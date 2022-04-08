«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Урарту» в рамках 25-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 17:00 мск. «Арарат-Армения» — «Урарту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» на данный момент находится на 1 месте. Отрыв от второй позиции составляет всего два очка.

Причем атака ереванцев действует результативнее всех в лиге. В 22 матчах игроки «Арарат-Армения» забили 43 гола.

Минувший тур команда едва ли может записать себе в актив. «Арарат-Армения» сенсационно уступил «Вану» (2:1), притом, что по ходу встречи вел в счете.

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Против «Урарту» команда играет довольно успешно. Две победы при одной неудаче в пяти последних поединках говорят о некотором превосходстве над оппонентом.

«Урарту»

«Урарту» отчаянно сражается за еврокубковые позиции. Причем на текущий момент команда находится на 6 месте, отставая от искомого четвертого на 6 очков.

У команды все в порядке с обороной. В 20 матчах «Урарту» пропустил 19 мячей — меньше гола за матч. А вот атака барахлит — всего 21 гол.

Минувший тур сложился для команды безуспешно. «Урарту» потерпел минимальное домашнее поражение от «Пюника».

Зато затем «Урарту» реабилитировался в Кубке Армении. Команда вышла в финал турнира, обыграв «Ван» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армения» за 1.70, на ничью за 3.44, а на «Урарту» — за 5.05.

«Арарат-Армения» постарается сохранить первую строчку в таблице .

«Урарту» традиционно сложно играет с ереванцами.

Ереванцы борются за чемпионский титул, и наверняка будут атаковать вплоть до последних минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Арарат-Армения» во 2 тайме с коэффициентом 2.11.