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    ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно

    ПСЖ — «Реал» Мадрид. Дерзкая ставка за 5.70 на матч Лиги чемпионов 15 февраля 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    ПСЖ сыграет на своем поле с «Реал» Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. ПСЖ — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Февраля 2022 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    ПСЖ

    Парижане намерены побороться за трофей, и это уже ни для кого не является откровением. Состав у ПСЖ сильный, а фактор Килиана Мбаппе может стать одним из определяющих.

    В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ непростую викторию. Дома парижане лишь минимально одолели «Ренн».

    Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Мадрид

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    В этом поединке ПСЖ не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Неймар, Серхио Рамос и Андер Эррера.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Поединки с мадридцами для ПСЖ складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза обменялись победами.

    «Реал» Мадрид

    Мадридцы в последних матчах выглядят не столь грозно. Вылет из кубка Испании и ряд блеклых поединков говорят о проблемах в стане «сливочных».

    В своем чемпионате «Реал» Мадрид лидирует. Однако в минувшем туре команда Карло Анчелотти не сумела переиграть «Вильярреал» (0:0).

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    • Травмирован лидер атак команды Карим Бензема. И именно с его отсутствием связаны проблемы мадридцев с реализацией.

    Зато наконец-то вернулся в строй Гарет Бэйл. Вот только англичанин, как показал последний матч Примеры, еще далек от оптимальных кондиций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.02, на ничью за 3.80, а на «Реал» Мадрид — за 3.74.

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    Парижане обладают сильной атакой, способной обескуражить любого соперника.

    Мадридцам придется крайне сложно без Бензема.

    Обе команды обладают сильным атакующим потенциалом, который наверняка постараются реализовать как можно быстрее. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ПСЖ — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 15.02.2022. Прогнозы на футбол. ПСЖ с «Реалом» начнут матч результативно
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