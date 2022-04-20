«Челси» сыграет на своем поле с «Арсенал» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» вряд ли опустится ниже нынешней третьей позиции. А вот чемпионская гонка команде уже не по плечу, ибо «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» уже ушли в отрыв.

Зато «Челси» имеет все шансы выиграть Кубок Англии. Команда Томаса Тухеля в полуфинале одолела «Кристал Пэлас» (2:0).

Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон 1 1.85 X 3.60 2 4.30 Ставка

У команды Тухеля почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, кроме, разве что, Каллума Хадсона-Одои.

Все прогнозы на АПЛ

Из пяти последних очных поединков с «канонирами» «Челси» выиграл лишь дважды. Причем это были как раз последние два поединка.

«Арсенал»

«Арсенал» пытается настичь «Тоттенхэм» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Отставание от лондонцев составляет всего три очка.

«Арсенал» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ведущий форвард лондонцев Александр Ляказетт.

В минувшем туре АПЛ лондонцы потерпели поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».

Более того, «Арсенал» угодил в некоторое пике. Три поражения к ряду отбросили команду Микеля Артеты на 6 строчку в таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.94, на ничью за 3.74, а на «Арсенал» — за 4.28.

«Челси» имеет действующую серию из трех побед подряд . Лондонцы сейчас пребывают не в лучшей форме.

Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.