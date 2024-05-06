Наоя Иноуэ
Турнирное положение: Наоя Иноуэ стал вторым боксером в истории, кому удалось завоевать все пояса в двух дивизионах. Ранее японец царствовал в легчайшем весе. Теперь же он абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.
Последние бои: Во втором легчайшем дивизионе в активе Наоя Иноуэ 2 победы. Сначала он отправил в нокаут в десятом раунде Стивена Фултона. А затем в битве за все пояса не пожалел Марлона Тапалеса, разобравшись с ним за 8 раундов.
Состояние бойца: Японец выглядит боксером без слабых мест. Он выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал. Причем побеждал Наоя ранее в одностороннем порядке, не испытывая никаких проблем.
Луис Нери
Турнирное положение: Луис Нери бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC. Впрочем, за последние 3 года мексиканец вновь дошел до статуса претендента на титул чемпиона мира.
Последние бои: За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение. После потери титула в 2021-м мексиканец выиграл 3 боя. В последнем из них он за 2 раунда разобрался с Фроиланом Салударом нокаутом.
Состояние бойца: Луис абсолютно заслуженно был чемпионом мира. Его, действительно, можно назвать полноценным топом данного дивизиона.
Но все-таки бойцом экстра-класса Нери не является. Проблем как в защите, так и в атаке у мексиканца хватает.
Статистика для ставок
- За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение
- Иноуэ выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал ранее
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры считают Наоя Иноуэ явным фаворитом. На успех японца можно поставить за 1.05. На победу Нери предлагают поставить за 10.50.
Прогноз: Несмотря на то, что мексиканец ранее был чемпионом мира, его класс с Наоя несопоставим. Иноуэ тот боец, который творит историю. Нери точно не выглядит тем, кто его остановит. Единственная интрига заключается в том, как быстро японец разберет оппонента. Но все же за предыдущие достижения Луису стоит отдать должное, и вряд ли он позволит финишировать себя до экватора встречи.
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Ставка: Тотал больше 7,5 за 2.06.