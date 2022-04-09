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    Прервет ли «Ренн» безвыигрышную серию с «Реймсом»?

    «Реймс» — «Ренн». Прогноз (к. 1.80), ставки на футбол, Лига 1, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реймс» — «Ренн»
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    Мартен Терье
    В матче 31 тура чемпионата Франции «Реймс» примет «Ренн» на поле стадиона «Огюст Делон». Встреча команд состоится 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Реймс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 09 Апреля 2022 года
    Реймс
  • Франция. Лига 1
    •  Реймс 18:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Реймс»

    Хозяева провели полноценные 30 туров в сезоне и набрали 36 очков. Результаты команды сейчас нестабильны. Если посмотреть на последние матчи, то мы увидим постоянный разброс побед, ничьих и поражений.

    К примеру, в прошлом туре «Реймс» проиграл «Труа» 0:1. До этого «красно-белые» не проигрывали на протяжении пяти туров.

    Коэффициенты матча Реймс — Ренн

  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    Перед провальным стартом апреля, команда сыграла вничью со «Страсбургом» (1:1) и «Лионом» (0:0). Также была победа над «Анже» (1:0).

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    Эндрю Гравийон, Арбер Зенели, Эль Билал Туре и Уго Экитике не помогут команде.

    «Ренн»

    Клуб из одноименного города идет на третьем месте в турнирной таблице с 53 баллами. Эта позиция дает возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов, однако у команды есть шанс побороться за прямую путевку в групповой раунд.

    После вылета из Лиги конференций, «Ренн» может полностью сосредоточить внимание на Лиге 1. Напомним, что в 1/8 ЛК коллектив проиграл «Лестеру» (0:2, 2:1).

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    • В чемпионате у команды за это время была победа над «Лионом» (4:2) и «Метцом» (6:1). В прошлом туре «Ренн» разошелся мировой с «Ниццей» (1:1).

    Не сыграют Альфред Гомис, Жереми Доку и Камалдин Сулемана.

    Прогноз и ставка

    Ставки на «Реймс» принимаются с коэффициентом 4.70, тогда как на «Ренн» букмекеры предлагают 1.80. Ничью можно взять за 3.65.

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    «Реймс» крайне неудобный для «Ренна» соперник. В Лиге 1 гости не побеждают его уже 7 матчей.

    Как бы там ни было, в чемпионате нынешнего сезона «красно-черные» показывают хорошие результаты. У них огромная мотивация. Возможно, им удастся взять 3 очка. Ставка — победа «Ренна».

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    «Реймс» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Ренн» безвыигрышную серию с «Реймсом»?
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