штрафную ЦСКА. Соболев выскочил на ворота армейцев, но замешкался и не сумел обыграть Акинфеева.

    Кубок России. 1/4 финала
    ЦСКА — «Спартак» 0:1 (0:1, 0:0)
    Голы: Бакаев, 21 — с пенальти (0:1)ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Бийол, Дивеев, Обляков (Фукс, 82), Гбамен, Мухин (Зайнутдинов, 47), Марио Фернандес, Карраскаль (Ушаков, 74), Юсуф Языджи (Эджуке, 74), Медина (Заболотный, 46)Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Бакаев (Пруцев, 64), Классен (Денисов, 87), Зобнин (Литвинов, 64), Кофрие, Николсон (Рассказов, 86), Мартинс, Игнатов (Соболев, 80)Предупреждения: Карраскаль, 24’. Гбамен, 36’. Мухин, 37’. Заболотный, 68’. Щенников, 78’ — Бакаев, 32’. Мартинс, 43’. Кофрие, 45’. Николсон, 78’. Соболев, 87’Удаления: Гбамен, 45’ (вторая ж.к)

    Лучшим игроком матча был признан капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия.

    Георгий Джикия

    Следующие матчи

    «Спартак» вышел в 1/2 финала Кубка России, присоединившись к «Динамо», «Алании» и «Енисею». Жеребьевка полуфинала состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче красно-белые 24 апреля отправятся в гости к «Ростову» в рамках 26 тура РПЛ. ЦСКА в тот же день примет на своем поле «Динамо».

    ЦСКА — «Спартак»

    Прямая речь

    Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

    — Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много. Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше. Я иногда слишком эмоционален? Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

    Паоло Ваноли

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть. Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

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    Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»

    — Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок. ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0. Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.

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    Самюэль Жиго, защитник «Спартака»

    — Какие эмоции после победы над ЦСКА? Мы выиграли важнейший матч! Ура! Вся команда большие молодцы.

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