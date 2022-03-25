В пятницу, 25 марта, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Азербайджана на своем поле примет сверстников из Эстонии. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Азербайджан U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Азербайджан U21

Молодежной сборной Азербайджана не под силу побороться за путевку в финальную часть континентального первенства.

После шести проведенных туров у кавказцев лишь один пункт в копилке и пятая строка в своей группе среди шести участников. Этот балл они набрали в домашней игре с финнами — 1:1.

Коэффициенты матча Азербайджан U21 — Эстония U21 1 1.55 X 3.75 2 5.90 Ставка

Остальные же пять матчей азербайджанцы проиграли с общим счетом 2:18. Отметим, что в данной компании они четыре из шести игр провели на своей территории.

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В своей последней сыгранной встрече, которая была в ноябре прошлого года, «страна огней» уступила дома сверстникам из Норвегии со счетом 1:2.

Эстония U21

В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела семь матчей, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

Прибалтийцы за всю турнирную дистанцию пропустили уже 20 мячей. В своей последней проведенной игре они на выезде минимально уступили Финляндии со счетом 0:1.

Последний раз эстонцы набирали очки аж в ноябре 2020 года, расписав тогда домашнюю мировую с Сербией 0:0, а забили они свой последний гол в сентябре того же года, забив латышам.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой два матча, оба которых выиграл Азербайджан с разницей в два мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Азербайджана U21 предлагают — 1.49.

На викторию Эстония U21 дают — 6.35, ничья оценена — в 4.30.

Прогнозируем, что и на этот раз сильнее будут азербайджанцы, выиграв с разницей в несколько мячей.