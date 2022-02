Роналду снова не забил. «МЮ» отскочил в Мадриде благодаря голу 19-летнего шведа

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 1:1. Счёт был открыт на седьмой минуте, когда отличился Жоау Феликс. Гости отыгрались во втором тайме благодаря точному удару Энтони Эланги. Победитель противостояния определится 15 марта, когда состоится ответный матч в Англии.

Ход матча

3’ Магуайр привёз угловой, розыгрыш которого едва не завершился взятием ворот гостей. Лишь в последний момент бросившийся под мяч Линделёф сумел отвести угрозу от ворот «Манчестер Юнайтед».

7’ 1:0 Жоау Феликс. Ещё один угловой заработали футболисты «Атлетико», Линделёф снова вынес мяч, но вылетевший из пределов штрафной снаряд подобрал Лоди, который навесил на Феликса, а тот в ударом головой поразил цель. Мяч рикошетом от штанги влетел в ворота гостей.

17’ Фернандеш опасно с 23 метров прикладывался по воротам хозяев — мяч рикошетом от защитника «Атлетико» ушёл на угловой. Розыгрыш стандарта опасным моментом не завершился.

29’ Мог убегать на ворота манкунианцев Феликс после обрезки на своей половине поля Варана, но подстраховал своего партнера выбежавший за пределы штрафной Де Хеа, который отвел угрозу.

34’ Сместился с левого фланга к линии штрафной «МЮ» Лоди, получил мяч, раскачал Линделёфа и пробил в ближнюю девятку — мяч вонзился в сетку ворот с внешней стороны.

45’ Убежал по левой бровке Лоди и навесил в штрафную «МЮ», где никем не прикрытый Врсалько опасно пробивал головой — мяч угодил в защитника хозяев Линделёфа, и рикошетом от него отлетел в каркас.

56’ Проникающий пас в штрафную «Атлетико» исполнял Погба на Роналду, но Хименес в последний момент перехватил мяч.

64’ Нашел пасом Феликс в штрафной «МЮ» Корреа, который пробил вторым касанием, но угодил в спину Варану.

76’ Мягко забросил в штрафную «Атлетико» Фред на Роналду, но вышел из ворот Облак и оказался первым на мяче.

80’ 1:1 Энтони Эланга. Поймали соперника на контратаке гости. Фернандеш вырезал идеальный пас за спины защитникам точно на Элангу, вышедшего двумя минутами ранее на замену. Шведский нападающий ворвался в штрафную и пробил под опорной ногой Облаку точно в дальний угол.

87’ Розыгрыш углового «Атлетико» завершился тем, что Гризманн получил мяч в отличной позиции и с нескольких метров пробил на исполнение в дальнюю девятку, но перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Атлетико — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 1:0 Жоау Фелиш (7'), 1:1 Anthony Elanga (80') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес, Рейнилду Мандава, Шиме Врсалько, Маркос Льоренте, Жоффрей Кондогбиа, Эктор Эррера, Ренан Лоди (Антуан Гризманн, 76'), Анхель Корреа, Жоау Фелиш (Тома Лемар, 76') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо (Джесси Лингард, 82'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 75'), Поль Погба (Аарон Ван-Биссака, 66'), Фред, Люк Шоу (Алекс Теллес, 67'), Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Виктор Линделёф (Неманья Матич, 66'), Давид де Хеа Предупреждения: Эктор Эррера (45 + 1'), Люк Шоу (50'), Виктор Линделёф (60'), Рейнилду Мандава (63'), Маркус Рашфорд (65'), (74'), Маркос Льоренте (77'), Хосе Хименес (78'), Алекс Теллес (83')

Лучшим игроком матча был признан нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, который забил фантастический гол, проделал огромный объем работы и продемонстрировал превосходную технику.

Следующие матчи

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 15 марта в Манчестере.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «МЮ» 26 февраля в рамках 27-го тура АПЛ примет «Уотфорд». «Атлетико» в этот же день примет «Сельту» в рамках 26 тура Примеры.

Прямая речь

Ральф Рангник, временный тренер «МЮ»

— Не знаю, спас ли я игру заменами, но после первого тайма хуже стать уже не могло. До сих пор не верю в то, как мы играли до перерыва. Делали это без страсти и нужной агрессии в борьбе за мяч. Потому и столкнулись с проблемами. Во втором тайме выглядели уже лучше. Больше владели мячом в зонах, где это имеет значение. Если бы можно было сыграть еще минут 10, мы бы могли даже выиграть, но я остался очень раздосадован первым таймом. Мы слишком боялись мяча.

Пропускать быстрый гол в матче с «Атлетико» — дело тяжелое. Обороняться было сложно. Надо действовать агрессивнее, увереннее, настырнее бежать вперед. Забили мы именно так. Так и надо играть с такими соперниками. Эланга играет так, словно сбылась мечта. Наблюдать за его игрой одно удовольствие. Хотел бы, чтобы ряд других футболистов взяли с него пример. Не потому, что он действует безошибочно, а потому, что он получает на поле удовольствие.

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— Они воспользовались единственной ошибкой, которую мы допустили в очень хорошем матче. Рейнилду пытался перехватить мяч, хотя лучше было бы сопровождать игрока. Почти все, что мы сделали в этой игре, можно оценить высоко. Я удовлетворен игрой, мы не смогли добиться победы, но исход противостояния по-прежнему непонятен. Кажется, что преимущество теперь на стороне «МЮ», однако на самом деле ничего не изменилось.

Энтони Эланга, вингер «МЮ»

— Кажется, забил первым же своим касанием! Мечтал о таких моментах, забивать в Лиге чемпионов грандам вроде «Атлетико». Всякий раз, когда клуб дает мне шанс проявить себя, хочу отплатить тренеру за доверие. Хочу отдаваться игре на 150 процентов всякий раз, когда выхожу на газон. Я постоянно твержу себе, что хочу быть лучшим на поле.

В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но затем чуть прибавили. Тренер сказал мне наводить страх на защитников, и воспользоваться любой возможностью, когда таковая возникнет. Мы хотели добиться хорошего результата ради болельщиков, которые проделали длинный путь. Надеюсь, на «Олд Траффорд» сыграем еще лучше.