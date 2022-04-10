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    «Ман Сити» и «Ливерпуль» «засушат» главный матч сезона в АПЛ?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз, ставки (к. 2.28) на футбол, АПЛ, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
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    Матч первого круга между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2022 года
    Манчестер Сити
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    •  Манчестер Сити 18:30 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 73 очка.

    Среди недели у «Манчестер Сити» был тяжелейший матч против «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла благодаря единственному голу Кевина Де Брюйне.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.50
  • Ставка
    •

    Игра получилась изнурительной, «Атлетико» с первой до последней минуты стоял в защите, не оставляя для «Сити» ни малейшего пространства. Совсем неудивительно, что «Атлетико» за весь матч так и не нанес ни одного удара.

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    • Интересно, что в пяти предыдущих матчах «Ман Сити» дважды сыграл вничью 0:0. Действующий чемпион так и не смог вскрыть оборону лиссабонского «Спортинга» и «Кристал Пэлас».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» тем временем находится на второй строчке, набрав в 30-ти матчах 72 очка.

    «Ливерпуль» тоже играл в Лиге чемпионов на этой неделе. «Красные», как и ожидалось, одержали гостевую победу над «Бенфикой» (3:1. Интриги в этом противостоянии почти не осталось, и благодаря этому команда Юргена Клоппа может спокойно сконцентрироваться на предстоящей игре с «Ман Сити».

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    • Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже десять матчей.

    И самое интересное, что на этом отрезке «мерсисайдцы» забили 25 мячей, а пропустили — всего лишь два.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры больше склоняются к тому, что команды все-таки не будут «сушить» игру. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 1.77.

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    Но в этом есть сомнений. Все-таки это ключевой матч сезона в АПЛ. Любой исход, скорее всего, на 90 процентов даст ответ на вопрос, кто же финиширует первым.

    Разница только в том, что «Ман Сити» устроит даже ничья, тогда как «Ливерпулю» нужна только победа.

    В общем, вполне вероятно, что матч получится максимально осторожным. В первую очередь, со стороны хозяев. «Сити» нет смысла рисковать, нарываясь на опасные атаки «Ливерпуля». Гости, в свою очередь, тоже будут побаиваться играть без оглядки на свои ворота.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.28.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что в обоих таймах не будет забитых мячей за 2.28.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» и «Ливерпуль» «засушат» главный матч сезона в АПЛ?
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