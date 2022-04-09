«Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:15 мск. «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальорка»

«Мальорка» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 30-ти матчах 26 очков.

Балеарцы находятся в печальном состоянии. Ее серия поражений составляет уже семь матчей.

Коэффициенты матча Мальорка — Атлетико 1 4.30 X 3.30 2 1.92 Ставка

Более того, в 13-ти предыдущих турах у команды — 11 поражений. Не удивительно, что отставание от 17-й строчки составляет два балла.

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Такие результаты привели к отставке на посту главного тренера Луиса Гарсии. Его перед грядущим матчем сменил 63-летний мексиканец Хавьер Агирре.

«Атлетико»

Если помнить о том, что «Атлетико» — чемпион прошлого сезона, в нынешнем сезоне Ла Лиги он выступает неудачно. Отставание от лидера «Реала» составляет 12 очков.

Лишь 3-е место на текущий момент является чуть ли не провалом. Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата клуб забил уже 57 мячей.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Матрасники» добыли яркую победу. Дома был обыгран скромный «Алавес» (4:1).

Посреди этой недели мадридцы проиграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде, чем прервали серию без поражений в восемь игр.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.