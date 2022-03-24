Италия сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Итальянцы провалили отборочный цикл. Второе место вслед за Швейцарией для команды Роберто Манчини считается неудовлетворительным.

В заключительном туре отбора Италия не сумела на выезде одолеть североирландцев (0:0). И это притом, что итальянцы по составу были явно сильнее всех в группе.

Коэффициенты матча Италия — Северная Македония 1 1.20 X 6.80 2 15.00 Ставка

Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 матчах команда Манчини забила только 13 мячей.

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Наверняка в этом поединке сборная Италии сыграет первым номером. Вот только хозяевам будет очень не хватать травмированных Федерико Кьезы и Леонардо Бонуччи.

Северная Македония

Северная Македония попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Румынии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только сильных немцев.

В заключительном туре отбора македонцы выиграли. Причем победа над Исландией (3:1) получилась абсолютно убедительной.

В двух своих последних поединках Северная Македония победила с общим счетом 8:1. Правда, до того команда потерпела сокрушительное поражение от Германии (0:4).

В этом матче гостям не помогут травмированные хавбеки Тихомир Костадинов и Элиф Элмас. Особенно заметной может стать потеря последнего.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.20, на ничью за 7.00, а на Северную Македонию — за 11.00.

Итальянцы выглядят на голову сильнее соперника.

Северная Македония в последних матчах проявляла высокую результативность .

Несмотря на мощные тылы итальянцев, гости вполне могут найти свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.