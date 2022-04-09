В матче 31 тура чемпионата Франции «Реймс» примет «Ренн» на поле стадиона «Огюст Делон». Встреча команд состоится 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Реймс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

Хозяева провели полноценные 30 туров в сезоне и набрали 36 очков. Результаты команды сейчас нестабильны. Если посмотреть на последние матчи, то мы увидим постоянный разброс побед, ничьих и поражений.

К примеру, в прошлом туре «Реймс» проиграл «Труа» 0:1. До этого «красно-белые» не проигрывали на протяжении пяти туров.

Коэффициенты матча Реймс — Ренн 1 4.80 X 3.70 2 1.75 Ставка

Перед провальным стартом апреля, команда сыграла вничью со «Страсбургом» (1:1) и «Лионом» (0:0). Также была победа над «Анже» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

Эндрю Гравийон, Арбер Зенели, Эль Билал Туре и Уго Экитике не помогут команде.

«Ренн»

Клуб из одноименного города идет на третьем месте в турнирной таблице с 53 баллами. Эта позиция дает возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов, однако у команды есть шанс побороться за прямую путевку в групповой раунд.

После вылета из Лиги конференций, «Ренн» может полностью сосредоточить внимание на Лиге 1. Напомним, что в 1/8 ЛК коллектив проиграл «Лестеру» (0:2, 2:1).

В чемпионате у команды за это время была победа над «Лионом» (4:2) и «Метцом» (6:1). В прошлом туре «Ренн» разошелся мировой с «Ниццей» (1:1).

Не сыграют Альфред Гомис, Жереми Доку и Камалдин Сулемана.

Прогноз и ставка

Ставки на «Реймс» принимаются с коэффициентом 4.70, тогда как на «Ренн» букмекеры предлагают 1.80. Ничью можно взять за 3.65.

«Реймс» крайне неудобный для «Ренна» соперник. В Лиге 1 гости не побеждают его уже 7 матчей.

Как бы там ни было, в чемпионате нынешнего сезона «красно-черные» показывают хорошие результаты. У них огромная мотивация. Возможно, им удастся взять 3 очка. Ставка — победа «Ренна».