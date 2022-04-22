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    «Астане» победы не видать?!

    «Астана» — «Каспий». Прогноз, ставка (к. 2.22) на футбол, чемпионат Казахстана, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Каспий»
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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 7-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Астана» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 22 Апреля 2022 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 17:00 Каспий Каспий
  • Актау
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    «Астана»

    Столичная команда стартовала не слишком удачно. В шести сыгранных матчах «Астана» набрала только 9 очков.

    Вот и в минувшем туре «Астана» уступила. Выезд в гости к «Акжайыку» завершился коллизией (1:0).

    Причем до того «Астана» имела серию из трех побед подряд. Да и разница мячей у команды выглядит уж очень скромно — 6:6.

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    Против «Каспия» команда исторически играет с переменным успехом. Из пяти последних свиданий команды по разу обменялись викториями.

    «Каспий»

    Клуб из Актау — главное открытие старта чемпионата. Никто не ожидал, что «Каспий» выбьется в лидеры.

    «Каспий» набрал 13 очков в 6 поединках. Однако показатели у команды скромные: шесть забитых и три пропущенных мяча.

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    • Вот и в минувшем туре «Каспий» добыл три очка. Дома команда переиграла «Атырау» со счетом 2:1.

    «Каспий» пока не блещет в плане реализации. Что говорить, если лидер атак команды Аслан Адиль забил только 2 мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Астану» за 1.62, на ничью за 3.78, а на «Каспий» — за 5.50.

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    «Астана» традиционно сложно играет с командой из Актау.

    «Каспий» намерен сохранить свои лидирующие позиции.

    «Астана» крайне нестабильна, а гости прекрасно начали сезон. Наши прогноз и ставка — Победа «Каспия» или ничья с коэффициентом 2.22.

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    «Астана» — «Каспий»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. «Астане» победы не видать?!
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