«Челси»
«Челси» вряд ли опустится ниже нынешней третьей позиции. А вот чемпионская гонка команде уже не по плечу, ибо «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» уже ушли в отрыв.
Зато «Челси» имеет все шансы выиграть Кубок Англии. Команда Томаса Тухеля в полуфинале одолела «Кристал Пэлас» (2:0).
Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон
У команды Тухеля почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, кроме, разве что, Каллума Хадсона-Одои.
Из пяти последних очных поединков с «канонирами» «Челси» выиграл лишь дважды. Причем это были как раз последние два поединка.
«Арсенал»
«Арсенал» пытается настичь «Тоттенхэм» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Отставание от лондонцев составляет всего три очка.
«Арсенал» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ведущий форвард лондонцев Александр Ляказетт.
В минувшем туре АПЛ лондонцы потерпели поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».
Более того, «Арсенал» угодил в некоторое пике. Три поражения к ряду отбросили команду Микеля Артеты на 6 строчку в таблице.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.94, на ничью за 3.74, а на «Арсенал» — за 4.28.
«Челси»
Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.