«Реймс»
Хозяева провели полноценные 30 туров в сезоне и набрали 36 очков. Результаты команды сейчас нестабильны. Если посмотреть на последние матчи, то мы увидим постоянный разброс побед, ничьих и поражений.
К примеру, в прошлом туре «Реймс» проиграл «Труа» 0:1. До этого «красно-белые» не проигрывали на протяжении пяти туров.
Коэффициенты матча Реймс — Ренн
Перед провальным стартом апреля, команда сыграла вничью со «Страсбургом» (1:1) и «Лионом» (0:0). Также была победа над «Анже» (1:0).
Эндрю Гравийон, Арбер Зенели, Эль Билал Туре и Уго Экитике не помогут команде.
«Ренн»
Клуб из одноименного города идет на третьем месте в турнирной таблице с 53 баллами. Эта позиция дает возможность попасть в квалификацию Лиги чемпионов, однако у команды есть шанс побороться за прямую путевку в групповой раунд.
После вылета из Лиги конференций, «Ренн» может полностью сосредоточить внимание на Лиге 1. Напомним, что в 1/8 ЛК коллектив проиграл «Лестеру» (0:2, 2:1).
В чемпионате у команды за это время была победа над «Лионом» (4:2) и «Метцом» (6:1). В прошлом туре «Ренн» разошелся мировой с «Ниццей» (1:1).
Не сыграют Альфред Гомис, Жереми Доку и Камалдин Сулемана.
Прогноз и ставка
Ставки на «Реймс» принимаются с коэффициентом 4.70, тогда как на «Ренн» букмекеры предлагают 1.80. Ничью можно взять за 3.65.
«Реймс» крайне неудобный для «Ренна» соперник. В Лиге 1 гости не побеждают его уже 7 матчей.
Как бы там ни было, в чемпионате нынешнего сезона «красно-черные» показывают хорошие результаты. У них огромная мотивация. Возможно, им удастся взять 3 очка. Ставка — победа «Ренна».