«Астана» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Астана» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Столичная команда стартовала не слишком удачно. В шести сыгранных матчах «Астана» набрала только 9 очков.

Вот и в минувшем туре «Астана» уступила. Выезд в гости к «Акжайыку» завершился коллизией (1:0).

Причем до того «Астана» имела серию из трех побед подряд. Да и разница мячей у команды выглядит уж очень скромно — 6:6.

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Против «Каспия» команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних свиданий команды по разу обменялись викториями.

«Каспий»

Клуб из Актау — главное открытие старта чемпионата. Никто не ожидал, что «Каспий» выбьется в лидеры.

«Каспий» набрал 13 очков в 6 поединках. Однако показатели у команды скромные: шесть забитых и три пропущенных мяча.

Вот и в минувшем туре «Каспий» добыл три очка. Дома команда переиграла «Атырау» со счетом 2:1.

«Каспий» пока не блещет в плане реализации. Что говорить, если лидер атак команды Аслан Адиль забил только 2 мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.62, на ничью за 3.78, а на «Каспий» — за 5.50.

«Астана» традиционно сложно играет с командой из Актау .

«Каспий» намерен сохранить свои лидирующие позиции.

«Астана» крайне нестабильна, а гости прекрасно начали сезон. Наши прогноз и ставка — Победа «Каспия» или ничья с коэффициентом 2.22.