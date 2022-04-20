Сладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

«Спартак» обыграл ЦСКА в 1/4 финала Кубка России — 1:0. Победный гол в первом тайме забил Бакаев, реализовав пенальти. После перерыва армейцы, играя в меньшинстве, атаковали и дважды попали в штангу, но не смогли спасти игру. Отметим, что в чемпионате России армейцы выиграли у команды Паоло Ваноли обе встречи — 20 сентября (1:0) и 26 февраля (2:0).

Ход матча

10’ Николсон на правом углу штрафной ЦСКА здорово разобрался с Щенниковым и Обляковым, после чего с левой нанес удар в ближний угол — Акинфеев спокойно справился с угрозой.

14’ Классен сделал длинный заброс по левому флангу. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную ЦСКА и пробил по воротам — Акинфеев среагировал.

17’ Первый угловой усилиями Николсона зарабатывает «Спартак», Классен с левого фланга подает в центр штрафной, а набежавший Жиго головой нанес мощный удар, однако Акинфеев спас свои ворота.

18’ Пенальти! Николсон прострелил в штрафную ЦСКА, а мяч попал в руку Яке Бийолу. Арбитр Владимир Москалёв посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота хозяев.

21’ 0:1 Зелимхан Бакаев (П). Бакаев неспешно разбежался, на паузе уложил Акинфеева в угол и спокойно покатил мяч в противоположную сторону.

29’ Джикия промчался по левому флангу и вырезал отличную передачу на дальнюю штангу, а Николсон пробил головой без помех, однако Акинфеев в прыжке вытащил мяч из ближнего угла.

37’ Максим Мухин влетел шипами в ногу Игнатову, а Жан-Филипп Гбамен пытался что-то доказать арбитру и получил за карточку. Впрочем, после того, как Москалев посмотрел ВАР на предмет возможного удаления, карточку получил и Мухин.

44’ Мартинс получил предупреждение за жесткий фол против Карраскаля в нескольких метрах от штрафной «Спартака». Языджи со стандарта пробил поверх стенки — мяч пролетел совсем рядом с девяткой.

45+2’ Удаление! Гбамен в верховой борьбе с Зобниным откровенно попал локтем в голову Роману. Желтая карточка становится для ивуарийца второй за десять минут.

55’ Бакаев дошёл до лицевой и прострелил в штрафную ЦСКА, куда Кофрие набежал и пробил в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч.

57’ Языджи исполнил подачу с углового, Максименко кулаками выбил мяч, а с подбора Карраскаль нанес удар низом в дальний угол — штанга уберегла «Спартак».

60’ Мартинс исполнил шикарную диагональ на левый край штрафной ЦСКА, Николсон ворвался в ту зону, обыграл защитника и пробил в ближний угол — снова Акинфеев вынужден спасать свои ворота.

70’ Спартаковцы быстро перешли из обороны в атаку. Игнатов дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной ЦСКА, Николсон набежал и пробил по воротам — Акинфеев вновь спас армейцев.

79’ Фернандес ворвался в штрафную «Спартака» с правого края и исполнил подачу на дальний край, а набежавший Щенников с лёта пальнул в ближний угол — снова штанга спасла ворота Максименко.

85’ Соболев здорово сыграл в отборе и разогнал атаку «Спартака». Красно-белые выскочили три в три, Николсон пожадничал и пробил выше ворот.

90+2’ Рассказов убежал в контратаку и сделал пас в штрафную ЦСКА. Соболев выскочил на ворота армейцев, но замешкался и не сумел обыграть Акинфеева.

Кубок России. 1/4 финала ЦСКА — «Спартак» 0:1 (0:1, 0:0) Голы: Бакаев, 21 — с пенальти (0:1)ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Бийол, Дивеев, Обляков (Фукс, 82), Гбамен, Мухин (Зайнутдинов, 47), Марио Фернандес, Карраскаль (Ушаков, 74), Юсуф Языджи (Эджуке, 74), Медина (Заболотный, 46)Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Бакаев (Пруцев, 64), Классен (Денисов, 87), Зобнин (Литвинов, 64), Кофрие, Николсон (Рассказов, 86), Мартинс, Игнатов (Соболев, 80)Предупреждения: Карраскаль, 24’. Гбамен, 36’. Мухин, 37’. Заболотный, 68’. Щенников, 78’ — Бакаев, 32’. Мартинс, 43’. Кофрие, 45’. Николсон, 78’. Соболев, 87’Удаления: Гбамен, 45’ (вторая ж.к)

Лучшим игроком матча был признан капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия.

Георгий Джикия Кубок России

Следующие матчи

«Спартак» вышел в 1/2 финала Кубка России, присоединившись к «Динамо», «Алании» и «Енисею». Жеребьевка полуфинала состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче красно-белые 24 апреля отправятся в гости к «Ростову» в рамках 26 тура РПЛ. ЦСКА в тот же день примет на своем поле «Динамо».

Прямая речь

Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»

— Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много. Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше. Я иногда слишком эмоционален? Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

Паоло Ваноли «Спартак»

Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть. Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»

— Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок. ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0. Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Самюэль Жиго, защитник «Спартака»

— Какие эмоции после победы над ЦСКА? Мы выиграли важнейший матч! Ура! Вся команда большие молодцы.