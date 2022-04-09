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    Удержится ли «Атлетико» на третьем месте?

    «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Примера, 9 апреля 2022 года

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    «Атлетико» на 12 очков отстает от «Реала»
    «Мальорка» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 17:15 мск. «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2022 года
    Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 17:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Мальорка»

    «Мальорка» тем временем находится на 18-й строчке, набрав в 30-ти матчах 26 очков.

    Балеарцы находятся в печальном состоянии. Ее серия поражений составляет уже семь матчей.

    Коэффициенты матча Мальорка — Атлетико

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 1.92
  • Ставка
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    Более того, в 13-ти предыдущих турах у команды — 11 поражений. Не удивительно, что отставание от 17-й строчки составляет два балла.

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    Такие результаты привели к отставке на посту главного тренера Луиса Гарсии. Его перед грядущим матчем сменил 63-летний мексиканец Хавьер Агирре.

    «Атлетико»

    Если помнить о том, что «Атлетико» — чемпион прошлого сезона, в нынешнем сезоне Ла Лиги он выступает неудачно. Отставание от лидера «Реала» составляет 12 очков.

    Лишь 3-е место на текущий момент является чуть ли не провалом. Атака команды — главное ее достоинство. В 30 матчах чемпионата клуб забил уже 57 мячей.

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  • 06/04/2022

    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Матрасники» добыли яркую победу. Дома был обыгран скромный «Алавес» (4:1).

    Посреди этой недели мадридцы проиграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде, чем прервали серию без поражений в восемь игр.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Мальорка» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Атлетико» на третьем месте?
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