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    «Челси» забьет «Арсеналу» в каждом тайме?

    «Челси» — «Арсенал». Прогноз (к. 3.46) и ставки на чемпионат Англии 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Арсенал»
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    «Челси» забил 11 мячей в трех предыдущих матчах
    «Челси» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках перенесенного матча чемпионата Англии. Встреча пройдет 20 апреля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2022 года
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    •  Челси 21:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Челси»

    «Челси» занимает третье место в таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 62 очка.

    В минувшее воскресенье «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в финал Кубка Англии, где сыграет с «Ливерпулем».

    Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    Кроме того, на прошлой неделе команда Томаса Тухеля выиграла на выезде у мадридского «Реала» (3:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Но большой радости эта победа не принесла — по сумме двух матчей «синие» уступили «Королевскому клубу».

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    Но очевидно, что «Челси» пришел в себя после непонятного провала в начале месяца, обернувшегося неприятными домашними поражениями от «Брентфорда» и «Реала».

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 31-м матче 54 очка.

    Еще совсем недавно «Арсенал» считался главным претендентом на четвертую путевку в ЛЧ, но сейчас все идет к тому, что «канониры» снова завершат сезон за пределами топ-4.

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  • Вчера

    • «Арсенал» проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. В апреле команда Микеля Артеты уступила «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Саутгемптону», забив в общей сложности лишь один мяч.

    Так же плох «Арсенал» был только в самом начале чемпионата, когда потерпел несколько болезненных поражений, в том числе от «Челси».

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Арсенала» — за 4.35.

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    Где-то месяц назад, наверное, можно было бы сказать, что шансы 50 на 50, но прямо сейчас «Челси» явный фаворит в этом противостоянии. У «Арсенала» настоящий игровой кризис, и в первую очередь это касается нападения.

    Ставка — победа «Челси» с форой (-1,5) за 3.46.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 3.15. А еще есть дерзкая ставка за 5.00.

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    «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» забьет «Арсеналу» в каждом тайме?
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