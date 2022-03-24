Италия
Итальянцы провалили отборочный цикл. Второе место вслед за Швейцарией для команды Роберто Манчини считается неудовлетворительным.
В заключительном туре отбора Италия не сумела на выезде одолеть североирландцев (0:0). И это притом, что итальянцы по составу были явно сильнее всех в группе.
Коэффициенты матча Италия — Северная Македония
Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 матчах команда Манчини забила только 13 мячей.
Наверняка в этом поединке сборная Италии сыграет первым номером. Вот только хозяевам будет очень не хватать травмированных Федерико Кьезы и Леонардо Бонуччи.
Северная Македония
Северная Македония попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Румынии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только сильных немцев.
В заключительном туре отбора македонцы выиграли. Причем победа над Исландией (3:1) получилась абсолютно убедительной.
В двух своих последних поединках Северная Македония победила с общим счетом 8:1. Правда, до того команда потерпела сокрушительное поражение от Германии (0:4).
В этом матче гостям не помогут травмированные хавбеки Тихомир Костадинов и Элиф Элмас. Особенно заметной может стать потеря последнего.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.20, на ничью за 7.00, а на Северную Македонию — за 11.00.
Итальянцы выглядят на голову сильнее соперника.
Северная Македония
Несмотря на мощные тылы итальянцев, гости вполне могут найти свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.