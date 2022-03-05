«Челси» сыграет на выезде с «Бернли» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 5 марта, начало — в 18:00 мск. «Бернли» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрал 21 очко.

Как и ожидалось, «Бернли» значительно лучше проводит вторую часть сезона. Подобное можно наблюдать почти каждый год.

Коэффициенты матча Бёрнли — Челси 1 7.80 X 4.05 2 1.48 Ставка

В восьми предыдущих матчах команда Шона Дайча потерпела только два поражения.

Календарь и таблица АПЛ

В первый день марта «Бернли» уступил на своем поле «Лестеру», но перед этим были победы над «Брайтоном» и «Тоттенхэмом» и ничья с «Кристал Пэлас».

«Бернли» одержал только одну победу в восьми предыдущих матчах на своем поле.

«Челси»

«Челси» тем временем находится на третьей строчке в таблице АПЛ, набрав в 25-ти матчах 50 очков.

На данный момент команда Томаса Тухеля полностью сконцентрирована на том, чтобы сохранить место в топ-4. О борьбе за титул речь уже не идет, отставание от конкурентов слишком большое.

Ранее на этой неделе «Челси» с трудом выиграл в Кубке Англии у «Лутон Таун». По всей видимости, «синие» были не в лучшем состоянии после недавней встречи с «Ливерпулем» в финале Кубка английской лиги.

«Челси» выиграл лишь два из шести предыдущих матчей на выезде в рамках АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Бернли» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Челси» — за 1.50.

«Челси» не смог выиграть у «Берли» в первом круге — встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась вничью 1:1.

И вряд ли кто-то удивится, если команда Тухеля снова потеряет очки. Скорее всего, матч будет не очень результативным, и вполне вероятно, что команды сыграют вничью.

Ставка — победа «Бернли» или ничья за 2.80.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.89.