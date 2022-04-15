В пятницу, 15 апреля, в 42-м туре английского Чемпионшипа «Дерби» на своем поле примет «Фулхэм». Начало встречи намечено на 22:00 по мск. «Дерби» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби»

Этот чемпионат «Дерби» начал с 21-очковым штрафом. Из-за него коллектив находится в зоне вылета, из которой навряд ли сможет подняться.

За последние девять встреч первенства «бараны» смогли одержать только две победы. Причем обе были домашними над довольно-таки над посредственными оппонентами.

Коэффициенты матча Дерби Каунти — Фулхэм 1 5.90 X 3.85 2 1.60 Ставка

Также в это период команда раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Одно из этих фиаско пришлось на минувший тур — на выезде от «Суонси» со счетом 1:2. Перед этим же она не проигрывала в двух играх подряд.

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«Дерби» очень даже неплохо играет в родных стенах, проиграв лишь только раз за последние десять матчей чемпионата при двух мировых и семи победах.

«Фулхэм»

«Фулхэм» же уже почти одной ногой находится в АПЛ. Сейчас он с 83 очками идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на 14 пунктов.

За минувшие девять встреч первенства «дачники» смогли выиграть в шести случаях, а также они один поединок свели вничью и потерпели два фиаско. Одно из них накануне дома от «Ковентри» — 1:3.

Перед этой неудачей лондонский коллектив выиграл два поединка подряд, не пропустив в них ни одного гола. В этот период он поочередно справился на выезде с КПР 2:0 и «Мидлсбро» 1:0.

На чужих полях «Фулхэм» уступил только раз за последние 15 матчей Чемпионшипа, три раза он еще сыграл вничью и 11 раз выходил победителем.

В последних двух очных поединках эти клубы расписали мировые, в том числе и в первом круге — 0:0. А до этого дважды побеждал «Фулхэм».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 1.64.

На викторию «Мидлсбро» дают — 5.55, ничья оценена — в 4.10.

Так как «Фулхэм» уже почти решил свои задачу на сезон, а «Дерби» в родных стенах выступает довольно-таки неплохо, то в данном противостоянии рискнем поставить с Х на хозяев.