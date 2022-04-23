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    «Шляпники» закрепятся в зоне плей-офф

    «Лутон Таун» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Чемпионшип, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Блэкпул»
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    «Лутон Таун»
    В субботу, 23 апреля, в рамках 44-го тура английского Чемпионшипа «Лутон Таун» на своем поле примет «Блэкпул». Начало поединка запланировано на 14:30 по мск. «Лутон Таун» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Апреля 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 14:30 Блэкпул Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
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    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» ведет борьбу за повышение классе. Правда, на прямой выход он не рассчитывает, но должен зацепиться за плей-офф. Сейчас клуб идет четвертым с отрывом в шесть очков от седьмой строчки.

    У «шляпников» всего лишь одно фиаско в минувших восьми турах первенства, которое случилось с ними в начале прошлой недели, когда они в гостях проиграли «Хаддерсфилду» 0:2.

    Еще в этом отрезке команда два раза сыграла вничью и смогла добиться четырех победных результатов. Один из них был накануне вне родных стен над «Кардифф Сити» со счетом 1:0.

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    У «Лутона» только одно домашнее поражение за последние 11 встреч первенства. Еще в этот период коллектив расписал три мировые и добился семи викторий.

    «Блэкпул»

    «Блэкпул» уже не решает никаких турнирных задач. Сейчас он с 56 очками занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В лучшем случае коллектив сможет на пару строк подняться.

    В своей последней проведенной игре «мандарины» у себя дома разгромили «Бирмингем» со счетом 6:1. Этим результатом они прервали свою безвыигрышную серию, составлявшую из пять матчей.

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    • В этот неудачный период команда смогла два поединка свести вничью и потерпела три поражения. Правда, только одно фиаско в данном отрезке было безнадежным.

    На чужом поле «Блэкпул» играет гораздо слабее, чем дома. Из 12 предыдущих выездных матчей он выиграл только один, а проиграл шесть.

    В первом круге «Лутон» выиграл у «Блэкпула» со счетом 3:0, а до этого они между собой три раза подряд играли вничью.

    Прогноз и ставка на «Лутон Таун» — «Блэкпул»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лутона» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Блэкпула» дают — 4.16, ничья оценена — в 3.64.

    В данном поединке прогнозируем выигрыш хозяев поля, потому что они сейчас сильнее своего оппонента, который к тому же очень неубедителен в гостях.

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    «Лутон Таун» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Шляпники» закрепятся в зоне плей-офф
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