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    Италия забьет и пропустит после перерыва

    Италия — Северная Македония. Дерзкая ставка за 5.00 на матч ЧМ-2022 24 марта 2022 года

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    Николо Барелла
    Италия сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Италия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года

    Италия

    Итальянцы провалили отборочный цикл. Второе место вслед за Швейцарией для команды Роберто Манчини считается неудовлетворительным.

    В заключительном туре отбора Италия не сумела на выезде одолеть североирландцев (0:0). И это притом, что итальянцы по составу были явно сильнее всех в группе.

    Коэффициенты матча Италия — Северная Македония

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.80
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
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    Вот только атака команды в отборочном цикле действовала не лучшим образом. В 8 матчах команда Манчини забила только 13 мячей.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Наверняка в этом поединке сборная Италии сыграет первым номером. Вот только хозяевам будет очень не хватать травмированных Федерико Кьезы и Леонардо Бонуччи.

    Северная Македония

    Северная Македония попала в стыковые матчи, опередив сильную сборную Румынии. Заняв второе место в своей отборочной группе, команда пропустила вперед только сильных немцев.

    В заключительном туре отбора македонцы выиграли. Причем победа над Исландией (3:1) получилась абсолютно убедительной.

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    • В двух своих последних поединках Северная Македония победила с общим счетом 8:1. Правда, до того команда потерпела сокрушительное поражение от Германии (0:4).

    В этом матче гостям не помогут травмированные хавбеки Тихомир Костадинов и Элиф Элмас. Особенно заметной может стать потеря последнего.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.20, на ничью за 7.00, а на Северную Македонию — за 11.00.

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    Итальянцы выглядят на голову сильнее соперника.

    Северная Македония в последних матчах проявляла высокую результативность.

    Несмотря на мощные тылы итальянцев, гости вполне могут найти свой шанс в одной из контратак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Италия — Северная Македония: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Италия забьет и пропустит после перерыва
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