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    «Реал» страдает без Бензема, но выручить может Бэйл

    Реакция прессы на матч «Вильярреал» — «Реал»

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    Бэйл хорошо проявил себя в первом с августа матче за «Реал»
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    Бэйл хорошо проявил себя в первом с августа матче за «Реал»
    В 24 туре Примеры «Вильярреал» отобрал очки у «Реала» (0:0) на своем поле. Публикуем самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    Ничья в пользу «Севильи»

    «"Севилья" подобралась к "Реалу" в чемпионской гонке: команда Лопетеги одержала победу над "Эльче", а лидер Ла Лиги в пятый раз кряду сыграл вничью с "Вильярреалом" на выезде.

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    • Это была игра, в которой было все: от неожиданного выхода в основе впервые с августа Гарета Бэйла до перекладины и выноса мяча из ворот хозяев на последних секундах, возможного пенальти на Винисиусе и вероятного удаления Марко Асенсио, на которые не отреагировал арбитр», — пишет на страницах AS Роб Трейн.

    «"Вильярреал" создал несколько моментов, но Груневелд угодил лишь в стойку, тогда как Бэйл и Йович сотрясли перекладину за мадридцев, но ни одна из команд не нашла способа вырвать победу в матче на качелях, который принес много зрелища, но не голов. Лопетеги после этого тура выходит крупным победителем, где он стремится обыграть свою бывшую команду, лишив "Реал" титула, а матч между ними на "Санчес Писхуан" в 17 апреля сейчас выглядит самым большим в сезоне».

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    «Реалу» помешали мысли о ПСЖ и отсутствие Бензема

    «"Реал" был остановлен "Вильярреалом" в Ла Лиге. Мадридцы знали, что в случае победы увеличат лидерство до шести очков от главного преследователя "Севильи" , но не смогли этого сделать. Мысли "Сливочных" были уже во Франции перед матчем в Лиге чемпионов с "Пари Сен-Жермен", поэтому сыграли вничью 0:0», — убежден в материале Football Espana Алан Фихели.

    «Вскоре стало очевидно, что отсутствие Карима Бензема — колоссальная проблема для "Мадрида": не хватало не только его голов, но и его общего присутствия. Француз ведет за собой партнеров по атаке и связывает игру, как немногие другие нападающие в Европе, и его присутствие поднимает таких исполнителей, как Винисиус, на совершенно другой уровень».

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    • Бэйла рано списывать, без Менди у «Реала» проблемы

    «Многие ожидали, что Марко Асенсио будет играть как фальшивая девятка, а Бэйл начнет на правом фланге, но вместо этого Карло Анчелотти планировал, чтобы валлиец играл как чистый нападающий. У валлийца было три явных шанса забить, но если бы не Рульи в воротах, все было бы по-другому», — пишет на страницах Marca Хуан Игнасио Гарсия-Очоа.

    «По понятным причинам, много говорят о том, что Кариму Бензема необходимо вернуться вовремя к поездке "Реала" на матч с "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, но едва ли не важнее для команды возвращение Ферлана Менди, особенно после того, как Саму Чуквезе превратил жизнь Марсело на стадионе "Серамика" в кошмар».

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    • Бэйл еще может стать полезным для «Реала»

    «Учитывая, что его контракт истекает летом, легко предположить, что валлиец не окажет большого влияния на игру команды в свои последние месяцы в клубе, но это выступление может изменить мнение некоторых людей. Хотя первые 40 минут он был малозаметен, и с небольшим фартом, он мог бы забить три гола в своем первом матче за мадридцев с августа», — рассуждает Eurosport.

    «Анчелотти поссорился с президентом Флорентино Пересом из-за Бэйле во время его первого пребывания в клубе, но он производит впечатление более снисходительного тренера, чем его другие коллеги, что работали на "Сантьяго Бернабеу". Теперь, когда валлиец поборол травму колена, коронавирус и проблемы со спиной, он вполне может сыграть роль в более поздних раундах Лиги чемпионов. Если есть что-то, что можно сказать о Бэйле, так это то, что он отличный игрок».

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