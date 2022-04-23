«Балтика»
Калининградцы все еще борются за выход в стыки. На данный момент команда Сергея Игнашевича занимает 7 место.
Отставание от искомой четвертой позиции составляет всего 4 очка. К тому же три своих последних матча в ФНЛ команда выиграла.
Коэффициенты матча Балтика — СКА-Хабаровск
Вот и предыдущий тур для «Балтики» получился ударным. На выезде команда Игнашевича переиграла «Олимп-Долгопрудный» (0:2).
А вот из Кубка России команда вылетела. В серии пенальти «балтийцы» уступили московскому «Динамо».
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» также борется за выход в РПЛ. Сейчас команда находится на 5 месте, отставая от четвертого лишь по дополнительным показателям.
«СКА-Хабаровск» относительно надежен в обороне: 32 пропущенных мяча в 33 матчах. А вот с атакой дела обстоят ужасно — всего 43 забитых мяча.
В минувшем туре хабаровчане добыли три очка. Дома команда минимально одолела липецкий «Металлург».
Против «Балтики» хабаровчане традиционно играют неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при трех поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.89, на ничью за 3.44, а на «СКА-Хабаровск» — за 4.24.
«Балтика» твердо намеревается подняться в зону стыков.
«СКА-Хабаровск»
Команда Сергея Игнашевича выглядит мощно, к тому же в ее пользу говорит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Фора «Балтики» -0.75 с коэффициентом 2.18.