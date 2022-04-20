ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Быстрый голевой обмен на «Стэмфорд Бридж»?

    «Челси» — «Арсенал». Дерзкая ставка за 5.00 на матч АПЛ 20 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Челси Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сесар Аспиликуэта
    «Челси» сыграет на своем поле с «Арсенал» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2022 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 21:45 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
    •

    «Челси»

    «Челси» вряд ли опустится ниже нынешней третьей позиции. А вот чемпионская гонка команде уже не по плечу, ибо «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» уже ушли в отрыв.

    Зато «Челси» имеет все шансы выиграть Кубок Англии. Команда Томаса Тухеля в полуфинале одолела «Кристал Пэлас» (2:0).

    Коэффициенты матча Челси — Арсенал Лондон

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    У команды Тухеля почти идеальная кадровая ситуация. В строю все сильнейшие исполнители, кроме, разве что, Каллума Хадсона-Одои.

    Все прогнозы на АПЛ

    Из пяти последних очных поединков с «канонирами» «Челси» выиграл лишь дважды. Причем это были как раз последние два поединка.

    «Арсенал»

    «Арсенал» пытается настичь «Тоттенхэм» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Отставание от лондонцев составляет всего три очка.

    «Арсенал» имеет кадровые проблемы. В лазарет угодил ведущий форвард лондонцев Александр Ляказетт.

  • «Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
  • 17/04/2022

    • В минувшем туре АПЛ лондонцы потерпели поражение. На выезде команда минимально уступила «Саутгемптону».

    Более того, «Арсенал» угодил в некоторое пике. Три поражения к ряду отбросили команду Микеля Артеты на 6 строчку в таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.94, на ничью за 3.74, а на «Арсенал» — за 4.28.

    «Челси» имеет действующую серию из трех побед подряд. Лондонцы сейчас пребывают не в лучшей форме.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Обе команды имеют в своем составе прекрасных атакующих исполнителей. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Вегас — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ванкувер — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тим — Миллман
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Гоффен — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Имер — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гауфф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальорка — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гамбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.55
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Арсенал»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен на «Стэмфорд Бридж»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры