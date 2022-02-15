ПСЖ
Парижане намерены побороться за трофей, и это уже ни для кого не является откровением. Состав у ПСЖ сильный, а фактор Килиана Мбаппе может стать одним из определяющих.
В минувшем туре своего чемпионата ПСЖ непростую викторию. Дома парижане лишь минимально одолели «Ренн».
Коэффициенты матча ПСЖ — Реал Мадрид
В этом поединке ПСЖ не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Неймар, Серхио Рамос и Андер Эррера.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Поединки с мадридцами для ПСЖ складываются непросто. Из пяти последних очных встреч соперники по два раза обменялись победами.
«Реал» Мадрид
Мадридцы в последних матчах выглядят не столь грозно. Вылет из кубка Испании и ряд блеклых поединков говорят о проблемах в стане «сливочных».
В своем чемпионате «Реал» Мадрид лидирует. Однако в минувшем туре команда Карло Анчелотти не сумела переиграть «Вильярреал» (0:0).
Травмирован лидер атак команды Карим Бензема. И именно с его отсутствием связаны проблемы мадридцев с реализацией.
Зато наконец-то вернулся в строй Гарет Бэйл. Вот только англичанин, как показал последний матч Примеры, еще далек от оптимальных кондиций.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на ПСЖ за 2.02, на ничью за 3.80, а на «Реал» Мадрид — за 3.74.
Мадридцам придется крайне сложно без Бензема.
Обе команды обладают сильным атакующим потенциалом, который наверняка постараются реализовать как можно быстрее. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.