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    Азербайджанцы снова уверенно одолеют эстонцев

    Азербайджан U21 — Эстония U21. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Азербайджан U21 — Эстония U21
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    Азербайджан U21
    В пятницу, 25 марта, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Азербайджана на своем поле примет сверстников из Эстонии. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Азербайджан U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 25 Марта 2022 года
    Азербайджан U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Азербайджан U21 18:00 Эстония U21 Эстония U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
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    Азербайджан U21

    Молодежной сборной Азербайджана не под силу побороться за путевку в финальную часть континентального первенства.

    После шести проведенных туров у кавказцев лишь один пункт в копилке и пятая строка в своей группе среди шести участников. Этот балл они набрали в домашней игре с финнами — 1:1.

    Коэффициенты матча Азербайджан U21 — Эстония U21

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.90
  • Ставка
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    Остальные же пять матчей азербайджанцы проиграли с общим счетом 2:18. Отметим, что в данной компании они четыре из шести игр провели на своей территории.

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    В своей последней сыгранной встрече, которая была в ноябре прошлого года, «страна огней» уступила дома сверстникам из Норвегии со счетом 1:2.

    Эстония U21

    В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела семь матчей, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

    Прибалтийцы за всю турнирную дистанцию пропустили уже 20 мячей. В своей последней проведенной игре они на выезде минимально уступили Финляндии со счетом 0:1.

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    • Последний раз эстонцы набирали очки аж в ноябре 2020 года, расписав тогда домашнюю мировую с Сербией 0:0, а забили они свой последний гол в сентябре того же года, забив латышам.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой два матча, оба которых выиграл Азербайджан с разницей в два мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Азербайджана U21 предлагают — 1.49.

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    На викторию Эстония U21 дают — 6.35, ничья оценена — в 4.30.

    Прогнозируем, что и на этот раз сильнее будут азербайджанцы, выиграв с разницей в несколько мячей.

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    Азербайджан U21 — Эстония U21: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Азербайджанцы снова уверенно одолеют эстонцев
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