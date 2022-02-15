ПСЖ сыграет на своем поле с «Реал» Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

Парижане намерены побороться за трофей, и это уже ни для кого не является откровением. Состав у ПСЖ сильный, а фактор Килиана Мбаппе может стать одним из определяющих.

В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ непростую викторию. Дома парижане лишь минимально одолели «Ренн».

Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Мадрид 1 1.95 X 3.75 2 3.65 Ставка

В этом поединке ПСЖ не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Неймар, Серхио Рамос и Андер Эррера.

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Поединки с мадридцами для ПСЖ складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза обменялись победами.

«Реал» Мадрид

Мадридцы в последних матчах выглядят не столь грозно. Вылет из кубка Испании и ряд блеклых поединков говорят о проблемах в стане «сливочных».

В своем чемпионате «Реал» Мадрид лидирует. Однако в минувшем туре команда Карло Анчелотти не сумела переиграть «Вильярреал» (0:0).

Травмирован лидер атак команды Карим Бензема. И именно с его отсутствием связаны проблемы мадридцев с реализацией.

Зато наконец-то вернулся в строй Гарет Бэйл. Вот только англичанин, как показал последний матч Примеры, еще далек от оптимальных кондиций.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.02, на ничью за 3.80, а на «Реал» Мадрид — за 3.74.

Парижане обладают сильной атакой , способной обескуражить любого соперника.

Мадридцам придется крайне сложно без Бензема.

Обе команды обладают сильным атакующим потенциалом, который наверняка постараются реализовать как можно быстрее. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.