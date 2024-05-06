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    Наоя Иноуэ продолжит творить историю?

    Иноуэ — Нери. Ставка (к. 2.06) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Токио, 6 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иноуэ — Нери
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    Наоя Иноуэ
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио 6 мая пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ и Луиса Нери во втором легчайшем весе. Начало — 12:00 (мск). Иноуэ — Нери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Наоя Иноуэ

    Турнирное положение: Наоя Иноуэ стал вторым боксером в истории, кому удалось завоевать все пояса в двух дивизионах. Ранее японец царствовал в легчайшем весе. Теперь же он абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.

    Последние бои: Во втором легчайшем дивизионе в активе Наоя Иноуэ 2 победы. Сначала он отправил в нокаут в десятом раунде Стивена Фултона. А затем в битве за все пояса не пожалел Марлона Тапалеса, разобравшись с ним за 8 раундов.

    Состояние бойца: Японец выглядит боксером без слабых мест. Он выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал. Причем побеждал Наоя ранее в одностороннем порядке, не испытывая никаких проблем.

    Луис Нери

    Турнирное положение: Луис Нери бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC. Впрочем, за последние 3 года мексиканец вновь дошел до статуса претендента на титул чемпиона мира.
    Последние бои: За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение. После потери титула в 2021-м мексиканец выиграл 3 боя. В последнем из них он за 2 раунда разобрался с Фроиланом Салударом нокаутом.

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  • 02/05/2024

    • Состояние бойца: Луис абсолютно заслуженно был чемпионом мира. Его, действительно, можно назвать полноценным топом данного дивизиона.

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    Но все-таки бойцом экстра-класса Нери не является. Проблем как в защите, так и в атаке у мексиканца хватает.

    Статистика для ставок

    • За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение

    • Иноуэ выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал ранее

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры считают Наоя Иноуэ явным фаворитом. На успех японца можно поставить за 1.05. На победу Нери предлагают поставить за 10.50.

    Прогноз: Несмотря на то, что мексиканец ранее был чемпионом мира, его класс с Наоя несопоставим. Иноуэ тот боец, который творит историю. Нери точно не выглядит тем, кто его остановит. Единственная интрига заключается в том, как быстро японец разберет оппонента. Но все же за предыдущие достижения Луису стоит отдать должное, и вряд ли он позволит финишировать себя до экватора встречи.

    Ставка: Тотал больше 7,5 за 2.06.

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    Ставка и прогноз на матч Иноуэ — Нери с коэффициентом 2.06. Дата матча: 06.05.2024. Прогнозы на бои. Наоя Иноуэ продолжит творить историю?
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