Сладкая месть Ваноли. Гол Бакаева вывел «Спартак» в полуфинал Кубка России

Ход матча
10’ Николсон на правом углу штрафной ЦСКА здорово разобрался с Щенниковым и Обляковым, после чего с левой нанес удар в ближний угол — Акинфеев спокойно справился с угрозой.
14’ Классен сделал длинный заброс по левому флангу. Бакаев подхватил мяч, ворвался в штрафную ЦСКА и пробил по воротам — Акинфеев среагировал.
17’ Первый угловой усилиями Николсона зарабатывает «Спартак», Классен с левого фланга подает в центр штрафной, а набежавший Жиго головой нанес мощный удар, однако Акинфеев спас свои ворота.
18’ Пенальти! Николсон прострелил в штрафную ЦСКА, а мяч попал в руку Яке Бийолу. Арбитр Владимир Москалёв посмотрел повтор и назначил пенальти в ворота хозяев.
21’ 0:1 Зелимхан Бакаев (П). Бакаев неспешно разбежался, на паузе уложил Акинфеева в угол и спокойно покатил мяч в противоположную сторону.
29’ Джикия промчался по левому флангу и вырезал отличную передачу на дальнюю штангу, а Николсон пробил головой без помех, однако Акинфеев в прыжке вытащил мяч из ближнего угла.
37’ Максим Мухин влетел шипами в ногу Игнатову, а Жан-Филипп Гбамен пытался что-то доказать арбитру и получил за карточку. Впрочем, после того, как Москалев посмотрел ВАР на предмет возможного удаления, карточку получил и Мухин.
44’ Мартинс получил предупреждение за жесткий фол против Карраскаля в нескольких метрах от штрафной «Спартака». Языджи со стандарта пробил поверх стенки — мяч пролетел совсем рядом с девяткой.
45+2’ Удаление! Гбамен в верховой борьбе с Зобниным откровенно попал локтем в голову Роману. Желтая карточка становится для ивуарийца второй за десять минут.
55’ Бакаев дошёл до лицевой и прострелил в штрафную ЦСКА, куда Кофрие набежал и пробил в нижний угол — Акинфеев в падении отразил мяч.
57’ Языджи исполнил подачу с углового, Максименко кулаками выбил мяч, а с подбора Карраскаль нанес удар низом в дальний угол — штанга уберегла «Спартак».
60’ Мартинс исполнил шикарную диагональ на левый край штрафной ЦСКА, Николсон ворвался в ту зону, обыграл защитника и пробил в ближний угол — снова Акинфеев вынужден спасать свои ворота.
70’ Спартаковцы быстро перешли из обороны в атаку. Игнатов дошёл до лицевой и сделал пас в центр штрафной ЦСКА, Николсон набежал и пробил по воротам — Акинфеев вновь спас армейцев.
79’ Фернандес ворвался в штрафную «Спартака» с правого края и исполнил подачу на дальний край, а набежавший Щенников с лёта пальнул в ближний угол — снова штанга спасла ворота Максименко.
85’ Соболев здорово сыграл в отборе и разогнал атаку «Спартака». Красно-белые выскочили три в три, Николсон пожадничал и пробил выше ворот.
90+2’ Рассказов убежал в контратаку и сделал пас в штрафную ЦСКА. Соболев выскочил на ворота армейцев, но замешкался и не сумел обыграть Акинфеева.
Лучшим игроком матча был признан капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия.
Следующие матчи
«Спартак» вышел в 1/2 финала Кубка России, присоединившись к «Динамо», «Алании» и «Енисею». Жеребьевка полуфинала состоится 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).
В ближайшем матче красно-белые 24 апреля отправятся в гости к «Ростову» в рамках 26 тура РПЛ. ЦСКА в тот же день примет на своем поле «Динамо».
Прямая речь
Паоло Ваноли, главный тренер «Спартака»
— Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, мы готовились в непростых условиях. Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера как с «Динамо». Могли закрывать эту игру намного раньше, моментов было много. Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше. Я иногда слишком эмоционален? Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.
Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА
— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком — играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше, то же касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть. Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.
Зелимхан Бакаев, полузащитник «Спартака»
— Это дерби, здесь эмоции. Отмазаться перед болельщиками мы можем, только если выиграем Кубок. В Лиге Европы мы уже хорошо выступили, теперь нужно взять кубок. ЦСКА столько оборонялся из-за наших атак. Мы должны были забивать больше. Справедливый счет — 5:0. Выиграли важный матч. Благодаря таким матчам болельщики могут простить нас за сезон. Нужно выиграть полуфинал и финал. Все зависит от нас. Хотелось бы в соперники «Динамо». Хочется и их пройти дальше. Тоже принципиальный матч.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Самюэль Жиго, защитник «Спартака»
— Какие эмоции после победы над ЦСКА? Мы выиграли важнейший матч! Ура! Вся команда большие молодцы.