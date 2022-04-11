ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Три очка для «Хаддерсфилд Таун»?

    «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионшип, 11 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Хаддерсфилд Таун Прогнозы на Лутон Таун
    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Том Лис
    «Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 11 Апреля 2022 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 21:45 Лутон Таун Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Хаддерсфилд Таун»

    «Хаддерсфилд Таун» нынешний сезон проводит весьма неплохо. Команда сражается за выход в АПЛ, как минимум через стыки, и пока в этом преуспевает.

    Нынешнее 3 место и 66 набранных очков — шикарная диспозиция. К тому же теоретические шансы вскочить в дуэт лидеров еще имеются.

    В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» разжился тремя очками. На выезде команда минимально переиграла «Халл».

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Лутон Таун» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Хаддерсфилд Таун» проиграл дважды при трех ничьих.

    «Лутон Таун»

    «Лутон Таун» пребывает в зоне плей-офф. Текущее 4 место с 65 набранными очками сойдет за прекрасный результат.

    А вот проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 40 матчах команда пропустила 45 мячей, хоть и забила 59.

  • «Айнтрахт» сохранил интригу. «Барса» не смогла добиться победы во Франкфурте
  • «Барселона» на выезде сыграла вничью 1:1 с франкфуртским «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • 08/04/2022

    • В предыдущем туре «Лутон Таун» добыл лишь один зачетный балл. Выездная ничья с «Питерборо» (1:1) — явная потеря очков.

    Более того, эта ничья стала для команды второй к ряду. До того же «Лутон Таун» дважды подряд выигрывал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Лутон Таун» — за 3.25.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Хаддерсфилд Таун» еще не потерял шансов на прямое повышение в классе.

    «Лутон Таун» в последних матчах несколько сбавил обороты.

    В матче примерно равных по силе оппонентов немаловажным будет фактор родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Ян — Стерлинг
  • Прочие
  • Сегодня в 06:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Волкановски — Чхан Сон Чон
  • Прочие
  • Сегодня в 07:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Енисей — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Хирон
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Уфа — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Оренбург — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фучович — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Димитров — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 11.04.2022. Прогнозы на футбол. Три очка для «Хаддерсфилд Таун»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры