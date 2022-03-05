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    «Челси» снова потеряет очки в матче с «Бернли»?

    «Бернли» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 1.89) на футбол, АПЛ, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Челси»
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    «Челси» выиграл лишь два из шести предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ
    «Челси» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Марта 2022 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Бернли»

    «Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

    Как и ожидалось, «Бернли» значительно лучше проводит вторую часть сезона. Подобное можно наблюдать почти каждый год.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Челси

  • 1
  • 7.80
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
    •

    В восьми предыдущих матчах команда Шона Дайча потерпела только два поражения.

    Календарь и таблица АПЛ

    В первый день марта «Бернли» уступил на своем поле «Лестеру», но перед этим были победы над «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» и ничья с «Кристал Пэлас».

    «Бернли» одержал только одну победу в восьми предыдущих матчах на своем поле.

    «Челси»

    «Челси» тем временем находится на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав в 25-ти матчах 50 очков.

    На данный момент команда Томаса Тухеля полностью сконцентрирована на том, чтобы сохранить место в топ-4. О борьбе за титул речь уже не идет, отставание от конкурентов слишком большое.

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  • Вчера

    • Ранее на этой неделе «Челси» с трудом выиграл в Кубке Англии у «Лутон Таун». По всей видимости, «синие» были не в лучшем состоянии после недавней встречи с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.

    «Челси» выиграл лишь два из шести предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Бернли» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Челси» — за 1.50.

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    «Челси» не смог выиграть у «Берли» в первом круге — встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью 1:1.

    И вряд ли кто-то удивится, если команда Тухеля снова потеряет очки. Скорее всего, матч будет не очень результативным, и вполне вероятно, что команды сыграют вничью.

    Ставка — победа «Бернли» или ничья за 2.80.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.89.

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    «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» снова потеряет очки в матче с «Бернли»?
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