Сборная Бразилии сыграет на выезде против команды Боливии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:30 мск. Боливия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Боливия

Боливия занимает предпоследнее место в южноамериканской группе за тур до завершения отборочного турнира. В случае победы в предстоящем матче она сможет подняться максимум на восьмое место.

Несколько дней назад боливийцы проиграли на выезде команде Колумбии со счетом 0:3.

Коэффициенты матча Боливия — Бразилия 1 6.40 X 4.10 2 1.55 Ставка

После этого серия поражений сборной Боливии достигла трех матчей. Два месяца назад команда Сесара Фариаса уступила Венесуэлее и Чили.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В трех предыдущих матчах Боливия пропустила десять мячей.

Но при этом важно отметить, что в шести предыдущих матчах на своем поле Боливия одержала четыре победы и потерпела лишь одно поражение.

Бразилия

Бразилия тем временем возглавляет южноамериканскую отборочную группу, набрав в 16-ти матчах 42 очка.

В середине прошлой недели бразильцы одержали домашнюю победу над сборной Чили — 4:0. По голу забили Неймар, Винисиус Жуниор, Филиппе Коутиньо и Ришарлисон.

Сборная Бразилии до сих пор не потерпела ни одного поражения в текущем отборе (13 побед и три ничьи).

Также интересно, что в 16-ти матчах квалификации команда Тите пропустила лишь пять мячей.

Прогноз и ставка

На Боливию в этом матче можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу Бразилии — за 1.50.

Все будет зависеть от настроя бразильцев. В недавнем матче с чилийцами они сыграли в полную силу, но это было дома. В гостях, да еще и в Боливии, на высокогорье, Неймар и его друзья вряд ли будут так же заряжены на результат.

В общем, Боливия вполне может воспользоваться ситуацией. Во всяком случае, гол от хозяев не станет большим сюрпризом.

Ставка — обе команды забьют за 1.88.