«Хаддерсфилд Таун» сыграет на своем поле с «Лутон Таун» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 21:45 мск. «Хаддерсфилд Таун» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» нынешний сезон проводит весьма неплохо. Команда сражается за выход в АПЛ, как минимум через стыки, и пока в этом преуспевает.

Нынешнее 3 место и 66 набранных очков — шикарная диспозиция. К тому же теоретические шансы вскочить в дуэт лидеров еще имеются.

В предыдущем туре чемпионата «Хаддерсфилд Таун» разжился тремя очками. На выезде команда минимально переиграла «Халл».

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Лутон Таун» для команды складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков «Хаддерсфилд Таун» проиграл дважды при трех ничьих.

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» пребывает в зоне плей-офф. Текущее 4 место с 65 набранными очками сойдет за прекрасный результат.

А вот проблемы с надежностью тылов всякий раз дают о себе знать. В 40 матчах команда пропустила 45 мячей, хоть и забила 59.

В предыдущем туре «Лутон Таун» добыл лишь один зачетный балл. Выездная ничья с «Питерборо» (1:1) — явная потеря очков.

Более того, эта ничья стала для команды второй к ряду. До того же «Лутон Таун» дважды подряд выигрывал.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хаддерсфилд Таун» за 2.30, на ничью за 3.20, а на «Лутон Таун» — за 3.25.

«Хаддерсфилд Таун» еще не потерял шансов на прямое повышение в классе.

«Лутон Таун» в последних матчах несколько сбавил обороты .

В матче примерно равных по силе оппонентов немаловажным будет фактор родной арены. Наши прогноз и ставка — Победа «Хаддерсфилд Таун» с коэффициентом 2.30.