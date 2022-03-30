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    Бразилия потеряет очки на поле Боливии?

    Боливия — Бразилия. Прогноз (к. 1.88) и ставки на футбол, ЧМ-2022, 30 марта 2022 года

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    Сборная Бразилии сыграет на выезде против команды Боливии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:30 мск. Боливия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 30 Марта 2022 года
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    Боливия

    Боливия занимает предпоследнее место в южноамериканской группе за тур до завершения отборочного турнира. В случае победы в предстоящем матче она сможет подняться максимум на восьмое место.

    Несколько дней назад боливийцы проиграли на выезде команде Колумбии со счетом 0:3.

    Коэффициенты матча Боливия — Бразилия

  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.55
  • Ставка
    •

    После этого серия поражений сборной Боливии достигла трех матчей. Два месяца назад команда Сесара Фариаса уступила Венесуэлее и Чили.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В трех предыдущих матчах Боливия пропустила десять мячей.

    Но при этом важно отметить, что в шести предыдущих матчах на своем поле Боливия одержала четыре победы и потерпела лишь одно поражение.

    Бразилия

    Бразилия тем временем возглавляет южноамериканскую отборочную группу, набрав в 16-ти матчах 42 очка.

    В середине прошлой недели бразильцы одержали домашнюю победу над сборной Чили — 4:0. По голу забили Неймар, Винисиус Жуниор, Филиппе Коутиньо и Ришарлисон.

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    • Сборная Бразилии до сих пор не потерпела ни одного поражения в текущем отборе (13 побед и три ничьи).

    Также интересно, что в 16-ти матчах квалификации команда Тите пропустила лишь пять мячей.

    Прогноз и ставка

    На Боливию в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу Бразилии — за 1.50.

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    Все будет зависеть от настроя бразильцев. В недавнем матче с чилийцами они сыграли в полную силу, но это было дома. В гостях, да еще и в Боливии, на высокогорье, Неймар и его друзья вряд ли будут так же заряжены на результат.

    В общем, Боливия вполне может воспользоваться ситуацией. Во всяком случае, гол от хозяев не станет большим сюрпризом.

    Ставка — обе команды забьют за 1.88.

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    Боливия — Бразилия: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 30.03.2022. Прогнозы на футбол. Бразилия потеряет очки на поле Боливии?
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