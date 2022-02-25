Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Дженоа» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 февраля в Генуе, начало — в 23:00 мск. «Дженоа» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала лишь 16 очков. Отставание от идущей 17-й «Венеции» составляет шесть очков, при этом у конкурентов есть еще матчи в запасе.

Безвыигрышная серия «Дженоа» в чемпионате составляет уже 23 матча. Свою пока что единственную победу клуб из Генуи одержал еще в сентябре, когда выиграл на выезде у «Кальяри».

Коэффициенты матча Дженоа — Интер 1 9.00 X 5.10 2 1.35 Ставка

Все прогнозы на футбол

Единственный позитивный момент заключается в том, что четыре предыдущих матча завершились вничью, в том числе гостевая встреча с «Ромой».

«Дженоа» забила всего лишь два мяча в последних восьми матчах на своем поле.

«Интер»

«Интер» находится на второй строчке в таблице, набрав в 25-ти матчах 54 очка. Отставание от «Милана» составляет два очка, но «нерадзурри» есть еще игра в запасе.

В прошлом туре «Интер» неожиданно проиграл на своем поле «Сассуоло» (0:2). Скорее всего, команда Симоне Индзаги не успела прийти в себя после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Февраль пока что можно назвать самым неудачным месяцем для «Интера» в этом сезоне. Ранее действующий чемпион проиграл «Милану» и сыграл вничью с «Наполи». Единственную победу «нерадзурри» одержали в домашней игре с «Ромой» на Кубок Италии.

«Интер» ранее в этом сезоне не смог набрать очки только в одном гостевом матче Серии А.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Интера» — за 1.32.

Потеря очков в предстоящем матче станет для «Интера» катастрофой. «Дженоа» одна из худших команд текущего чемпионата, и есть подозрение, что следующий сезон ей придется начать в Серии Б.

Ставка — победа «Интера» + тотал матча меньше 3,5 за 2.17.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один тайм завершится вничью за 1.76.