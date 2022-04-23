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    «Балтика» переиграет хабаровчан

    «Балтика» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, ФНЛ, 23 апреля 2022 года

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    Сергей Игнашевич
    «Балтика» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 18:00 мск. «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Апреля 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    «Балтика»

    Калининградцы все еще борются за выход в стыки. На данный момент команда Сергея Игнашевича занимает 7 место.

    Отставание от искомой четвертой позиции составляет всего 4 очка. К тому же три своих последних матча в ФНЛ команда выиграла.

    Коэффициенты матча Балтика — СКА-Хабаровск

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    Вот и предыдущий тур для «Балтики» получился ударным. На выезде команда Игнашевича переиграла «Олимп-Долгопрудный» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот из Кубка России команда вылетела. В серии пенальти «балтийцы» уступили московскому «Динамо».

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» также борется за выход в РПЛ. Сейчас команда находится на 5 месте, отставая от четвертого лишь по дополнительным показателям.

    «СКА-Хабаровск» относительно надежен в обороне: 32 пропущенных мяча в 33 матчах. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 43 забитых мяча.

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    • В минувшем туре хабаровчане добыли три очка. Дома команда минимально одолела липецкий «Металлург».

    Против «Балтики» хабаровчане традиционно играют неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при трех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.89, на ничью за 3.44, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.24.

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    «Балтика» твердо намеревается подняться в зону стыков.

    «СКА-Хабаровск» в последние годы неудачно играет с калининградцами.

    Команда Сергея Игнашевича выглядит мощно, к тому же в ее пользу говорит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Балтики» -0.75 с коэффициентом 2.18.

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    «Балтика» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» переиграет хабаровчан
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