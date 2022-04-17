«Лион» на своём поле сыграет против «Бордо» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 17 апреля, начало — 18:05 (мск). «Лион» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Львы» спустились в турнирной таблице чемпионата Франции на 10-е место набрав 46 очков за 31 матч. Отставание от еврокубковой зоны составляет 5 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Лион» 3 раза терпел поражения, 4 поединка провел с ничейными результатами и 3 раза смог порадовать болельщиков победами.

Коэффициенты матча Лион — Бордо 1 1.32 X 5.50 2 9.00 Ставка

В Лиге 1 «львы» в последнем туре встречались с «Страсбуром». Команды обменялись голами и не смогли определить сильнейшего завершив матч со счётом 1:1. Таким образом «Лион» не смог выиграть 5 матчей из 7-ми последних в чемпионате Франции.

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Футболисты Петера Боса делали акцент на Лигу Европы, где у команды был реальный шанс завоевать трофей и получить путевку в Лигу чемпионов. Но в четверг «Лион» проиграл со счетом 0:3 ответный четвертьфинальный поединок против «Вест Хэма» и выбыл из борьбы.

«Бордо»

Коллектив Давида Гиона борется за выживание в этом сезоне. В данный момент команда занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1 и от безопасной 17-й строчки ее отделяет всего 2 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «жирондинцы» 5 раз проигрывали 3 раза сыграли вничью и 2 раза смогли победить.

Один тур назад в чемпионате Франции «Бордо» прервал свою проигрышную серию в матче с «Лиллем», который закончился ничьей — 0:0. А в крайнем туре Лиги 1 «жиродинцы» встречались с «Мецем» и вовсе смогли одержать уверенную победу на своём поле со счётом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Лиона» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают взять за 5.80, а победу «Бордо» — за 9.40.

Прогноз — «Бордо», который не хочет покидать высший дивизион и ведет отчаянную борьбу за сохранение места в элите может воспользоваться тем, что «Лион» потратил много сил в матче с «Вест Хэмом» и если даже не сможет одержать победу, то и проиграет совсем минимально.

Ставка — «Бордо» с форой (+1.5) за 2.00.