«Хетафе» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 февраля, начало — в 18:15 мск. «Хетафе» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» сейчас находится на 15 месте. Причем этот результат еще не самый плохой, учитывая провальный старт команды.

Правда, 24 пропущенных мячей в 25 матчах — явно не лучший показатель работы атаки. Зато оборона ничего — 28 пропущенных голов.

Коэффициенты матча Хетафе — Алавес 1 1.90 X 3.15 2 4.80 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Хетафе» добыл один пункт. На выезде команда расписала мировую с «Кадисом» (1:1).

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Матчи против «Алавеса» для команды традиционно складываются интересно. Из пяти последних очных поединков «Хетафе» все пять свел вничью!

«Алавес»

На данный момент «Алавес» занимает 19 место в турнирной таблице. Причем до спасительного 17 места составляет всего 4 пункта.

«Алавес» испытывает заметные трудности с реализацией. В 25 матчах забито всего 19 мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Алавес» проиграл. Правда, поражение от «Реала» (3:0) читалось изначально.

«Алавес» в последнее время чередует удачные матчи с неудачными. Так что стабильностью команда точно не блещет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 1.98, на ничью за 3.22, а на «Алавес» — за 4.74.

«Хетафе» в последних матчах действует смотрится весьма прилично .

«Алавес» в последнее время крайне нестабилен.

Обе команды явно настроены улучшить свою голевую статистику. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.55.