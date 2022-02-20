«Интер» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 20:00 мск. «Интер» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» упустил лидерство, однако потенциально все еще первый. Отставание от «Милана» составляет лишь один балл при имеющемся матче в запасе.

В последних матчах команда немного застопорилась. Например, миланцам теперь реально грозит вылет из Лиги чемпионов, ведь в первом матче 1/8 финала они уступили «Ливерпулю» (0:2).

Коэффициенты матча Интер — Сассуоло 1 1.30 X 5.70 2 9.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Интер» на выезде добыл один пункт. Поединок с «Наполи» завершился боевой ничьей (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В последнее время «Интер» успешно играет против «Сассуоло». Из пяти последних очных битв выиграно четыре при одном паритете.

«Сассуоло»

На данный момент «Сассуоло» занимает низкое для себя 12 место. До зоны еврокубков далеко — 12 очков.

Правда, нынешний турнирный отрезок команда проводит неудачно. Безвыигрывшная серия составляет уже четыре матча.

В предыдущем туре Серии А «Сассуоло» добыла один пункт. Дома команда разошлась миром с «Ромой» (2:2).

Давненько не забивает и Доменико Берарди. Лидер команды не оставлял автографов в воротах соперников уже на протяжении полутора месяцев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 1.28, на ничью за 6.00, а на «Сассуоло» — за 9.00.

«Интер» максимально настроен вернуть себе лидерство в чемпионате .

«Сассуоло» традиционно неудачно играет с миланцами.

Хозяева по всем параметрам сильнее, что и докажут на деле. Наши прогноз и ставка — Фора «Интера» -1.75 с коэффициентом 2.01.