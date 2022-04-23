«Балтика» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Калининградцы все еще борются за выход в стыки. На данный момент команда Сергея Игнашевича занимает 7 место.

Отставание от искомой четвертой позиции составляет всего 4 очка. К тому же три своих последних матча в ФНЛ команда выиграла.

Вот и предыдущий тур для «Балтики» получился ударным. На выезде команда Игнашевича переиграла «Олимп-Долгопрудный» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

А вот из Кубка России команда вылетела. В серии пенальти «балтийцы» уступили московскому «Динамо».

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» также борется за выход в РПЛ. Сейчас команда находится на 5 месте, отставая от четвертого лишь по дополнительным показателям.

«СКА-Хабаровск» относительно надежен в обороне: 32 пропущенных мяча в 33 матчах. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 43 забитых мяча.

В минувшем туре хабаровчане добыли три очка. Дома команда минимально одолела липецкий «Металлург».

Против «Балтики» хабаровчане традиционно играют неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.89, на ничью за 3.44, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.24.

«Балтика» твердо намеревается подняться в зону стыков.

«СКА-Хабаровск» в последние годы неудачно играет с калининградцами .

Команда Сергея Игнашевича выглядит мощно, к тому же в ее пользу говорит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Балтики» -0.75 с коэффициентом 2.18.