Боливия
Боливия занимает предпоследнее место в южноамериканской группе за тур до завершения отборочного турнира. В случае победы в предстоящем матче она сможет подняться максимум на восьмое место.
Несколько дней назад боливийцы проиграли на выезде команде Колумбии со счетом 0:3.
Коэффициенты матча Боливия — Бразилия
После этого серия поражений сборной Боливии достигла трех матчей. Два месяца назад команда Сесара Фариаса уступила Венесуэлее и Чили.
В трех предыдущих матчах Боливия пропустила десять мячей.
Но при этом важно отметить, что в шести предыдущих матчах на своем поле Боливия одержала четыре победы и потерпела лишь одно поражение.
Бразилия
Бразилия тем временем возглавляет южноамериканскую отборочную группу, набрав в 16-ти матчах 42 очка.
В середине прошлой недели бразильцы одержали домашнюю победу над сборной Чили — 4:0. По голу забили Неймар, Винисиус Жуниор, Филиппе Коутиньо и Ришарлисон.
Сборная Бразилии до сих пор не потерпела ни одного поражения в текущем отборе (13 побед и три ничьи).
Также интересно, что в 16-ти матчах квалификации команда Тите пропустила лишь пять мячей.
Прогноз и ставка
На Боливию в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу Бразилии — за 1.50.
Все будет зависеть от настроя бразильцев. В недавнем матче с чилийцами они сыграли в полную силу, но это было дома. В гостях, да еще и в Боливии, на высокогорье, Неймар и его друзья вряд ли будут так же заряжены на результат.
В общем, Боливия вполне может воспользоваться ситуацией. Во всяком случае, гол от хозяев не станет большим сюрпризом.
Ставка — обе команды забьют за 1.88.