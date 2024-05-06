В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио 6 мая пройдет титульный поединок Наоя Иноуэ и Луиса Нери во втором легчайшем весе. Начало — 12:00 (мск). Иноуэ — Нери: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Наоя Иноуэ

Турнирное положение: Наоя Иноуэ стал вторым боксером в истории, кому удалось завоевать все пояса в двух дивизионах. Ранее японец царствовал в легчайшем весе. Теперь же он абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.

Последние бои: Во втором легчайшем дивизионе в активе Наоя Иноуэ 2 победы. Сначала он отправил в нокаут в десятом раунде Стивена Фултона. А затем в битве за все пояса не пожалел Марлона Тапалеса, разобравшись с ним за 8 раундов.

Состояние бойца: Японец выглядит боксером без слабых мест. Он выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал. Причем побеждал Наоя ранее в одностороннем порядке, не испытывая никаких проблем.

Луис Нери

Турнирное положение: Луис Нери бывший чемпион мира во втором легчайшем весе по версии WBC. Впрочем, за последние 3 года мексиканец вновь дошел до статуса претендента на титул чемпиона мира.

Последние бои: За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение. После потери титула в 2021-м мексиканец выиграл 3 боя. В последнем из них он за 2 раунда разобрался с Фроиланом Салударом нокаутом.

Состояние бойца: Луис абсолютно заслуженно был чемпионом мира. Его, действительно, можно назвать полноценным топом данного дивизиона.

Но все-таки бойцом экстра-класса Нери не является. Проблем как в защите, так и в атаке у мексиканца хватает.

Статистика для ставок

За 5 последних поединков Нери выиграл 4 раза и потерпел одно поражение

Иноуэ выиграл 27 поединков кряду на профессиональном ринге и никому не уступал ранее

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном противостоянии букмекеры считают Наоя Иноуэ явным фаворитом. На успех японца можно поставить за 1.05. На победу Нери предлагают поставить за 10.50.

Прогноз: Несмотря на то, что мексиканец ранее был чемпионом мира, его класс с Наоя несопоставим. Иноуэ тот боец, который творит историю. Нери точно не выглядит тем, кто его остановит. Единственная интрига заключается в том, как быстро японец разберет оппонента. Но все же за предыдущие достижения Луису стоит отдать должное, и вряд ли он позволит финишировать себя до экватора встречи.

Ставка: Тотал больше 7,5 за 2.06.