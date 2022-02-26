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    В Хетафе забьют все!

    «Хетафе» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Примера, 26 февраля 2022 года

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    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:15 мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Февраля 2022 года
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    •  Хетафе 18:15 Алавес Алавес
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    «Хетафе»

    «Хетафе» сейчас находится на 15 месте. Причем этот результат еще не самый плохой, учитывая провальный старт команды.

    Правда, 24 пропущенных мячей в 25 матчах — явно не лучший показатель работы атаки. Зато оборона ничего — 28 пропущенных голов.

    Коэффициенты матча Хетафе — Алавес

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 4.80
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Хетафе» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Кадисом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи против «Алавеса» для команды традиционно складываются интересно. Из пяти последних очных поединков «Хетафе» все пять свел вничью!

    «Алавес»

    На данный момент «Алавес» занимает 19 место в турнирной таблице. Причем до спасительного 17 места составляет всего 4 пункта.

    «Алавес» испытывает заметные трудности с реализацией. В 25 матчах забито всего 19 мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Алавес» проиграл. Правда, поражение от «Реала» (3:0) читалось изначально.

    «Алавес» в последнее время чередует удачные матчи с неудачными. Так что стабильностью команда точно не блещет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 1.98, на ничью за 3.22, а на «Алавес» — за 4.74.

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    «Хетафе» в последних матчах действует смотрится весьма прилично.

    «Алавес» в последнее время крайне нестабилен.

    Обе команды явно настроены улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.55.

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    «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. В Хетафе забьют все!
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