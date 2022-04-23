«Лутон Таун»
«Лутон Таун» ведет борьбу за повышение классе. Правда, на прямой выход он не рассчитывает, но должен зацепиться за плей-офф. Сейчас клуб идет четвертым с отрывом в шесть очков от седьмой строчки.
У «шляпников» всего лишь одно фиаско в минувших восьми турах первенства, которое случилось с ними в начале прошлой недели, когда они в гостях проиграли «Хаддерсфилду» 0:2.
Еще в этом отрезке команда два раза сыграла вничью и смогла добиться четырех победных результатов. Один из них был накануне вне родных стен над «Кардифф Сити» со счетом 1:0.
У «Лутона» только одно домашнее поражение за последние 11 встреч первенства. Еще в этот период коллектив расписал три мировые и добился семи викторий.
«Блэкпул»
«Блэкпул» уже не решает никаких турнирных задач. Сейчас он с 56 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В лучшем случае коллектив сможет на пару строк подняться.
В своей последней проведенной игре «мандарины» у себя дома разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. Этим результатом они прервали свою безвыигрышную серию, составлявшую из пять матчей.
В этот неудачный период команда смогла два поединка свести вничью и потерпела три поражения. Правда, только одно фиаско в данном отрезке было безнадежным.
На чужом поле «Блэкпул» играет гораздо слабее, чем дома. Из 12 предыдущих выездных матчей он выиграл только один, а проиграл шесть.
В первом круге «Лутон» выиграл у «Блэкпула» со счетом 3:0, а до этого они между собой три раза подряд играли вничью.
Прогноз и ставка на «Лутон Таун» — «Блэкпул»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутона» предлагают — 1.92.
На викторию «Блэкпула» дают — 4.16, ничья оценена — в 3.64.
В данном поединке прогнозируем выигрыш хозяев поля, потому что они сейчас сильнее своего оппонента, который к тому же очень неубедителен в гостях.