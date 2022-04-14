«Барселона» на своём поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта» в рамках ответного матча 1/4 Лиги Европы. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В чемпионате Испании шансов на титул у «сине-гранатовых» нет, команда смогла подняться на 2-е место в турнирной таблице Примеры набрав 60 очков. Отставание от лидирующего «Реала» составляет целых 12 баллов.

В 1/8 «сине-гранатовым» попался кризисный «Галатасарай» с которым у «Барселоны» на удивление были проблемы. В первом матче команды ничьей — 0:0, а во втором поединке «Барса» благодаря голу Пьер-Эмерика Обамеянга смогла вырвать победу со счётом 1:2.

Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф 1 1.35 X 5.10 2 8.50 Ставка

В первом матче 1/4 финала против «Айнтрахта», который закончился со счётом 1:1 «Барса» в своей манере не шла вперед, а присматривалась к сопернику. Пропустив гол на 48-й минуте смогла отыграться на 66-й благодаря голу Френки Де Йонга.

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После этого в Примере «сине-гранатовые» провели результативный поединок против «Леванте» на выезде, который завершился со счётом 2:3.

«Айнтрахт»

Подопечные Оливера Гласнера в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на 9-й строчке набрав 39 очков. От еврокубковой зоны команду отделяет 5 баллов.

А в 1/8 финала ЛЕ «Айнтрахту» попался сильный испанский клуб — «Бетис», который по по сумме двух встреч был обыгран немцами со счетом 3:2 (в гостях победа — 2:1, ну а дома ничья — 1:1).

В 1/4 плей-оффа ЛЧ немцы в первом матче начали очень даже хорошо. Благодаря Ансгару Кнауффу, который забил красивый гол «Айнтрахт» вышел вперед и далее пытался сохранить свои ворота сухими, но «Барса» всё-таки дожала и сравняла счёт.

А в Бундеслиге после этого матча «Айнтрахт» прервал свою серию без поражений, которая длилась 8 матчей подряд, в поединке с «Фрайбургом» которому они проиграли на домашней арене со счётом 1:2.

Прогноз

На победу «Барселоны» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Айнтрахта» — за 8.00.

Прогноз — «Барселона» действует по своей схеме — первый матч они присматриваются к сопернику, а во втором уверенно побеждают. Здесь нас ждет такой же исход, так как «Айнтрахт» на две головы ниже «сине-гранатовых», которые являются претендентами на победу в этом турнире.

Ставка — Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.17.