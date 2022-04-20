«Челси» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 20 апреля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка.

В минувшее воскресенье «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем».

Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон 1 1.85 X 3.60 2 4.30 Ставка

Кроме того, на прошлой неделе команда Томаса Тухеля выиграла на выезде у мадридского «Реала» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но большой радости эта победа не принесла — по сумме двух матчей «синие» уступили «Королевскому клубу».

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Но очевидно, что «Челси» пришел в себя после непонятного провала в начале месяца, обернувшегося неприятными домашними поражениями от «Брентфорда» и «Реала».

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 31-м матче 54 очка.

Еще совсем недавно «Арсенал» считался главным претендентом на четвертую путевку в ЛЧ, но сейчас все идет к тому, что «канониры» снова завершат сезон за пределами топ-4.

«Арсенал» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. В апреле команда Микеля Артеты уступила «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Саутгемптону», забив в общей сложности лишь один мяч.

Так же плох «Арсенал» был только в самом начале чемпионата, когда потерпел несколько болезненных поражений, в том числе от «Челси».

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Арсенала» — за 4.35.

Где-то месяц назад, наверное, можно было бы сказать, что шансы 50 на 50, но прямо сейчас «Челси» явный фаворит в этом противостоянии. У «Арсенала» настоящий игровой кризис, и в первую очередь это касается нападения.

Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 3.46.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 3.15. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.