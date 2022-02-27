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    Удастся ли Фарке выиграть первый матч у руля «Краснодара»?

    «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.28) и ставки на футбол, РПЛ, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Локомотив»
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    Даниэль Фарке
    В воскресенье, 27 февраля «Краснодар» примет столичный «Локомотив» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Краснодар» начнется в 17:00 мск. «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 17:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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  • Матч перенесен
  • Аэропорты на юге России закрыты, новая дата матча будет названа позже

    • «Краснодар»

    После нового года пост главного тренера «Краснодара» покинул Виктор Гончаренко, сменил его экс-наставник «Норвича» Даниэль Фарке.

    Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
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    Во время зимнего окна команду покинули свободными агентами защитники Спайич и Стоцкий, в аренду отправились хавбеки Вильена и Намли. Усилили состав «быков» защитник Алонсо и форвард Бутхейм.

    Во время сборов кубанский клуб провел контрольные матчи с «Легией» (1:2), «Жилиной» (3:2), «Волеренгой» (1:0), «Хэккеном» (2:1), «Мальме» (2:0), «Сарпсборгом» (2:3) и «Ростовом» (2:2).

    Все прогнозы на РПЛ

    После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 29 очками на 5-м месте. Разница мячей 291-8. Не сыграет Кордоба, под вопросом Газинский и Вандерсон.

    «Локомотив»

    Москвичей зимой покинули защитники Сейкейра и Сильянов, полузащитник Анджорин и нападающие Смолов, Зе Луиш и Лисаковский.

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    • Усилили «Локомотив» в зимнее окно 19-летний защитник «Шахтера» Мампасси и нападающие Ян Кухта и Вильсозн Изидор.

    На зимних сборах «Локо» сыграл с чешскими «Яблонцем» (1:1) и «Спартой» (3:2), шведскими «Мальме» (1:1) и «Гетеборгом» (4:2), норвежским «Мольде» (0:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров чемпионата России «Локомотив» на 6-м месте с 28 очками и разницей мячей 24-19. Не сыграют Камано и Магкеев, под вопросом Гилерме и Миранчук.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Локомотива» — 4.20.

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    В первом круге «Локо» победил дома 2:1. В последних 5 матчах «быки» лишь раз добились победы, дважды проиграв и сыграв вничью.

  • Матч перенесен
  • Аэропорты на юге России закрыты, новая дата матча будет названа позже

    • В Краснодаре «Локомотив» проиграл три из пяти последних матчей, лишь раз победив. Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет в низовом матче.

    В первом матче после перерыва команды будут осторожничать. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 2.08 и ТМ 2,5 за 2.03.

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    «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Удастся ли Фарке выиграть первый матч у руля «Краснодара»?
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