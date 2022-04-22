«Хаддерсфилд» сыграет на своем поле против «Барнсли» в 44-м туре Чемпионшипа. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» занимает третье место в таблице Чемпионшипа после 43-х сыгранных матчей, в которых набрал 73 очка. Отставание от идущего вторым Борнмута составляет четыре очка, но конкурент при этом провел на две игры меньше.

При самом удачном раскладе «Хаддерсфилд» может сместить «Борнмут» со второй строчки и напрямую пробиться в АПЛ. Но скорее всего, ему придется играть в плей-офф за право попасть в элитный дивизион.

Коэффициенты матча Хаддерсфилд Таун — Барнсли 1 1.57 X 4.00 2 6.00 Ставка

В апреле «Хаддерсфилд» провел четыре матча, в которых набрал десять очков.

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Команда Карлоса Корберана одержала победы над «Халл Сити», «Лутон Таун» и «Мидлсбро», а также сыграла вничью с «Куинз Парк Рейнджерс».

«Хаддерсфилд» потерпел лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах Чемпионшипа на своем поле.

«Барнсли»

«Барнсли» тем временем находится на последней строчке, набрав в 42-х матчах лишь 30 очков.

У «Барнсли» еще остаются математические шансы на спасение, но понятно, что это максимально фантастический сценарий.

В этом месяце «Барнсли» дважды сыграл вничью и столько же раз уступил.

«Барнсли» проиграл восемь из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Хаддерсфилд» в этом матче можно поставить за 1.62, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Барнсли» — за 5.80.

Это будет уже третий матч между «Хаддерсфилдом» и «Барнсли» в текущем сезоне. Осенью команды сыграли вничью на поле «Барнсли», а в начале февраля «Хаддерсфилд» с трудом выиграл на своем поле в рамках Кубка Англии.

«Хаддерсфилд» ждет еще один сложный матч, по-другому в Чемпионшипе не бывает, даже если в гости приезжает аутсайдер, но хозяева все равно победят.

Ставка — победа «Хаддерсфилда» с форой (-1,5) за 2.72.