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    «Интер» продлит катастрофическую серию «Дженоа»?

    «Дженоа» — «Интер». Прогноз, ставки (к. 2.17) на футбол, чемпионат Италии, 25 февраля 2022 года

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    «Интер» в этом сезоне не смог набрать очки только в одном гостевом матче Серии А
    Миланский «Интер» сыграет на выезде против «Дженоа» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 25 февраля в Генуе, начало — в 23:00 мск. «Дженоа» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Февраля 2022 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Дженоа»

    «Дженоа» занимает предпоследнее место в таблице Серии А после 26-ти сыгранных матчей, в которых набрала лишь 16 очков. Отставание от идущей 17-й «Венеции» составляет шесть очков, при этом у конкурентов есть еще матчи в запасе.

    Безвыигрышная серия «Дженоа» в чемпионате составляет уже 23 матча. Свою пока что единственную победу клуб из Генуи одержал еще в сентябре, когда выиграл на выезде у «Кальяри».

    Коэффициенты матча Дженоа — Интер

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.35
  • Ставка
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    Единственный позитивный момент заключается в том, что четыре предыдущих матча завершились вничью, в том числе гостевая встреча с «Ромой».

    «Дженоа» забила всего лишь два мяча в последних восьми матчах на своем поле.

    «Интер»

    «Интер» находится на второй строчке в таблице, набрав в 25-ти матчах 54 очка. Отставание от «Милана» составляет два очка, но «нерадзурри» есть еще игра в запасе.

    В прошлом туре «Интер» неожиданно проиграл на своем поле «Сассуоло» (0:2). Скорее всего, команда Симоне Индзаги не успела прийти в себя после поражения от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

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    • Февраль пока что можно назвать самым неудачным месяцем для «Интера» в этом сезоне. Ранее действующий чемпион проиграл «Милану» и сыграл вничью с «Наполи». Единственную победу «нерадзурри» одержали в домашней игре с «Ромой» на Кубок Италии.

    «Интер» ранее в этом сезоне не смог набрать очки только в одном гостевом матче Серии А.

    Прогноз и ставка

    На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 10.25, ничью букмекеры предлагают за 5.45, а победу «Интера» — за 1.32.

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    Потеря очков в предстоящем матче станет для «Интера» катастрофой. «Дженоа» одна из худших команд текущего чемпионата, и есть подозрение, что следующий сезон ей придется начать в Серии Б.

    Ставка — победа «Интера» + тотал матча меньше 3,5 за 2.17.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы один тайм завершится вничью за 1.76.

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    «Дженоа» — «Интер»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 25.02.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» продлит катастрофическую серию «Дженоа»?
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