В субботу, 2 апреля, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Уфу». Начало встречи намечено на 14:00 по Москве. «Крылья Советов» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

В турнирной таблице российского первенства «Крылья Советов» идут на седьмой позиции, имея в своем активе 32 балла, отставая на шесть баллов от четвертой строки при игре в запасе.

«Волжане» весьма неплохо провели межсезонные спарринги, проиграв только раз за восемь встреч при пяти победах. Во второй части чемпионата команда из Самары сперва поочередно на домашнем поле расходилась миром с тульским «Арсеналом» 2:2 и «Зенитом» 1:1.

А в минувшем туре коллектив смог нанести поражение «Сочи», выиграв со счетом 3:2. Перерыв на матчи сборных самарцы заполнили игрой с «Рубином», победив в ней со счетом 5:0.

Календарь и таблица РПЛ

В 11 домашних поединках текущего розыгрыша РПЛ «Крылышки» выиграли в пяти из них, а также по три раза расписывали мировые и терпели фиаско.

«Уфа»

С 18 набранными очками «Уфа» находится в зоне вылета, на 15 строке. Отставание от безопасной 12 позиции составляет четыре очка, а вышестоящей команде она уступает два очка.

После зимнего перерыва башкирский клуб успел провести четыре игры, все которые пришлись на чемпионат. Сперва он потерпел фиаско в Грозном от «Ахмата» 1:2, а затем был бит в Питере «Зенитом» 0:2.

После этого уфимцы на своем поле поделили очки с «Нижним Новгородом» 0:0 и с «Краснодаром» 1:1. Данными результатами они продлили свою безвыигрышную серию до девяти встреч. Последний раз в РПЛ они побеждали еще в конце октября.

Вне родных стен «Уфа» в этом чемпионате выиграла только один поединок из 11 проведенных, еще три раза она расписала мировые и семь раз уходила с поля ни с чем.

В первом круге выиграли «Крылышки» 2:1, а до этого дважды подряд сильнее были уфимцы.

Прогноз и ставка на «Крылья Советов» — «Уфа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крылышек» предлагают — 2.01.

На викторию «Уфы» дают — 4.34, ничья оценена — в 3.48.

Прогнозируем, что в данном поединке три очка добудут «Крылышки», так как они очень хорошо проводят поединки после перерыва, а уфимцы пока никак не могут найти свою игру.