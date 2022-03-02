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    У «Челси» только одна цель — победа

    «Лутон Таун» — «Челси». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, Кубок Англии, 2 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лутон Таун» — «Челси»
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    Тимо Вернер
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» сыграет на выезде с «Лутон Таун» на поле «Кенилуорт Роуд». Игра запланирована на 2 марта 22:15 мск. «Лутон Таун» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 02 Марта 2022 года
    Лутон Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Лутон Таун 22:15 Челси Челси
  • Лондон
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    «Лутон Таун»

    «Шляпники» представляют Чемпионшип, где они занимают 6 место, то есть имеют последнюю путевку в плей-офф.

    В чемпионате «Лутон» имеет 3 победы подряд. Он всухую выиграл у «Дерби» (1:0) и «Вест Бромвича» (2:0). Также была победа над «Сток Сити» (2:1).

    В Кубке Англии хозяева прошли «Харрогейт» (4:0) и «Кембридж Юнайтед» (3:0).

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    На своем поле «Лутон» не проигрывал 8 матчей с учетом всех турниров.

    «Челси»

    «Аристократы» подходят к матчу после неприятного поражения в финале Кубка лиги. Команде Томаса Тухеля не хватило удачи в серии пенальти с «Ливерпулем».

    Тем не менее 12 февраля «Челси» взял другой трофей — трофей клубного чемпионата мира. В финале «синие» победили «Палмейрас» со счетом 2:1 с учетом дополнительного времени.

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    • В чемпионате Англии «Челси» идет на 3 месте. В прошлом туре лондонцы обыграли «Кристал Пэлас» (1:0). Также отметим победу над «Лиллем» в 1/8 Лиги чемпионов (2:0).

    В Кубке Англии «пенсионеры» разобрались с «Честерфилдом» (5:1) и обыграли «Плимут» в дополнительное время (2:1 ДВ).

    Прогноз и ставка

    Ожидаемо фаворитом у букмекеров является «Челси». На его победу дают коэффициент 1.39. Победа «Лутона» оценивается котировкой 8.20. На ничью можно поставить за 4.70.

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    После поражения от «Ливерпуля» «Челси» будет настроен на уверенную победу. Все-таки в таком матче команда Томаса Тухеля должна без особых проблем добиться желаемого результата.

    У «аристократов» есть все необходимое, чтобы выиграть. В игре с таким соперником гости могут раскошелиться на пару голов как минимум. Ставка — «Челси» победит и тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Лутон Таун» — «Челси»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. У «Челси» только одна цель — победа
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