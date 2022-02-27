В воскресенье, 27 февраля «Краснодар» примет столичный «Локомотив» в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу. Матч на арене «Краснодар» начнется в 17:00 мск. «Краснодар» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Матч перенесен Аэропорты на юге России закрыты, новая дата матча будет названа позже

«Краснодар»

После нового года пост главного тренера «Краснодара» покинул Виктор Гончаренко, сменил его экс-наставник «Норвича» Даниэль Фарке.

Коэффициенты матча Краснодар — Локомотив 1 1.82 X 3.85 2 4.10 Ставка

Во время зимнего окна команду покинули свободными агентами защитники Спайич и Стоцкий, в аренду отправились хавбеки Вильена и Намли. Усилили состав «быков» защитник Алонсо и форвард Бутхейм.

Во время сборов кубанский клуб провел контрольные матчи с «Легией» (1:2), «Жилиной» (3:2), «Волеренгой» (1:0), «Хэккеном» (2:1), «Мальме» (2:0), «Сарпсборгом» (2:3) и «Ростовом» (2:2).

Все прогнозы на РПЛ

После 18 туров РПЛ «Краснодар» с 29 очками на 5-м месте. Разница мячей 291-8. Не сыграет Кордоба, под вопросом Газинский и Вандерсон.

«Локомотив»

Москвичей зимой покинули защитники Сейкейра и Сильянов, полузащитник Анджорин и нападающие Смолов, Зе Луиш и Лисаковский.

Усилили «Локомотив» в зимнее окно 19-летний защитник «Шахтера» Мампасси и нападающие Ян Кухта и Вильсозн Изидор.

На зимних сборах «Локо» сыграл с чешскими «Яблонцем» (1:1) и «Спартой» (3:2), шведскими «Мальме» (1:1) и «Гетеборгом» (4:2), норвежским «Мольде» (0:3).

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» на 6-м месте с 28 очками и разницей мячей 24-19. Не сыграют Камано и Магкеев, под вопросом Гилерме и Миранчук.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.91, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Локомотива» — 4.20.

В первом круге «Локо» победил дома 2:1. В последних 5 матчах «быки» лишь раз добились победы, дважды проиграв и сыграв вничью.

Матч перенесен Аэропорты на юге России закрыты, новая дата матча будет названа позже

В Краснодаре «Локомотив» проиграл три из пяти последних матчей, лишь раз победив. Прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет в низовом матче .