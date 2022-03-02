В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» сыграет на выезде с «Лутон Таун» на поле «Кенилуорт Роуд». Игра запланирована на 2 марта 22:15 мск. «Лутон Таун» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лутон Таун»

«Шляпники» представляют Чемпионшип, где они занимают 6 место, то есть имеют последнюю путевку в плей-офф.

В чемпионате «Лутон» имеет 3 победы подряд. Он всухую выиграл у «Дерби» (1:0) и «Вест Бромвича» (2:0). Также была победа над «Сток Сити» (2:1).

В Кубке Англии хозяева прошли «Харрогейт» (4:0) и «Кембридж Юнайтед» (3:0).

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На своем поле «Лутон» не проигрывал 8 матчей с учетом всех турниров.

«Челси»

«Аристократы» подходят к матчу после неприятного поражения в финале Кубка лиги. Команде Томаса Тухеля не хватило удачи в серии пенальти с «Ливерпулем».

Тем не менее 12 февраля «Челси» взял другой трофей — трофей клубного чемпионата мира. В финале «синие» победили «Палмейрас» со счетом 2:1 с учетом дополнительного времени.

В чемпионате Англии «Челси» идет на 3 месте. В прошлом туре лондонцы обыграли «Кристал Пэлас» (1:0). Также отметим победу над «Лиллем» в 1/8 Лиги чемпионов (2:0).

В Кубке Англии «пенсионеры» разобрались с «Честерфилдом» (5:1) и обыграли «Плимут» в дополнительное время (2:1 ДВ).

Прогноз и ставка

Ожидаемо фаворитом у букмекеров является «Челси». На его победу дают коэффициент 1.39. Победа «Лутона» оценивается котировкой 8.20. На ничью можно поставить за 4.70.

После поражения от «Ливерпуля» «Челси» будет настроен на уверенную победу. Все-таки в таком матче команда Томаса Тухеля должна без особых проблем добиться желаемого результата.

У «аристократов» есть все необходимое, чтобы выиграть. В игре с таким соперником гости могут раскошелиться на пару голов как минимум. Ставка — «Челси» победит и тотал больше 2.5 за 2.10.