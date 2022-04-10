«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 73 очка.

Среди недели у «Манчестер Сити» был тяжелейший матч против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла благодаря единственному голу Кевина Де Брюйне.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль 1 2.02 X 3.65 2 3.50 Ставка

Игра получилась изнурительной, «Атлетико» с первой до последней минуты стоял в защите, не оставляя для «Сити» ни малейшего пространства. Совсем неудивительно, что «Атлетико» за весь матч так и не нанес ни одного удара.

Интересно, что в пяти предыдущих матчах «Ман Сити» дважды сыграл вничью 0:0. Действующий чемпион так и не смог вскрыть оборону лиссабонского «Спортинга» и «Кристал Пэлас».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» тем временем находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 72 очка.

«Ливерпуль» тоже играл в Лиге чемпионов на этой неделе. «Красные», как и ожидалось, одержали гостевую победу над «Бенфикой» (3:1. Интриги в этом противостоянии почти не осталось, и благодаря этому команда Юргена Клоппа может спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с «Ман Сити».

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже десять матчей.

И самое интересное, что на этом отрезке «мерсисайдцы» забили 25 мячей, а пропустили — всего лишь два.

Прогноз и ставка

Букмекеры больше склоняются к тому, что команды все-таки не будут «сушить» игру. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

Но в этом есть сомнений. Все-таки это ключевой матч сезона в АПЛ. Любой исход, скорее всего, на 90 процентов даст ответ на вопрос, кто же финиширует первым.

Разница только в том, что «Ман Сити» устроит даже ничья, тогда как «Ливерпулю» нужна только победа.

В общем, вполне вероятно, что матч получится максимально осторожным. В первую очередь, со стороны хозяев. «Сити» нет смысла рисковать, нарываясь на опасные атаки «Ливерпуля». Гости, в свою очередь, тоже будут побаиваться играть без оглядки на свои ворота.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на то, что в обоих таймах не будет забитых мячей за 2.28.