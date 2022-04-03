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    «Удинезе» возьмет верх в домашнем поединке?

    «Удинезе» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.84) и ставки на футбол, Серии А, 3 апреля 2022 года

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    3 апреля «Удинезе» и «Кальяри» проведут очный поединок в рамках 31 тура чемпионата Италии, который назначен на 16:00 по мск. «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 16:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Удинезе»

    За 5 туров хозяева набрали одно очко благодаря победе над «Сампдорией» со счетом 1:0. Это был всего лишь шестой положительный поединок для команды в сезоне.

    После этого «Удинезе» сумел добыть один балл в игре с «Ромой», что само по себе уже неплохо. Однако беспроигрышная серия была прервана поражением от «Наполи» (1:2).

    Коэффициенты матча Удинезе — Кальяри

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
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    Всего в сезоне «черно-белые» проиграли 10 матчей из 28. Еще 12 игр они закончили вничью.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют Пабло Мари и Антонио Сантурро. Под вопросом Неуэн Перес и Исаак Сакксесс.

    «Кальяри»

    «Сардинийцы» подходят к поединку с серией поражений. Они проиграли 3 раза подряд и сейчас находятся прямо над зоной вылета.

    «Кальяри» набрал только 25 очков за 30 игр, при этом «Дженоа», которая идет на 18 месте, имеет на 3 пункта меньше.

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    • Начиная с 5 марта «Кальяри» потерпел поражения от «Лацио» (0:3), «Специи» (0:2) и «Милана» (0:1).

    У гостей травмированы Наитан Нандес, Кевин Стротман, Даниэле Баселли и Марко Рог.

    Прогноз и ставка

    1.84 и 4.50 — «Удинезе» выступает в роли фаворита у букмекеров. На ничью можно поставить с котировкой 3.60.

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    «Кальяри» проиграл три раза подряд перед этим матчем, тогда как у «Удинезе» виден небольшой просвет. Команда добилась ничьих с «Лацио», «Миланом» и «Ромой», а также вполне достойно выступила в матче с «Наполи».

    Считаем, что именно «Удинезе» возьмет 3 очка в предстоящем поединке.

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    «Удинезе» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Удинезе» возьмет верх в домашнем поединке?
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